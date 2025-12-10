La variante de la gripe H3N2 azota a Europa: qué se sabe del virus que satura hospitales en el Reino Unido

Europa atraviesa una de las temporadas de gripe más intensas en años, marcada por la expansión temprana de la variante A/H3N2, especialmente su sublinaje K. En el Reino Unido, los hospitales sufren el aumento de casos diarios en 1.717 personas, de las cuales 69 permanecen en cuidados intensivos y las consultas médicas se han visto desbordadas, mientras la inmunidad de la población frente a este subtipo es menor que en temporadas recientes.

Todos los grupos de edad se ven afectados, aunque los niños presentan las tasas de infección más altas y suelen ser los primeros en contraer la enfermedad y propagarla en sus hogares. Se estima que hasta el 20% de la población contrae la gripe cada año.

Un virus que llegó antes de tiempo y domina los contagios

La gripe empezó este otoño antes de lo habitual en varios países. Japón lleva registrando cifras altas desde octubre, y en Europa el inicio también se adelantó. En España, por ejemplo, ya se superó el umbral epidémico algunas semanas antes de lo previsto, según un artículo explicativo en The Conversation.

En el Reino Unido y Japón, cerca del 90% de las muestras corresponden a la variante A/H3N2 y, en particular, su subclade K. La tendencia se repite en Canadá y Estados Unidos, y el virus ha sido detectado en todos los continentes. Entre mayo y noviembre de 2025, este sublinaje representó un tercio de todos los A/H3N2 analizados en el mundo y casi la mitad en la Unión Europea.

Aunque es el mismo H3N2 que circula desde 1968, el subclade K acumula mutaciones que le permiten evadir parcialmente la inmunidad generada en temporadas previas. Sin embargo, los especialistas aclaran que estos cambios no lo han vuelto más agresivo ni han aumentado la gravedad de los cuadros clínicos. En los países asiáticos donde los casos ya descendieron no se ha observado un aumento inusual de complicaciones, y las mutaciones no afectan la eficacia de los antivirales disponibles.

Hospitales saturados y demanda récord en atención primaria

El Reino Unido se prepara para lo que podría ser su peor temporada de gripe desde 2010. La Agencia de Seguridad Sanitaria prevé que la próxima semana unos 8.000 pacientes podrían estar hospitalizados por complicaciones del virus. Actualmente, las hospitalizaciones aumentaron un 63% respecto a la semana anterior y superan en más del 50% las cifras del mismo periodo del año pasado.

La médica general Nisa Aslam describe la demanda: "Como médica del NHS trabajando fuera del horario habitual, estoy viendo un número mucho más alto de casos de gripe, y durante el fin de semana nos costó mantenernos al ritmo de la demanda de los pacientes", dijo a The Telegraph.

Los especialistas explican que la situación responde a un subtipo muy transmisible que circula antes y más rápido de lo normal, sumado a una población que ha tenido menos contacto reciente con H3N2 debido al predominio de A/H1N1 en temporadas anteriores.

¿Por qué se propaga tan rápido la variante del H3N2?

Los subtipos H3 no suelen ser los más frecuentes, lo que significa que la población tiene una inmunidad más baja frente a ellos. Además, tienden a mutar con mayor facilidad.

Según Aslam, los cambios genéticos de esta variante “pueden permitirle evadir parcialmente la inmunidad de infecciones o vacunaciones pasadas, de modo que más personas se están infectando”.

El microbiólogo Simon Clarke, de la Universidad de Reading, explica que los números que acompañan a las letras H y N clasifican las proteínas de superficie del virus y ayudan a identificar los subtipos. Para él, la clave está en que estos virus son especialmente eficientes para transmitirse y adaptarse, lo que facilita su expansión rápida cuando la población tiene pocas defensas recientes.

Ed Hutchinson, virólogo del Centro de Investigación de Virus de Glasgow, añade que no es que el virus sea súbitamente más peligroso, sino que está infectando a mucha más gente. Cuando eso ocurre, incluso un pequeño porcentaje de cuadros graves se traduce en una carga mayor para los hospitales.

Vacunas, síntomas y cómo protegerse este invierno

La vacuna de este año fue diseñada para subtipos circulantes la temporada anterior, lo que complica la protección frente a una variante que adquirió varias mutaciones al final del invierno en el hemisferio sur. Aun así, los expertos insisten en su importancia.

"Siempre miramos lo que ocurre en el hemisferio sur para predecir qué irá en las vacunas de nuestro invierno, porque se necesitan unos seis meses para fabricar suficientes dosis. A veces acertamos mejor que otras". Explica Hutchinson.

Las siete mutaciones adquiridas por el virus reducen la capacidad del fármaco para prevenir la infección, pero siguen protegiendo contra las formas graves, lo que convierte a la vacunación en una herramienta esencial.

Los síntomas continúan siendo los clásicos de la gripe: fiebre, dolor muscular, tos, dolor de garganta, cansancio e incluso malestar gastrointestinal. Según Aslam, no suele ser necesario acudir a urgencias salvo que aparezcan señales de alarma como dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión o fiebre persistente.

Para reducir el riesgo de contagio, los especialistas recomiendan medidas básicas: lavado de manos frecuente, evitar espacios cerrados muy concurridos, quedarse en casa si se presentan síntomas y usar mascarilla al estar frente a personas vulnerables. Durante la pandemia, recuerda Hutchinson, estas medidas fueron tan eficaces que incluso lograron hacer desaparecer una de las variantes de gripe.