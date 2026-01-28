China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

El paquete total de cooperación señala que el costo total del proyecto podría alcanzar los $500 millones de dólares. Foto: Composición LR/AFP.

El paquete total de cooperación señala que el costo total del proyecto podría alcanzar los $500 millones de dólares. Foto: Composición LR/AFP.

China inició la construcción de lo que se perfila como el estadio de fútbol más moderno de América Latina, una obra emblemática en Antiguo Cuscatlán, El Salvador, que busca superar en modernidad a recintos históricos como el Maracaná de Brasil y el Estadio Azteca de México.

Desarrollado en el marco de un acuerdo de cooperación con el gobierno salvadoreño, contempla un nuevo Estadio Nacional con una capacidad inicial de alrededor de 50.000 espectadores ampliables a 60.000, equipado con tecnología de última generación, sistemas digitales integrados y criterios de sostenibilidad. La cooperación china incluye financiamiento y asistencia para incorporar iluminación LED.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA PALACIOS, OXENFORD, PEDRO SALINAS Y CARLOS CORNEJO EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

Prevista para inaugurarse en 2027, esta megaobra no solo representa un salto cualitativo para El Salvador, sino también un despliegue del creciente papel de China en proyectos de infraestructura de alto impacto en América Latina.

¿Cuánto costó el proyecto en El Salvador?

La inversión destinada al Estadio Nacional de El Salvador, el mega‑recinto que está siendo construido en Antiguo Cuscatlán con apoyo de China, ronda los $100 millones de dólares exclusivamente para la obra del estadio, según la agencia Reuters.

Sin embargo, el paquete total de cooperación señala que el costo total del proyecto podría alcanzar los $500 millones de dólares, financiados por completo por el Gobierno de la República Popular China, incluidos equipamiento y obras complementarias, dentro de un marco de cooperación más amplio entre ambos países.

"Un espacio para el deporte, la cultura y la unión"

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, destacó la construcción de un nuevo estadio en el país como una muestra concreta del compromiso de China con el desarrollo de la nación. En declaraciones recogidas por la agencia Xinhua, Bukele resaltó que el estadio será un espacio clave para el deporte, la cultura y la unión en El Salvador.

Ambos gobiernos han coincidido en que la obra no solo mejorará la infraestructura deportiva, sino que también será un fuerte impulso para la cultura salvadoreña. La Embajada de China subrayó que la construcción de este estadio forma parte de un acuerdo de cooperación más amplio, que también incluye inversiones en sectores estratégicos como la infraestructura y el comercio.

El proyecto será financiado con fondos no reembolsables, un detalle que refuerza el enfoque de amistad y apoyo mutuo entre China y El Salvador. Esta modalidad de cooperación, de acuerdo con Reuters, fue crucial para la influencia de China en América Central.

Ambos países coinciden en que el estadio, diseñado con tecnología de punta y accesibilidad internacional, tiene el potencial de convertirse en un punto de encuentro y esparcimiento para los salvadoreños, acogiendo eventos deportivos y culturales de gran magnitud.