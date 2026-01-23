HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa
Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     Temblor magnitud 4,0 remeció Atico, en Arequipa     
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

José Jerí, su pasado chino lo condena | Arde Troya con Juliana Oxenford

Ciencia

India busca cerrar la brecha con China y apunta a ser la tercera potencia mundial en tecnología espacial para 2030

Un informe de India Spacetech-2026 proyecta US$40.000 millones en la economía espacial de India, con startups y capital privado en expansión.

Startups e inversión privada impulsan la expansión de la tecnología espacial en India. Foto: Composición LR
Startups e inversión privada impulsan la expansión de la tecnología espacial en India. Foto: Composición LR

India acelera su posicionamiento dentro de la industria global de tecnología espacial con el objetivo de ampliar su participación en la cadena de valor internacional e igualar a China como potencia en el sector. Un estudio reciente traza un escenario de expansión sostenida apoyado en cambios estructurales del ecosistema y en el crecimiento del sector privado.

De acuerdo con el análisis, elaborado por la firma de capital de riesgo Arkam Ventures, describe una transformación del mercado espacial indio a partir de nuevas políticas, mayor acceso a infraestructura estratégica y una base empresarial en expansión, con impacto directo en la proyección internacional.

PUEDES VER: China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

lr.pe

¿Cuánto crecerá la economía espacial de la India hacia 2030 y qué ritmo tendrá frente al mercado global?

El informe India Spacetech-2026 de Arkam Ventures estima que la economía espacial de la India alcanzará un valor cercano a los US$40.000 millones en 2030, frente a una valoración actual de US$13.000 millones, lo que implica una expansión de más del triple en menos de una década.

Según el documento, el sector avanzará a un ritmo dos veces superior al promedio del mercado espacial mundial, lo que permitiría a la India consolidarse como la tercera mayor economía de tecnología espacial del planeta para 2030, con un crecimiento sostenido y una mayor presencia de empresas privadas en la cadena de valor global.

PUEDES VER: Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

lr.pe

¿Qué factores impulsan a la India a ser la tercera mayor economía de tecnología espacial?

El estudio atribuye este crecimiento a una combinación de ingeniería rentable, capacidades profundas de manufactura y el desarrollo de empresas enfocadas en tecnologías espaciales avanzadas para clientes internacionales, en áreas clave de la cadena de valor.

También destaca el rol histórico de la Organización de Investigación Espacial de la India (ISRO), cuyas misiones de bajo costo y alto impacto han definido estándares operativos replicados por el sector privado, junto con el acceso a infraestructura estatal y esquemas de transferencia tecnológica.

PUEDES VER: ¿Cuál es el país de América Latina que, después de Venezuela, tiene la mayor reserva de petróleo de la región?

lr.pe

¿Qué papel están jugando las inversiones privadas y el capital de riesgo en la expansión del sector espacial indio?

En los últimos cinco años surgieron en la India más de 300 startups de tecnología espacial, con actividad en fabricación de satélites, observación de la Tierra, vehículos de lanzamiento y soluciones espaciales. Más de dos tercios del capital histórico del sector ingresaron durante ese período, tras la formulación de la política espacial.

Arkam Ventures proyecta flujos de inversión privada de entre US$3.000 y US$5.000 millones en los próximos dos años. A más largo plazo, el informe prevé que actores privados indios realicen entre 40 y 45 lanzamientos anuales, fabriquen un tercio de los satélites de observación terrestre del mundo y amplíen exportaciones de aviónica, GNSS, SATCOM y sistemas de radiofrecuencia terrestres.

PUEDES VER: Estas 2 potencias globales firmaron nuevo acuerdo militar para producir misiles

lr.pe

¿En qué áreas de la cadena de valor espacial cinco startups indias se proyectan entre las 10 principales del mundo?

Según el informe India Spacetech-2026 de Arkam Ventures, cinco startups indias se proyectan entre las 10 principales del mundo en las siguientes áreas de la cadena de valor espacial:

  • Lanzamiento de vehículos
  • Conciencia situacional espacial
  • Fabricación de satélites de observación de la Tierra
  • Gestión de desechos espaciales

Estas áreas corresponden a los segmentos mencionados en el informe y a las declaraciones de Rahul Chandra, director general de Arkam Ventures.

Notas relacionadas
Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

LEER MÁS
El estadio con mayor capacidad del mundo que costó más de US$100 millones: tiene iluminación LED y es orgullo de su país

El estadio con mayor capacidad del mundo que costó más de US$100 millones: tiene iluminación LED y es orgullo de su país

LEER MÁS
Estos son los 3 países más poderosos de Asia, incluido China, que juntos podrían ser una pesadilla para EE.UU. pese a sus amenazas

Estos son los 3 países más poderosos de Asia, incluido China, que juntos podrían ser una pesadilla para EE.UU. pese a sus amenazas

LEER MÁS
La tormenta solar más intensa en más de 20 años amenaza a los satélites y comunicaciones de la Tierra

La tormenta solar más intensa en más de 20 años amenaza a los satélites y comunicaciones de la Tierra

LEER MÁS
Científicos descubren una montaña submarina que supera 4 veces la altura del rascacielos más alto de la Tierra: casi 2.300 metros más

Científicos descubren una montaña submarina que supera 4 veces la altura del rascacielos más alto de la Tierra: casi 2.300 metros más

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El fenómeno geológico que transformará la Tierra: Dos continentes avanzan hacia una colisión a una velocidad de 7 cm por año

El fenómeno geológico que transformará la Tierra: Dos continentes avanzan hacia una colisión a una velocidad de 7 cm por año

LEER MÁS
China arrojó toneladas de arena al océano durante 12 años y logró crear islas completamente nuevas desde cero

China arrojó toneladas de arena al océano durante 12 años y logró crear islas completamente nuevas desde cero

LEER MÁS
¿Qué son las “bolas de Neptuno” y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

¿Qué son las “bolas de Neptuno” y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Periodista Pedro García pide a Alianza Lima sanciones más severas tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Ciencia

Científicos descubren una montaña submarina que supera 4 veces la altura del rascacielos más alto de la Tierra: casi 2.300 metros más

El fenómeno geológico que transformará la Tierra: Dos continentes avanzan hacia una colisión a una velocidad de 7 cm por año

Murió Gladys West, la matemática y pionera en los sistemas de navegación cuyo trabajo hizo posible el GPS

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025