Este país construirá el tren más rápido de América Latina: no es el ferrocarril de Lima a Ica
Un ambicioso proyecto ferroviario transformará los trayectos en el sureste de América Latina, ofreciendo una alternativa eficiente y sostenible con tiempos de traslado reducidos.
En 2032, América Latina presenciará una transformación en la manera de viajar por la región. Un ambicioso proyecto ferroviario está por cambiar los trayectos entre algunas de las ciudades más importantes, con un tren que alcanzará una velocidad que nunca antes se ha visto en el continente. Este avance promete mejorar la conectividad, reducir los tiempos de traslado y ofrecer una alternativa más eficiente y sostenible frente a otros modos de transporte.
Aunque este tren marcará un hito en la región, no es el único proyecto de gran envergadura. El ferrocarril Lima-Ica, en Perú, también está en desarrollo y busca mejorar significativamente la conectividad entre estas dos ciudades clave, aunque con características diferentes.
¿Qué país construirá el tren más rápido de América Latina?
Brasil será el país que construirá el tren más rápido de América Latina. Este tren de alta velocidad conectará Río de Janeiro, San Pablo y Campinas, tres de las ciudades más relevantes de Brasil. El proyecto comenzará a operar en 2032 y alcanzará una velocidad de 350 km/h, lo que lo convertirá en el más rápido de la región.
El tren no solo reducirá los tiempos de viaje significativamente, sino que también representará un paso hacia una mayor sostenibilidad en el transporte en Brasil. Su implementación transformará la movilidad en el sureste del país, al ofrecer una solución eficiente, ecológica y moderna que se alinea con las tendencias globales en infraestructura ferroviaria.
Los trenes más rápidos de América Latina
A continuación, un listado de los trenes más rápidos de América Latina:
- Brasil (TAV): Alcanzará 350 km/h, conectando Río de Janeiro, San Pablo y Campinas a partir de 2032.
- México (Tren Maya): Con una velocidad de 180 km/h, su construcción comenzará en 2024, mejorando la conectividad del sureste mexicano.
- Argentina (Buenos Aires-Rosario): Con 200 km/h, este tren de alta velocidad comenzó a operar en 2020, reduciendo los tiempos de viaje entre Buenos Aires y Rosario.
- Perú (Ferrocarril Lima-Ica): Aunque no es el más rápido, este tren reducirá el tiempo de viaje entre Lima e Ica a 4 horas, comenzando su operación en los próximos años.