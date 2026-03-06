Ministerio de Educación impulsa el fortalecimiento de la educación inicial en la macrorregión sur

Los PRONOEI son esenciales para asegurar que los niños reciban educación de calidad desde sus primeros años. Foto: Andina

El viceministro de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Juan Navarro Pando, participó en el taller macrorregional de los Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), desarrollado en Arequipa. El evento llegó a su etapa final este viernes 6 de marzo tras reunir a especialistas de educación inicial de diversas regiones del país.

Durante el encuentro, el viceministro resaltó el compromiso del sector con el fortalecimiento de la educación inicial. Además, destacó el rol que cumplen los PRONOEI para asegurar que los niños accedan a una formación académica de calidad desde los primeros años.

En su intervención, remarcó la relevancia de la evaluación diagnóstica, la observación pedagógica y el registro sistemático de evidencias. Según señaló, estas herramientas permiten comprender mejor las necesidades de cada menor de edad y ayuda a orientar la labor de las promotoras educativas comunitarias.

Navarro Pando subrayó el liderazgo de los especialistas y de los equipos técnicos. Además, enfatizó que el fortalecimiento de los PRONOEI no depende solo de lineamientos normativos, sino también del compromiso y la capacidad de movilizar a los equipos educativos en cada UGEL.

“El Ministerio de Educación confía en su liderazgo técnico y en su vocación de servicio. La primera infancia es la base de todo el sistema educativo, y ustedes son pieza clave para que esa base sea sólida”, manifestó.

Asimismo, el viceministro sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de la Gerencia Regional de Educación y directores de las UGEL de Arequipa. En esta se abordaron aspectos vinculados con la situación del sector tras los recientes desastres naturales y el inicio del año escolar.

Posteriormente, visitó el PRONOEI de la zona de Tiabaya, donde observó el trabajo que desarrollan las promotoras educativas comunitarias con los niños y el acompañamiento que brindan a sus familias.

El taller macrorregional estuvo dirigido a expertos de educación inicial responsables de los PRONOEI. Además, su finalidad fue fortalecer sus capacidades pedagógicas y mejorar la atención educativa de la primera infancia.

En el evento participaron la directora general de Educación Básica Regular del Minedu, Carmen Concha Tenorio; el gerente regional de Educación de Arequipa, Marco Choque; la representante del grupo impulsor de los PRONOEI Arequipa, Luisa Sotelo; y especialistas de Apurímac, Puno, Moquegua, Cusco, Tacna y Ayacucho.