LO FALSO:

Trujillanas rompieron propaganda política de APP en marzo de 2026.

LO VERDADERO:

El hecho fue reportado el 6 de septiembre de 2022.

Medios como RPP informaron sobre la difusión de un polémico audio entre César Acuña y Lady Camones, que desencadenó la molestia de la población del norte del país.

En el marco de las Elecciones Generales 2026, comenzó a viralizarse en Facebook un video en el que se observa cómo una señora rompe un polo relacionado con Alianza Para el Progreso (APP) así como a otras ciudadanas que partieron en pedazos pancartas del partido liderado por César Acuña. Sin embargo, tras verificar los hechos, se comprobó que este episodio no fue un hecho reciente, sino que ocurrió en septiembre de 2022, un mes antes de realizarse las Elecciones Regionales y Municipales.

Ciudadanas expresaron su rechazo a APP. Foto: Facebook

Trujillanos rompen propaganda de partido político

A través de una búsqueda inversa de la imagen, se identificó que la cuenta de Facebook del medio de comunicación 'El Observador' publicó un video del mismo evento del clip viral el 6 de septiembre de 2022, cuando César Acuña aspiraba a convertirse en el nuevo gobernador regional de La Libertad. Al comparar las imágenes, se observan los mismos detalles que la del clip viral en redes sociales: una mujer de lentes que rompe con una tijera un polo de APP que llevaba puesto, al mismo tiempo que califica al partido como "corrupto" y que "no sirve". Asimismo, otras dos señoras rompen banners con el rostro del gobernante.

La descripción del video publicado por 'El Observador' señala que la reacción de las ciudadanas trujillanas se produjo tras "revelarse los audios del escándalo", pues en ellos se aseguraba que "solo los buscaban por sus votos". Tras hacer una indagación con términos claves como "César Acuña polémica", se pudo ubicar diversas publicaciones de medios periodísticos como RPP, El Búho.pe y Exitosa que informaron que Epicentro TV filtró un audio entre el gobernador liberteño y la congresista Lady Camones.

En dicho audio, Acuña le pidió a la congresista que consiga que la Comisión de Descentralización agende y logre que el pleno del Congreso apruebe el dictamen que permitiría que el centro poblado Alto Trujillo sea elevado a la categoría de distrito. Asimismo, le solicitó que la Mesa Directiva del Parlamento brinde un apoyo de manera indirecta a su postulación en las Elecciones Regionales y Municipales.

"Es la estrategia para ayudarme a mí, me favorece a mí (…) y aparte de eso tengo un proyecto que tienen que sacarlo estos días, el Alto Trujillo, que es estratégico (…). Es un sueño de hace 30 años. Saben que tiene 120 000 electores, es más que El Porvenir y ahorita el Ejecutivo ya envió el proyecto de ley, o sea, nos ha dado la pelota", dijo el líder político.

Audio filtrado entre Acuña y Camones. Foto: Epicentro TV

Cabe señalar que Acuña está postulando por tercera vez a la Presidencia de la República en las elecciones de 2026. Antes ya lo había intentado en 2016 (su candidatura que fue excluida por irregularidades electorales) y en 2021 (en el que quedó en el séptimo lugar según resultados oficiales).

Conclusión

Un video viral difundido en Facebook muestra a ciudadanas rompiendo una prenda y pancartas de Alianza Para el Progreso (APP). Sin embargo, las imágenes no son recientes, sino que corresponden a septiembre de 2022, un mes antes de las Elecciones Regionales y Municipales. El hecho ocurrió tras la difusión de audios en los que César Acuña pedía apoyo político para impulsar la creación del distrito de Alto Trujillo y favorecer su candidatura regional. Actualmente, vuelve a postular a la Presidencia de la República en 2026, tras intentos fallidos en 2016 y 2021.

