India acelera su posicionamiento dentro de la industria global de tecnología espacial con el objetivo de ampliar su participación en la cadena de valor internacional e igualar a China como potencia en el sector. Un estudio reciente traza un escenario de expansión sostenida apoyado en cambios estructurales del ecosistema y en el crecimiento del sector privado.

De acuerdo con el análisis, elaborado por la firma de capital de riesgo Arkam Ventures, describe una transformación del mercado espacial indio a partir de nuevas políticas, mayor acceso a infraestructura estratégica y una base empresarial en expansión, con impacto directo en la proyección internacional.

¿Cuánto crecerá la economía espacial de la India hacia 2030 y qué ritmo tendrá frente al mercado global?

El informe India Spacetech-2026 de Arkam Ventures estima que la economía espacial de la India alcanzará un valor cercano a los US$40.000 millones en 2030, frente a una valoración actual de US$13.000 millones, lo que implica una expansión de más del triple en menos de una década.

Según el documento, el sector avanzará a un ritmo dos veces superior al promedio del mercado espacial mundial, lo que permitiría a la India consolidarse como la tercera mayor economía de tecnología espacial del planeta para 2030, con un crecimiento sostenido y una mayor presencia de empresas privadas en la cadena de valor global.

¿Qué factores impulsan a la India a ser la tercera mayor economía de tecnología espacial?

El estudio atribuye este crecimiento a una combinación de ingeniería rentable, capacidades profundas de manufactura y el desarrollo de empresas enfocadas en tecnologías espaciales avanzadas para clientes internacionales, en áreas clave de la cadena de valor.

También destaca el rol histórico de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), cuyas misiones de bajo costo y alto impacto han definido estándares operativos replicados por el sector privado, junto con el acceso a infraestructura estatal y esquemas de transferencia tecnológica.

¿Qué papel están jugando las inversiones privadas y el capital de riesgo en la expansión del sector espacial indio?

En los últimos cinco años surgieron en la India más de 300 startups de tecnología espacial, con actividad en fabricación de satélites, observación de la Tierra, vehículos de lanzamiento y soluciones espaciales. Más de dos tercios del capital histórico del sector ingresaron durante ese período, tras la formulación de la política espacial.

Arkam Ventures proyecta flujos de inversión privada de entre US$3.000 y US$5.000 millones en los próximos dos años. A más largo plazo, el informe prevé que actores privados indios realicen entre 40 y 45 lanzamientos anuales, fabriquen un tercio de los satélites de observación terrestre del mundo y amplíen exportaciones de aviónica, GNSS, SATCOM y sistemas de radiofrecuencia terrestres.

¿En qué áreas de la cadena de valor espacial cinco startups indias se proyectan entre las 10 principales del mundo?

Según el informe India Spacetech-2026 de Arkam Ventures, cinco startups indias se proyectan entre las 10 principales del mundo en las siguientes áreas de la cadena de valor espacial:

Lanzamiento de vehículos

Conciencia situacional espacial

Fabricación de satélites de observación de la Tierra

Gestión de desechos espaciales

Estas áreas corresponden a los segmentos mencionados en el informe y a las declaraciones de Rahul Chandra, director general de Arkam Ventures.