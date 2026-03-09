HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

TC cambia a audiencia virtual el habeas corpus de Vladimir Cerrón para anular su prisión preventiva

Vladimir Cerrón, quien se encuentra en la clandestinidad desde hace más de dos años, busca revocar la orden de captura por el caso "Los Dinámicos del Centro". Según el fallo del Tribunal Constitucional se determinará su reaparición pública y participación en la campaña electoral de 2026.

Audiencia pública de Vladimir Cerrón se desarrollará de forma virtual el 11 de marzo.
Audiencia pública de Vladimir Cerrón se desarrollará de forma virtual el 11 de marzo. | Foto: difusión

El Tribunal Constitucional (TC) anunció que la audiencia para evaluar el recurso de habeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón Rojas se llevará a cabo de manera estrictamente virtual el miércoles 11 de marzo. El recurso tiene como objetivo principal anular la orden de prisión preventiva que pesa sobre el líder de Perú Libre, quien permanece en la clandestinidad desde hace más de dos años.

Únete a nuestro canal de política y economía

A través de un comunicado publicado en la red social X, el TC explicó que se ciñe a la implementación del trabajo remoto proclamado por el Gobierno de Balcázar ante la crisis energética en el país.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO SUBE EN ENCUESTAS Y RAFAEL LÓPEZ ALIAGA BAJA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

De esta manera, el documento señaló que la audiencia programada, que en primera instancia iba a ser de manera presencial, ahora se llevará a cabo de manera virtual con el mismo horario de las 9.30 a. m. El fallo del TC será determinante: de declararse fundado, la orden de captura quedaría sin efecto, permitiendo que Cerrón reaparezca públicamente en plena campaña electoral de 2026.

El Tribunal Constitucional tomó la virtualidad como medida a la crisis energética del país.

El Tribunal Constitucional tomó la virtualidad como medida a la crisis energética del país. Foto: TC

PUEDES VER: En tiempo récord: TC fija para el 11 de marzo audiencia por hábeas corpus de Vladimir Cerrón

lr.pe

Vladimir Cerrón busca librarse de la justicia

Previamente, el Tribunal Constitucional (TC) desató una fuerte controversia al programar en tiempo récord la audiencia pública de Vladimir Cerrón. Aunque el expediente fue recibido por el tribunal el 11 de febrero —tras ser remitido por la Corte Superior de Justicia de Lima—, el organismo fijó la fecha apenas 20 días después. Esta celeridad ha sido duramente cuestionada, dado que trámites de naturaleza similar suelen demorar, por lo general, hasta un año en ser admitidos.

A través de este recurso, Cerrón busca revocar la resolución judicial que denegó su pedido para sustituir la prisión preventiva por una de comparecencia simple. De declararse fundado, el líder de Perú Libre podría afrontar en libertad el proceso por el caso 'Los Dinámicos del Centro', en el cual se le investiga por presunta organización criminal.

Cerrón se mantiene en la clandestinidad desde octubre del 2023, tras ordenarse su captura y reclusión por el caso ‘Aeródromo Wanka’.

Vladimir Cerrón comparecerá en la audiencia pública por el caso 'Los Dinámicos del Centro'.

Vladimir Cerrón comparecerá en la audiencia pública por el caso 'Los Dinámicos del Centro'. Foto: TC

Notas relacionadas
En tiempo récord: TC fija para el 11 de marzo audiencia por hábeas corpus de Vladimir Cerrón

En tiempo récord: TC fija para el 11 de marzo audiencia por hábeas corpus de Vladimir Cerrón

LEER MÁS
Vladimir Cerrón llama "oportunista" a Indira Huilca y ella le responde: "Es un farsante que ha pactado con el Fujimorismo"

Vladimir Cerrón llama "oportunista" a Indira Huilca y ella le responde: "Es un farsante que ha pactado con el Fujimorismo"

LEER MÁS
Vladimir Cerrón deberá salir de la clandestinidad si quiere participar en el debate

Vladimir Cerrón deberá salir de la clandestinidad si quiere participar en el debate

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Juliana Oxenford sobre Keiko Fujimori: "Si no pasa a segunda vuelta empezará con el tema de fraude"

Juliana Oxenford sobre Keiko Fujimori: "Si no pasa a segunda vuelta empezará con el tema de fraude"

LEER MÁS
Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

LEER MÁS
Keiko Fujimori: Fuerza Popular no dará la confianza si es que el Gobierno no anula las clases virtuales

Keiko Fujimori: Fuerza Popular no dará la confianza si es que el Gobierno no anula las clases virtuales

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

TC cambia a audiencia virtual el habeas corpus de Vladimir Cerrón para anular su prisión preventiva

Juliaca: identifican a hombre que fue linchado por pobladores tras un asalto

Integración y fortalecimiento de la justicia de paz en Tumbes

Política

Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

¿Se puede votar con DNI vencido en Elecciones Generales 2026? Mira qué dice ONPE

Multas por no votar 2026: montos según distrito para Elecciones Generales

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

TC cambia a audiencia virtual el habeas corpus de Vladimir Cerrón para anular su prisión preventiva

Empresa china construye en Chilca sin licencia ni estudio de impacto ambiental

¿Se puede votar con DNI vencido en Elecciones Generales 2026? Mira qué dice ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025