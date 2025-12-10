HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City
Sigue EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City     Sigue EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City     Sigue EN VIVO el Real Madrid vs. Manchester City     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 10 de diciembre | LR+ Noticias

Mundo

La variante de la gripe H3N2 azota a Europa: qué se sabe del virus que satura hospitales en el Reino Unido

Un aumento en los casos de gripe provocado por una cepa mutada ha llevado a las personas a volver a usar mascarilla en lugares públicos.

El virus de la gripe H3N2 tuvo cifras récord de contagios. Foto: The Mirror
El virus de la gripe H3N2 tuvo cifras récord de contagios. Foto: The Mirror

Europa atraviesa una de las temporadas de gripe más intensas en años, marcada por la expansión temprana de la variante A/H3N2, especialmente su sublinaje K. En el Reino Unido, los hospitales sufren el aumento de casos diarios en 1.717 personas, de las cuales 69 permanecen en cuidados intensivos y las consultas médicas se han visto desbordadas, mientras la inmunidad de la población frente a este subtipo es menor que en temporadas recientes.

Todos los grupos de edad se ven afectados, aunque los niños presentan las tasas de infección más altas y suelen ser los primeros en contraer la enfermedad y propagarla en sus hogares. Se estima que hasta el 20% de la población contrae la gripe cada año.

TE RECOMENDAMOS

RMP, JULIANA OXENFORD, MANUELA CAMACHO Y PEDRO SALINAS EN VIVO | SÚMATE A LA REPÚBLICA

Un virus que llegó antes de tiempo y domina los contagios

La gripe empezó este otoño antes de lo habitual en varios países. Japón lleva registrando cifras altas desde octubre, y en Europa el inicio también se adelantó. En España, por ejemplo, ya se superó el umbral epidémico algunas semanas antes de lo previsto, según un artículo explicativo en The Conversation.

En el Reino Unido y Japón, cerca del 90% de las muestras corresponden a la variante A/H3N2 y, en particular, su subclade K. La tendencia se repite en Canadá y Estados Unidos, y el virus ha sido detectado en todos los continentes. Entre mayo y noviembre de 2025, este sublinaje representó un tercio de todos los A/H3N2 analizados en el mundo y casi la mitad en la Unión Europea.

Aunque es el mismo H3N2 que circula desde 1968, el subclade K acumula mutaciones que le permiten evadir parcialmente la inmunidad generada en temporadas previas. Sin embargo, los especialistas aclaran que estos cambios no lo han vuelto más agresivo ni han aumentado la gravedad de los cuadros clínicos. En los países asiáticos donde los casos ya descendieron no se ha observado un aumento inusual de complicaciones, y las mutaciones no afectan la eficacia de los antivirales disponibles.

Hospitales saturados y demanda récord en atención primaria

El Reino Unido se prepara para lo que podría ser su peor temporada de gripe desde 2010. La Agencia de Seguridad Sanitaria prevé que la próxima semana unos 8.000 pacientes podrían estar hospitalizados por complicaciones del virus. Actualmente, las hospitalizaciones aumentaron un 63% respecto a la semana anterior y superan en más del 50% las cifras del mismo periodo del año pasado.

La médica general Nisa Aslam describe la demanda: "Como médica del NHS trabajando fuera del horario habitual, estoy viendo un número mucho más alto de casos de gripe, y durante el fin de semana nos costó mantenernos al ritmo de la demanda de los pacientes", dijo a The Telegraph.

Los especialistas explican que la situación responde a un subtipo muy transmisible que circula antes y más rápido de lo normal, sumado a una población que ha tenido menos contacto reciente con H3N2 debido al predominio de A/H1N1 en temporadas anteriores.

¿Por qué se propaga tan rápido la variante del H3N2?

Los subtipos H3 no suelen ser los más frecuentes, lo que significa que la población tiene una inmunidad más baja frente a ellos. Además, tienden a mutar con mayor facilidad.

Según Aslam, los cambios genéticos de esta variante “pueden permitirle evadir parcialmente la inmunidad de infecciones o vacunaciones pasadas, de modo que más personas se están infectando”.

El microbiólogo Simon Clarke, de la Universidad de Reading, explica que los números que acompañan a las letras H y N clasifican las proteínas de superficie del virus y ayudan a identificar los subtipos. Para él, la clave está en que estos virus son especialmente eficientes para transmitirse y adaptarse, lo que facilita su expansión rápida cuando la población tiene pocas defensas recientes.

Ed Hutchinson, virólogo del Centro de Investigación de Virus de Glasgow, añade que no es que el virus sea súbitamente más peligroso, sino que está infectando a mucha más gente. Cuando eso ocurre, incluso un pequeño porcentaje de cuadros graves se traduce en una carga mayor para los hospitales.

Vacunas, síntomas y cómo protegerse este invierno

La vacuna de este año fue diseñada para subtipos circulantes la temporada anterior, lo que complica la protección frente a una variante que adquirió varias mutaciones al final del invierno en el hemisferio sur. Aun así, los expertos insisten en su importancia.

"Siempre miramos lo que ocurre en el hemisferio sur para predecir qué irá en las vacunas de nuestro invierno, porque se necesitan unos seis meses para fabricar suficientes dosis. A veces acertamos mejor que otras". Explica Hutchinson.

Las siete mutaciones adquiridas por el virus reducen la capacidad del fármaco para prevenir la infección, pero siguen protegiendo contra las formas graves, lo que convierte a la vacunación en una herramienta esencial.

Los síntomas continúan siendo los clásicos de la gripe: fiebre, dolor muscular, tos, dolor de garganta, cansancio e incluso malestar gastrointestinal. Según Aslam, no suele ser necesario acudir a urgencias salvo que aparezcan señales de alarma como dificultad para respirar, dolor en el pecho, confusión o fiebre persistente.

Para reducir el riesgo de contagio, los especialistas recomiendan medidas básicas: lavado de manos frecuente, evitar espacios cerrados muy concurridos, quedarse en casa si se presentan síntomas y usar mascarilla al estar frente a personas vulnerables. Durante la pandemia, recuerda Hutchinson, estas medidas fueron tan eficaces que incluso lograron hacer desaparecer una de las variantes de gripe.

Notas relacionadas
Se cae el estudio que defendía a herbicida señalado como cancerígeno: Perú sigue usando pesticidas tóxicos

Se cae el estudio que defendía a herbicida señalado como cancerígeno: Perú sigue usando pesticidas tóxicos

LEER MÁS
China quería generar más electricidad, pero en lugar de ello creó algo inesperado: un nuevo microclima

China quería generar más electricidad, pero en lugar de ello creó algo inesperado: un nuevo microclima

LEER MÁS
Hasta 23.000 euros por estar encerrado 100 días: una agencia espacial busca voluntarios para simular la vida en el espacio

Hasta 23.000 euros por estar encerrado 100 días: una agencia espacial busca voluntarios para simular la vida en el espacio

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Arrestan a Luis Arce Catacora, expresidente de Bolivia, por casos de corrupción en La Paz

Arrestan a Luis Arce Catacora, expresidente de Bolivia, por casos de corrupción en La Paz

LEER MÁS
Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

Peruanos son contratados en España como choferes ante creciente demanda: “En Perú ganaba S/3.000. Aquí recibo entre 2.000 y 2.500 euros”

LEER MÁS
Donald Trump anuncia que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

Donald Trump anuncia que Estados Unidos incautó un buque petrolero frente a las costas de Venezuela

LEER MÁS
Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, conmueve en el Nobel de la Paz: "Mi madre nunca rompe una promesa"

Ana Corina Sosa, hija de María Corina Machado, conmueve en el Nobel de la Paz: "Mi madre nunca rompe una promesa"

LEER MÁS
El país de América Latina con la economía que más crece en 2025, según la OCDE: no es Brasil ni México

El país de América Latina con la economía que más crece en 2025, según la OCDE: no es Brasil ni México

LEER MÁS
Estas son las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

Estas son las 5 mejores ciudades para vivir en América Latina en 2025: Lima quedó fuera del ranking pese a avances en infraestructura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atención pasajeros: estos son los horarios del Metropolitano y corredores por el feriado 8 y 9 de diciembre

Examen UNI IEN y Beca 18 2026-I: link de resultados para ver la lista de ingresantes

Horario de atención durante los feriados del lunes 8 y martes 9 de diciembre en supermercados y centros comerciales del Perú: Plaza Vea, Real Plaza, Metro y más

Mundo

Terremoto de magnitud 7,6 se registra en la costa de Japón, según USGS: horas después se levantó la alerta de tsunami

China advierte que no aceptará "interferencia externa" en Taiwán ante nueva estrategia de Trump: "La línea roja que no se debe cruzar"

El escudo protector de Chernóbil ya no puede bloquear la radiación tras un ataque con drones en Ucrania, alerta la ONU

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez removió a Germán Juárez Atoche del Equipo Especial Lava Jato y lo nombra como fiscal superior

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

CAL rechaza decisión del TC y alerta sobre impunidad en crímenes de lesa humanidad: "Limita la investigación"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025