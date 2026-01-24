HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Este es el único país de América Latina que tiene acceso simultáneo a 3 océanos y territorios en 3 continentes distintos

Con esta condición, ese país latinoamericano resalta su importancia en rutas marítimas. La zona alberga su mayor población y destaca en su proyección científica y de soberanía marítima.

En el contexto de América Latina, una nación sobresale por su estructura geográfica y su relevancia en la política exterior.
En el contexto de América Latina, una nación sobresale por su estructura geográfica y su relevancia en la política exterior. | Composición LR/ChatGPT/Freepik

Pocos estados a nivel global poseen territorios en múltiples continentes o acceso simultáneo a diversos océanos. Mientras la mayoría de las naciones se limitan a un solo continente y bordes costeros reducidos, países extensos como Rusia y Canadá destacan por su contacto con tres masas oceánicas en Eurasia y Norteamérica. No obstante, resulta excepcional encontrar una soberanía que integre esta capacidad marítima con una presencia física efectiva en tres regiones continentales distintas.

En el contexto de América Latina, una nación sobresale por su estructura geográfica y su relevancia en la política exterior. Su soberanía abarca una franja en el continente americano, posesiones insulares en el océano Pacífico y una reclamación en la Antártica. Esta condición tricontinental y su vasta extensión terrestre le otorgan una singularidad política y física sin comparación dentro de la región latinoamericana.

¿Cuál es el único país de América Latina que es tricontinental y trioceánico?

Chile destaca como el único país de América Latina con carácter tricontinental y trioceánico. Esta condición surge porque el Estado ejerce soberanía o reclamaciones territoriales en tres áreas geográficas distintas: América del Sur (Chile continental), Oceanía (Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez) y la Antártida (Territorio Chileno Antártico). Bajo esta estructura, el país integra posesiones en tres continentes de manera simultánea.

La base de su dominio se divide en tres zonas clave que definen su alcance global. El territorio sudamericano alberga la mayor densidad de población y el centro administrativo del país. En el ámbito insular, la presencia en Oceanía expande su influencia hacia el oeste. Finalmente, su reclamación en el continente helado, aunque sujeta al Tratado Antártico, consolida su proyección hacia el polo sur.

Esta distribución geográfica permite la conexión directa con tres masas de agua fundamentales: el océano Pacífico, el océano Atlántico y el océano Antártico. La proximidad a estas rutas marítimas del extremo sur y la costa insular otorga a Chile una posición estratégica excepcional. Dicha configuración influye de forma directa en sus políticas exteriores, científicas y de soberanía marítima a nivel internacional.

chile tricontinental

Mapa de Chile tricontinental. Foto: Gobierno de Chile

¿Qué otro país de América cuenta con acceso a tres océanos?

Canadá destaca en América del Norte como la nación con salida directa hacia tres cuerpos de agua distintos. Su extensa costa limita con el océano Pacífico al oeste, el océano Atlántico al este y el océano Ártico al norte, una característica geográfica que comparte con Chile dentro del continente.

A diferencia del territorio chileno, Canadá no posee soberanía en tres continentes, pues su superficie total se ubica íntegramente en suelo americano. No obstante, su enorme litoral marítimo y posición estratégica favorecen su relevancia en las rutas comerciales, la seguridad internacional y la protección del medio ambiente en estas tres regiones oceánicas.

¿Cuáles son los países bioceánicos en el mundo?

Un país bioceánico es aquel que tiene costas en dos océanos diferentes. A continuación se presenta un listado representativo de naciones que cumplen con esta condición, según clasificaciones geográficas estandarizadas:

  • Estados Unidos
  • Rusia
  • México
  • Panamá
  • Argentina
  • Honduras
  • Costa Rica
  • Nicaragua
  • Colombia
  • Guatemala
  • Egipto
  • Tailandia
