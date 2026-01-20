Científicos traen a la Tierra virus que evolucionaron en el espacio y ahora combaten mejor a las bacterias

Virus que infectan bacterias a bordo de la Estación Espacial Internacional fueron traidos para estudiar su evolución. Foto: NASA

Virus que infectan bacterias a bordo de la Estación Espacial Internacional fueron traidos para estudiar su evolución. Foto: NASA

Las condiciones de microgravedad pueden alterar genes y estructuras en bacterias y virus, modificando su interacción de formas que podrían ayudar a combatir infecciones resistentes a antibióticos. Las bacterias y los virus que las infectan (conocidos como bacteriófagos o fagos) mantienen una constante carrera evolutiva, donde las bacterias desarrollan defensas y los fagos evolucionan para superarlas. Pero esa batalla cambia cuando ocurre en el espacio.

Un estudio realizado a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) y publicado en la revista PLOS Biology demostró que la microgravedad modifica tanto la velocidad como la forma en que evolucionan estos microorganismos. Los investigadores compararon poblaciones de E. coli infectadas con el fago T7. Un grupo fue cultivado en la ISS y otro en la Tierra bajo condiciones idénticas. Aunque los fagos espaciales seguían siendo capaces de infectar a las bacterias, el proceso era más lento debido a la falta de mezcla natural de los fluidos en microgravedad.

¿Cómo la microgravedad alteró a las bacterias y virus?

En la Tierra, el calor y la gravedad generan corrientes que hacen que bacterias y virus colisionen con frecuencia. En el espacio, en cambio, todo flota casi inmóvil. Esa menor interacción obligó a los fagos a adaptarse: evolucionaron para unirse con mayor eficiencia a las bacterias.

“El estudio confirma nuestra hipótesis de que los ciclos de infección serían más lentos en microgravedad”, explicó Srivatsan Raman, autor principal e investigador de la Universidad de Wisconsin-Madison.

El análisis genético reveló que tanto bacterias como virus en el espacio desarrollaron mutaciones únicas que no aparecieron en las muestras terrestres. Los fagos adquirieron cambios que mejoraron su capacidad para unirse a receptores bacterianos, mientras que las bacterias también desarrollaron defensas adaptativas.

Virus más eficaces contra las bacterias

Lo más llamativo ocurrió cuando esos fagos regresaron a la Tierra: al ser probados contra cepas de E. coli asociadas a infecciones urinarias —muchas de ellas resistentes a antibióticos— mostraron una capacidad superior para eliminarlas. “No esperábamos que estos fagos evolucionados en el espacio fueran más eficaces contra patógenos terrestres”, reconoció Raman.

"Si logramos determinar qué hacen los fagos a nivel genético para adaptarse al entorno de microgravedad, podremos aplicar ese conocimiento a experimentos con bacterias resistentes", declaró a Live Science Nicol Caplin, ex astrobióloga de la Agencia Espacial Europea que no participó en el estudio. "Y esto puede ser un paso positivo en la carrera por optimizar los antibióticos en la Tierra".

Los científicos advierten, sin embargo, que aún existen obstáculos prácticos, como el alto costo de realizar experimentos en el espacio o de simular microgravedad en la Tierra.

Además de sus aplicaciones médicas, los resultados también podrían ser relevantes para la salud de los astronautas en misiones prolongadas a la Luna o Marte, donde las infecciones resistentes podrían representar un riesgo mayor.