Mundo

¿Qué es el virus Nipah, el patógeno que inicia cuarentenas en la India y preocupa a la OMS?

El virus tiene una tasa de mortalidad de hasta el 75 por ciento y causa una variedad de síntomas, comenzando con fiebre, vómitos y fatiga.

India han comenzado a tomar medidas para contener el brote del peligroso virus Nipah. Foto: AFP
India han comenzado a tomar medidas para contener el brote del peligroso virus Nipah. Foto: AFP

La India se mantiene en alerta sanitarias tras confirmarse varios casos de virus Nipah identificados en el estado de Bengala Occidental, que incluso ha provocado contagios entre personal de salud. Las autoridades han pedido a las más de 100 personas que mantuvieron contacto con los infectados, uno de ellos en estado crítico, que cumplan con una cuarentena domiciliaria mientras se rastrean posibles cadenas de transmisión.

Aunque se trata de un virus raro, su historial de brotes localizados, su alta letalidad y la ausencia de una vacuna aprobada explican por qué cada nuevo caso es seguido con atención por los sistemas de salud y por organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

¿Qué es el virus Nipah y por qué preocupa a las autoridades?

El virus Nipah es un patógeno zoonótico, es decir, puede transmitirse de animales a humanos y también entre personas. Fue identificado por primera vez a finales de los años noventa y desde entonces ha provocado brotes esporádicos, sobre todo en el sur y sudeste de Asia.

Las autoridades sanitarias lo consideran preocupante por varias razones: puede causar cuadros clínicos graves, no existe un tratamiento antiviral específico ni una vacuna aprobada, y algunos brotes han mostrado capacidad de transmisión entre personas, especialmente en entornos de contacto estrecho como hospitales o núcleos familiares.

Por estas características, la OMS incluye al Nipah en su lista de patógenos prioritarios para la investigación y el desarrollo de nuevas herramientas médicas.

Síntomas del virus Nipah: cómo se manifiesta la infección

La infección por virus Nipah suele comenzar con síntomas generales que pueden confundirse con otras enfermedades comunes. Entre los más frecuentes se encuentran la fiebre, el dolor de cabeza, el dolor muscular y fatiga antes de convertirse en problemas respiratorios e inflamación del cerebro.

En algunos pacientes aparecen también manifestaciones respiratorias como tos, dificultad para respirar o neumonía. La evolución puede variar mucho de una persona a otra.

La complicación más grave es la encefalitis, la inflamación del cerebro que puede desarrollarse días o incluso semanas después del inicio de los síntomas. En estos casos pueden presentarse confusión, alteraciones de la conciencia, convulsiones o coma, lo que convierte a la infección en una urgencia médica.

¿El virus Nipah es mortal?

El virus Nipah está asociado a una tasa de letalidad elevada. En brotes documentados, el porcentaje de fallecimientos ha oscilado aproximadamente entre el 40 % y el 75 %, dependiendo de factores como la cepa del virus, la rapidez del diagnóstico y la capacidad de respuesta del sistema de salud.

Algunas personas que sobreviven pueden experimentar secuelas neurológicas a largo plazo, como convulsiones persistentes o cambios en el comportamiento. En casos poco frecuentes, se han descrito recaídas de encefalitis meses o incluso años después de la infección inicial.

¿Dónde surgió y en qué países se han reportado brotes?

El virus Nipah fue identificado por primera vez en 1999 tras un brote de encefalitis entre criadores de cerdos en Malasia y Singapur. Ese episodio permitió reconocerlo como un virus capaz de saltar de animales a humanos.

Desde entonces, se han registrado brotes recurrentes en Bangladesh y en regiones del noreste de la India. En el sur de la India, el estado de Kerala notificó un brote importante en 2018 y luego casos esporádicos en años posteriores. También se han reportado infecciones en Filipinas.

Los estudios científicos han señalado a los murciélagos frugívoros como el principal reservorio natural del virus. A pesar de que estos animales están presentes en amplias zonas de Asia y África, los brotes humanos confirmados se han concentrado hasta ahora en el sur y sudeste asiático, generalmente en áreas rurales o semiurbanas donde existe mayor contacto entre personas, animales y vida silvestre.

¿Existe tratamiento o vacuna contra el Nipah?

Actualmente no existe un tratamiento específico ni una vacuna aprobada para prevenir la infección por virus Nipah. La atención médica se basa en cuidados de soporte, es decir, en aliviar los síntomas, tratar las complicaciones y acompañar al paciente mientras su organismo combate la infección.

Ante esta situación, las medidas de prevención son clave. Las agencias de salud recomiendan evitar el consumo de frutas o bebidas que puedan haber sido contaminadas por murciélagos, extremar la higiene al manipular alimentos, reducir el contacto con animales enfermos y utilizar protección adecuada al cuidar a personas infectadas.

Estas precauciones, junto con la detección temprana y el rastreo de contactos, son hoy las herramientas más efectivas para contener los brotes y reducir el riesgo de propagación.

