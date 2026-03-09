HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Venezuela inicia primer debate sobre reforma minera que favorecerá a Estados Unidos y compañías extranjeras

La nueva medida de Delcy Rodríguez se sumaría a la reciente modificación de la Ley de Hidrocarburos que abrió el sector petrolero a empresas internacionales.

Delcy Rodríguez impulsa reforma minera para permitir que empresas extranjeras exploten tierras raras.
Delcy Rodríguez impulsa reforma minera para permitir que empresas extranjeras exploten tierras raras. | Composición LR

La Asamblea Nacional de Venezuela inició este lunes 9 de marzo de 2026 el primer debate de una reforma minera impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez para atraer capitales extranjeros. La discusión se produce luego de que Caracas y Washington acordaran restablecer relaciones diplomáticas y consulares.

La sucesora de Nicolás Maduro ya había detallado que el proyecto incluirá disposiciones que permitan una mayor participación de compañías internacionales en la explotación de oro, diamantes y tierras raras.

De aprobarse en segunda instancia, la medida se sumará a la reciente modificación de la Ley de Hidrocarburos que impulsó el régimen chavista para que empresas del exterior exploten, produzcan y comercialicen el petróleo venezolano con mayor independencia del gobierno.

Venezuela sin exploración suficiente

CNN reconoció que la falta de inversiones afecta la explotación de minerales como oro, coltán y bauxita. En declaraciones a ese medio, el profesor del Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Manuel Sutherland, sostuvo que en muchos casos la extracción del metal dorado "se realiza de forma ilegal y peligrosa". Tampoco existen datos fehacientes y actualizados sobre la cantidad de recursos disponibles en la nación caribeña.

Asimismo, la agencia Reuters aseveró que aún no existen suficientes proyectos de exploración para confirmar la presencia de estos yacimientos. Además, señaló que, desde las olas de nacionalizaciones, Venezuela adeuda millones de dólares a conglomerados y empresas petroleras y extractivas, como Crystallex, Gold Reserve y Rusoro Mining. A este escenario se suma la escasez de datos geológicos auditables, situación que retrasaría la implementación de proyectos concretos.

Washington evalúa inversiones en Caracas

El secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, estuvo el 4 de marzo en Caracas para abordar posibles acuerdos en el sector minero y, tras una reunión con Delcy Rodríguez en el Palacio de Miraflores, aseveró que las compañías estadounidenses podrían evaluar reactivar proyectos mineros en suelo venezolano.

"En las reuniones escuchamos garantías de que, si las empresas querían acceder a estas zonas, realizar la debida diligencia, considerar reabrir minas, tal vez incluso volver a las que operaban hace 15 o 20 años, este gobierno garantizaría su seguridad", dijo Burgum a periodistas antes de regresar a su país.

También afirmó que "las oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia entre EE. UU. y Venezuela no tienen límites". Por último, el funcionario de Donald Trump explicó que se planteó la posibilidad de aplicar un marco legal similar al que se aprobó para el sector petrolero.

