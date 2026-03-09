TC cambia a audiencia virtual el habeas corpus de Vladimir Cerrón para anular su prisión preventiva

Audiencia pública de Vladimir Cerrón se desarrollará de forma virtual el 11 de marzo. | Foto: difusión

El Tribunal Constitucional (TC) anunció que la audiencia para evaluar el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón Rojas se llevará a cabo de manera estrictamente virtual el miércoles 11 de marzo. El recurso tiene como objetivo principal anular la orden de prisión preventiva que pesa sobre el líder de Perú Libre, quien permanece en la clandestinidad desde hace más de dos años.

A través de un comunicado publicado en la red social X, el TC explicó que se ciñe a la implementación del trabajo remoto proclamado por el Gobierno de Balcázar ante la crisis energética en el país.

De esta manera, el documento señaló que la audiencia programada, que en primera instancia iba a ser de manera presencial, ahora se llevará a cabo de manera virtual con el mismo horario de las 9.30 a. m. El fallo del TC será determinante: de declararse fundado, la orden de captura quedaría sin efecto, permitiendo que Cerrón reaparezca públicamente en plena campaña electoral de 2026.

Vladimir Cerrón busca librarse de la justicia

Previamente, el Tribunal Constitucional (TC) desató una fuerte controversia al programar en tiempo récord la audiencia pública de Vladimir Cerrón. Aunque el expediente fue recibido por el tribunal el 11 de febrero —tras ser remitido por la Corte Superior de Justicia de Lima—, el organismo fijó la fecha apenas 20 días después. Esta celeridad ha sido duramente cuestionada, dado que trámites de naturaleza similar suelen demorar, por lo general, hasta un año en ser admitidos.

A través de este recurso, Cerrón busca revocar la resolución judicial que denegó su pedido para sustituir la prisión preventiva por una de comparecencia simple. De declararse fundado, el líder de Perú Libre podría afrontar en libertad el proceso por el caso 'Los Dinámicos del Centro', en el cual se le investiga por presunta organización criminal.

Cerrón se mantiene en la clandestinidad desde octubre del 2023, tras ordenarse su captura y reclusión por el caso ‘Aeródromo Wanka’.