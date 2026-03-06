HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo
Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     Lima sin GNV: anuncian clases virtuales y teletrabajo     
EN VIVO

Emergencia de gas: clases y trabajo virtual, y guerra en el CAL | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Ministerio de Educación impulsa el fortalecimiento de la educación inicial en la macrorregión sur

Durante su visita a Arequipa, el viceministro de Gestión Pedagógica analizó junto al director regional de Educación y a los responsables de las UGEL la situación del sector educativo.

Los PRONOEI son esenciales para asegurar que los niños reciban educación de calidad desde sus primeros años. Foto: Andina
Los PRONOEI son esenciales para asegurar que los niños reciban educación de calidad desde sus primeros años. Foto: Andina

El viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Juan Navarro Pando, participó en el taller macrorregional de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), desarrollado en Arequipa. El evento llegó a su etapa final este viernes 6 de marzo tras reunir a especialistas de educación inicial de diversas regiones del país.

Durante el encuentro, el viceministro resaltó el compromiso del sector con el fortalecimiento de la educación inicial. Además, destacó el rol que cumplen los PRONOEI para asegurar que los niños accedan a una formación académica de calidad desde los primeros años.

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: ¿Pueden los colegios negar el ingreso a escolares con cabello teñido? Esto dice Indecopi

lr.pe

En su intervención, remarcó la relevancia de la evaluación diagnóstica, la observación pedagógica y el registro sistemático de evidencias. Según señaló, estas herramientas permiten comprender mejor las necesidades de cada menor de edad y ayuda a orientar la labor de las promotoras educativas comunitarias.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Navarro Pando subrayó el liderazgo de los especialistas y de los equipos técnicos. Además, enfatizó que el fortalecimiento de los PRONOEI no depende solo de lineamientos normativos, sino también del compromiso y la capacidad de movilizar a los equipos educativos en cada UGEL.

“El Ministerio de Educación confía en su liderazgo técnico y en su vocación de servicio. La primera infancia es la base de todo el sistema educativo, y ustedes son pieza clave para que esa base sea sólida”, manifestó.

Asimismo, el viceministro sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Gerencia Regional de Educación y directores de las UGEL de Arequipa. En esta se abordaron aspectos vinculados con la situación del sector tras los recientes desastres naturales y el inicio del año escolar.

PUEDES VER: Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

lr.pe

Posteriormente, visitó el PRONOEI de la zona de Tiabaya, donde observó el trabajo que desarrollan las promotoras educativas comunitarias con los niños y el acompañamiento que brindan a sus familias.

El taller macrorregional estuvo dirigido a expertos de educación inicial responsables de los PRONOEI. Además, su finalidad fue fortalecer sus capacidades pedagógicas y mejorar la atención educativa de la primera infancia.

En el evento participaron la directora general de Educación Básica Regular del Minedu, Carmen Concha Tenorio; el gerente regional de Educación de Arequipa, Marco Choque; la representante del grupo impulsor de los PRONOEI Arequipa, Luisa Sotelo; y especialistas de Apurímac, Puno, Moquegua, Cusco, Tacna y Ayacucho.

Notas relacionadas
Docentes universitarios recibirán un bono especial mensual este 2026, según Minedu: conoce los montos y requisitos

Docentes universitarios recibirán un bono especial mensual este 2026, según Minedu: conoce los montos y requisitos

LEER MÁS
¿Qué día de marzo es el regreso a clases 2026 en Perú? Conoce las fechas oficiales de Minedu sobre el año escolar

¿Qué día de marzo es el regreso a clases 2026 en Perú? Conoce las fechas oficiales de Minedu sobre el año escolar

LEER MÁS
Licencias docentes 2026: Minedu fija requisitos y plazos para vacaciones y permisos en colegios públicos

Licencias docentes 2026: Minedu fija requisitos y plazos para vacaciones y permisos en colegios públicos

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

LEER MÁS
Sífilis en aumento en Perú: jóvenes concentran más casos mientras déficit en educación sexual agrava la crisis

Sífilis en aumento en Perú: jóvenes concentran más casos mientras déficit en educación sexual agrava la crisis

LEER MÁS
Chofer atropella a hombre que iba por la vereda en Jesús María y termina volcado al chocar con otro auto

Chofer atropella a hombre que iba por la vereda en Jesús María y termina volcado al chocar con otro auto

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciudadanos de Trujillo sí rompieron propaganda política de Alianza Para el Progreso, pero video no es actual: sucedió en el 2022

Max Holloway vs Charles Oliveira EN VIVO por la UFC 326: hora y canal para ver la pelea estelar por el título BMF

Congreso autoriza ingreso de buque científico de la Armada de Colombia al Perú

Sociedad

Sujeto embiste a fiscalizador de la ATU y un policía para evitar ser intervenido en el aeropuerto Jorge Chávez

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV: estas son las principales medidas

Juliaca: asesinan a dos jóvenes a plena luz del día frente a sede del Poder Judicial

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuánto es el pago si no voto en las Elecciones Generales 2026: multas según distrito

Congreso autoriza ingreso de buque científico de la Armada de Colombia al Perú

Candidato de Fuerza Popular cuestiona protestas contra Tía María y dice que manifestantes “son gente pagada”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025