Argentina sigue dominando con su récord de trigo exportado a una potencia del mundo que no es EE.UU. ni China, aunque sí está en Asia

Este país asiático se convierte en un socio clave para Argentina, proyectando un PIB de más de un billón de dólares para 2045 y fortaleciendo sus vínculos comerciales.

Mientras Argentina lidera el mercado de trigo en Latinoamérica, dos países del sudeste asiático muestran un interés creciente por sus exportaciones debido a la demanda de la industria alimentaria local.
Mientras Argentina lidera el mercado de trigo en Latinoamérica, dos países del sudeste asiático muestran un interés creciente por sus exportaciones debido a la demanda de la industria alimentaria local.

Argentina consolida su posición como un referente del sector agroalimentario global gracias a la producción de trigo del ciclo 2025/26. Según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BdeC), las lluvias favorables y la humedad óptima del suelo proyectan rendimientos superiores para esta cosecha. Además de sus vínculos tradicionales con Estados Unidos y China, el país mantiene un rol estratégico como proveedor de alimentos para economías desarrolladas y mercados emergentes.

Mientras Argentina lidera el mercado en Latinoamérica, dos países del sudeste asiático muestran un interés creciente por sus exportaciones debido a la demanda de la industria alimentaria local. Esta relación comercial con Indonesia fortalece la presencia de los productos nacionales en Asia y asegura la relevancia de la agricultura argentina en el escenario internacional.

¿Cuál es la potencia de Asia y socio clave en el comercio de trigo argentino?

Indonesia destaca como la mayor economía del sudeste asiático y el cuarto país más poblado a nivel global. Su constante crecimiento demográfico y la expansión de la clase media impulsan una demanda creciente de trigo argentino para la industria de panificación. Según el Banco Mundial, el mayor poder adquisitivo de la población consolida a esta nación como un mercado estratégico para los exportadores que buscan diversificación.

La relación comercial con Argentina resulta vital para el suministro de alimentos básicos en un mercado de 280 millones de personas. Indonesia aspira a ser una economía desarrollada para 2045, por lo que el vínculo con países productores garantiza su estabilidad económica. Las proyecciones de crecimiento del PIB y el enfoque en la industrialización interna refuerzan la importancia de estos acuerdos internacionales.

Este dinamismo económico posiciona al país como un futuro centro industrial en Asia, más allá de su rol en los recursos naturales. El acceso al trigo fortalece la infraestructura alimentaria y potencia sectores como la manufactura y la distribución de productos. De acuerdo con The Economist Intelligence Unit, Indonesia proyecta un PIB superior al billón de dólares para 2045, lo que asegura su relevancia en el comercio mundial.

PUEDES VER: Argentina logra récord histórico y se convierte en principal proveedor de aceites vegetales de una potencia del mundo: no es China ni EE.UU.

lr.pe

¿Qué otros países exportan trigo en el mundo?

Además de Argentina, varios países son grandes exportadores de trigo, y algunos de ellos compiten por mercados similares en Asia y otras partes del mundo. Entre estos países se encuentran los gigantes productores de trigo como:

  • Rusia: el mayor exportador mundial de trigo, especialmente en los últimos años, con un volumen de exportaciones que ha superado los 30 millones de toneladas en algunas campañas.
  • Estados Unidos: tradicionalmente, uno de los mayores exportadores, con una fuerte presencia en América del Norte y mercados internacionales.
  • Francia: el mayor exportador de trigo en la Unión Europea y un actor clave en el mercado mundial.
  • Canadá: conocido por su trigo duro de alta calidad, especialmente para la producción de pastas.
  • Ucrania: pese a los desafíos geopolíticos, Ucrania sigue siendo un actor importante en el comercio mundial de trigo.
