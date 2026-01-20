HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini
Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     Cae Vilma Zeña, condenada por esclavitud en caso Galería Nicolini     
Ciencia

Científicos traen a la Tierra virus que evolucionaron en el espacio y ahora combaten mejor a las bacterias

La microgravedad puede alterar genes y estructuras de bacterias y virus. El hallazgo abre nuevas posibilidades para combatir infecciones resistentes a los medicamentos.

Virus que infectan bacterias a bordo de la Estación Espacial Internacional fueron traidos para estudiar su evolución. Foto: NASA
Virus que infectan bacterias a bordo de la Estación Espacial Internacional fueron traidos para estudiar su evolución. Foto: NASA

Las condiciones de microgravedad pueden alterar genes y estructuras en bacterias y virus, modificando su interacción de formas que podrían ayudar a combatir infecciones resistentes a antibióticos. Las bacterias y los virus que las infectan (conocidos como bacteriófagos o fagos) mantienen una constante carrera evolutiva, donde las bacterias desarrollan defensas y los fagos evolucionan para superarlas. Pero esa batalla cambia cuando ocurre en el espacio.

Un estudio realizado a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) y publicado en la revista PLOS Biology demostró que la microgravedad modifica tanto la velocidad como la forma en que evolucionan estos microorganismos. Los investigadores compararon poblaciones de E. coli infectadas con el fago T7. Un grupo fue cultivado en la ISS y otro en la Tierra bajo condiciones idénticas. Aunque los fagos espaciales seguían siendo capaces de infectar a las bacterias, el proceso era más lento debido a la falta de mezcla natural de los fluidos en microgravedad.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
La Escherichia coli es una bacteria miembro de la familia de las enterobacterias. Foto: IStock

La Escherichia coli es una bacteria miembro de la familia de las enterobacterias. Foto: IStock

PUEDES VER: ¿Qué son las “bolas de Neptuno” y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

lr.pe

¿Cómo la microgravedad alteró a las bacterias y virus?

En la Tierra, el calor y la gravedad generan corrientes que hacen que bacterias y virus colisionen con frecuencia. En el espacio, en cambio, todo flota casi inmóvil. Esa menor interacción obligó a los fagos a adaptarse: evolucionaron para unirse con mayor eficiencia a las bacterias.

Las muestras de virus y bacterias fueron tomadas desde la Estación Espacial Internacional. Foto: ESA

Las muestras de virus y bacterias fueron tomadas desde la Estación Espacial Internacional. Foto: ESA

“El estudio confirma nuestra hipótesis de que los ciclos de infección serían más lentos en microgravedad”, explicó Srivatsan Raman, autor principal e investigador de la Universidad de Wisconsin-Madison.

El análisis genético reveló que tanto bacterias como virus en el espacio desarrollaron mutaciones únicas que no aparecieron en las muestras terrestres. Los fagos adquirieron cambios que mejoraron su capacidad para unirse a receptores bacterianos, mientras que las bacterias también desarrollaron defensas adaptativas.

PUEDES VER: Científicos descubren una montaña submarina que supera 4 veces la altura del rascacielos más alto de la Tierra: casi 2.300 metros más

lr.pe

Virus más eficaces contra las bacterias

Lo más llamativo ocurrió cuando esos fagos regresaron a la Tierra: al ser probados contra cepas de E. coli asociadas a infecciones urinarias —muchas de ellas resistentes a antibióticos— mostraron una capacidad superior para eliminarlas. “No esperábamos que estos fagos evolucionados en el espacio fueran más eficaces contra patógenos terrestres”, reconoció Raman.

"Si logramos determinar qué hacen los fagos a nivel genético para adaptarse al entorno de microgravedad, podremos aplicar ese conocimiento a experimentos con bacterias resistentes", declaró a Live Science Nicol Caplin, ex astrobióloga de la Agencia Espacial Europea que no participó en el estudio. "Y esto puede ser un paso positivo en la carrera por optimizar los antibióticos en la Tierra".

Los científicos advierten, sin embargo, que aún existen obstáculos prácticos, como el alto costo de realizar experimentos en el espacio o de simular microgravedad en la Tierra.

Además de sus aplicaciones médicas, los resultados también podrían ser relevantes para la salud de los astronautas en misiones prolongadas a la Luna o Marte, donde las infecciones resistentes podrían representar un riesgo mayor.

Notas relacionadas
Los científicos están desconcertados: logran escuchar el inquietante sonido del campo magnético invertido de la Tierra

Los científicos están desconcertados: logran escuchar el inquietante sonido del campo magnético invertido de la Tierra

LEER MÁS
Un descubrimiento en Nuevo México reescribiría la historia de los últimos días de los dinosaurios

Un descubrimiento en Nuevo México reescribiría la historia de los últimos días de los dinosaurios

LEER MÁS
SpaceX y Musk, entre fallos y avances en la carrera hacia Marte para “hacer a la humanidad multiplanetaria”

SpaceX y Musk, entre fallos y avances en la carrera hacia Marte para “hacer a la humanidad multiplanetaria”

LEER MÁS
¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

LEER MÁS
Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

Científicos creyeron que eran huesos de mamut y los conservaron durante 70 años, pero resultaron ser de un animal completamente diferente

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué son las “bolas de Neptuno” y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

¿Qué son las “bolas de Neptuno” y cómo ayudan a combatir la contaminación de plásticos en los océanos?

LEER MÁS
Científicos descubren una montaña submarina que supera 4 veces la altura del rascacielos más alto de la Tierra: casi 2.300 metros más

Científicos descubren una montaña submarina que supera 4 veces la altura del rascacielos más alto de la Tierra: casi 2.300 metros más

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Gisela Valcárcel será la invitada en el aniversario de Explosión de Iquitos y usuarios hacen comparación: "Magaly era todo"

Trabajadores del sector público piden aumento salarial de S/700, aguinaldo completo y bono único desde S/600

Ciencia

Científicos descubren una montaña submarina que supera 4 veces la altura del rascacielos más alto de la Tierra: casi 2.300 metros más

Este utensilio cotidiano de limpieza en la cocina libera millones de microplásticos en cada uso, según estudio

África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025