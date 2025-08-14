La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) emitió una fuerte advertencia: los primeros casos del peligroso virus Oropouche detectados en ese país podrían tener "consecuencias graves" para las mujeres embarazadas. Asimismo, la UKHSA confirmó tres casos de este virus vinculados a viajes recientes a Brasil.

El Oropouche, que presenta síntomas similares a los de la gripe, puede causar fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor articular, escalofríos, náuseas y vómitos. Las autoridades solicitaron que cualquier persona que presente estos síntomas después de haber viajado a zonas afectadas, como algunas áreas de América Central y del Sur o el Caribe, busque atención médica de inmediato.

Esto dijo la OMS acerca del virus Oropouche

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), hasta finales de 2023, el virus Oropouche solo se reportaba cerca de la selva amazónica. Sin embargo, en 2024, comenzaron a registrarse casos de transmisión local en varios países, incluidos Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba, Guyana, Perú y la República Dominicana.

La Dra. Enny Paixao, profesora asociada de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, hizo un llamado a no subestimar el virus, especialmente en el caso de las mujeres embarazadas. Esta advertencia llega después de que se detectara el Oropouche por primera vez en el Reino Unido, tras su llegada a Europa.

Muertes confirmadas de mujeres embarazadas contagiadas por el Oropouche

El año pasado, en el estado de Pernambuco, Brasil, una mujer sufrió la pérdida de su bebé de manera devastadora después de contraer el virus Oropouche. Además, en Acre, un recién nacido con defectos congénitos causados por la transmisión del virus de madre a hijo falleció lamentablemente a los 47 días de vida.

Asimismo, la OMS señaló que actualmente se están investigando tres posibles casos adicionales de transmisión maternoinfantil en Pernambuco. Los expertos advierten que estos incidentes deben resaltar la urgente necesidad de llevar a cabo más estudios sobre el virus, los cuales deben ser considerados como una prioridad en salud pública.

La OMS pide no subestimar consecuencias del Oropouche

"No se deben ignorar las posibles repercusiones para la salud pública. Aunque la infección por Oropouche generalmente es leve y tiende a resolverse por sí sola, los brotes previos registrados por la OPS y el Ministerio de Salud de Brasil han incluido muertes. Además, en dicho país han documentado varios casos confirmados o sospechosos de transmisión del virus de madre a hijo, con consecuencias graves para el feto."

Desde el año pasado, se han analizado muestras de casos de microcefalia de causa desconocida para detectar la presencia del virus Oropouche, y algunas de estas muestras han dado positivo. En 2024, se reportó un caso confirmado de transmisión vertical del virus en Pernambuco, lo que resultó en la muerte fetal.