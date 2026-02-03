HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Gustavo Petro y Donald Trump se reúnen en la Casa Blanca tras meses de tensiones y amenazas

La relación se deterioró por críticas mutuas, sanciones, acusaciones de narcotráfico y operaciones estadounidenses en el Caribe que Petro calificó de ejecuciones extrajudiciales.

Petro y Trump se reunen en la Casa Blanca. Foto: Presidencia de Colombia
Petro y Trump se reunen en la Casa Blanca. Foto: Presidencia de Colombia

Tras meses de fuertes tensiones y amenazas que trascendieron el ámbito diplomático, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reunieron en la Casa Blanca para tratar temas de mutuo interés como el problema del narcotráfico en América Latina.

Trump y Petro buscan recomponer una relación marcada por choques y desconfianza

Trump y Petro EN VIVO: mandatarios se reunen en la Casa Blanca

12:18
3/2/2026

Petro y Trump destacan la lucha antidrogas

Tras llegar este martes a la Casa Blanca para reunirse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el mandatario colombiano Gustavo Petro destacó que ambos países comparten el objetivo de combatir el narcotráfico. En un mensaje en X, afirmó que su agenda en Washington busca fortalecer la relación bilateral desde “un enfoque que priorice la vida y la paz en nuestros territorios”.

Petro añadió que antes de ingresar al encuentro estuvo acompañado de su familia. La lucha contra el narcotráfico ha sido uno de los ejes centrales —y más tensos— de la relación entre ambos gobiernos, y figura nuevamente como tema clave en esta reunión de alto nivel.

12:12
3/2/2026

Trump y Petro se reúnen en la Casa Blanca

La reunión entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Colombia, Gustavo Petro, se lleva a cabo este martes en la Oficina Oval de la Casa Blanca, según informó el Gobierno colombiano. El encuentro marca un momento clave en el intento de recomponer una relación bilateral tensionada en los últimos meses.

La Presidencia de Colombia señaló en X que la cita se desarrolla “en compañía de las delegaciones de Colombia y Estados Unidos” y difundió imágenes oficiales del encuentro, que confirma el relanzamiento del diálogo político al más alto nivel entre ambos países.

Foto: Presidencia de Colombia

Colombia, principal productor mundial de cocaína, depende del apoyo de Estados Unidos para sostener la presión militar en las zonas de cultivo. La descertificación de su lucha antinarcóticos el año pasado —la segunda en cuatro décadas— puso en riesgo cientos de millones de dólares en ayuda. Petro insistió antes del encuentro en un enfoque que priorice “la vida y la paz en los territorios”.

Trump, por su parte, presiona para que Colombia garantice de forma estable la recepción de migrantes deportados. La semana pasada, Bogotá anunció la reanudación de vuelos en aeronaves colombianas, tras ocho meses de interrupción, un gesto leído como señal de distensión.

Pese al tono más conciliador reciente, ambos líderes arrastran una relación impredecible. Trump volvió a subrayar la víspera que quería hablar de drogas, mientras Petro ha criticado abiertamente operaciones estadounidenses en el Caribe y el trato a los migrantes. La tensión llegó a su punto máximo con la retirada de visados, amenazas de sanciones y acusaciones cruzadas.

Científicos descubren un nuevo género de venado exclusivo de los Andes: habita en 4 países de América Latina, como Perú

Científicos descubren un nuevo género de venado exclusivo de los Andes: habita en 4 países de América Latina, como Perú

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

Segunda cabecilla del grupo armado Clan del Golfo fallece en Colombia tras naufragio en el río Esmeralda

Gustavo Petro desata polémica tras asegurar que los jóvenes que roban celulares en Colombia lo hacen por “amor”

Gustavo Petro desata polémica tras asegurar que los jóvenes que roban celulares en Colombia lo hacen por “amor”

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Donald Trump nomina a Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Venezuela aprueba reforma petrolera de Rodríguez para permitir que empresas extranjeras exploren, produzcan y comercialicen crudo venezolano

Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

Este es el país de América Latina que supera a Perú y EE.UU. con la mayor producción de uvas en el mundo junto a China

China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

China supera a Estados Unidos: construye en América Latina el estadio de fútbol más avanzado, por encima del Maracaná y el Azteca

Un mes sin Maduro: venezolanos exigen acelerar el retorno a la democracia

Un mes sin Maduro: venezolanos exigen acelerar el retorno a la democracia

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

