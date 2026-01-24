Este país de América Latina reafirma su papel como proveedor estratégico de trigo y otros productos vinculados frente a la evolución del comercio global. | Composición LR/ChatGPT/Freepik/AFP

Este país de América Latina reafirma su papel como proveedor estratégico de trigo y otros productos vinculados frente a la evolución del comercio global. | Composición LR/ChatGPT/Freepik/AFP

China consolida su posición como el principal comprador de cereales, como el arroz, de un país de América Latina y desplaza a Estados Unidos en mercados estratégicos. Un hito reciente destaca la primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja nacional en enero de 2026. Esta transacción, reportada por Reuters, evidencia la estrategia de Pekín para diversificar proveedores y garantizar su seguridad alimentaria en un entorno de altas tensiones comerciales con la potencia norteamericana.

La tendencia refleja un cambio estructural en la demanda global, donde los productos agrícolas de algunas naciones latinoamericanas ganan terreno en los mercados asiáticos. Durante 2025, el incremento en las importaciones de oleaginosas y granos reafirmó el rol de la región como proveedor estratégico para el gigante asiático. Esta reconfiguración del suministro global fortalece los lazos comerciales entre Pekín y Buenos Aires, mientras reduce la dependencia histórica hacia las exportaciones estadounidenses.

TE RECOMENDAMOS FUERTE Y CLARO con MANUELA CAMACHO | PROGRAMA del 23/01/26 | La República - LR+

¿Qué país de América Latina vendió cereales, como arroz, a China?

Argentina destaca como el referente latinoamericano en la exportación de cereales y derivados, como arroz, hacia China. En diciembre de 2025, el país sudamericano concretó la venta de 65.000 toneladas de trigo, un hito comercial que no ocurría desde hace décadas. Este envío histórico consolida un nuevo corredor agrícola entre ambas naciones y fortalece la relación bilateral en el sector de materias primas.

El éxito de esta operación responde a la firma de acuerdos fitosanitarios y negociaciones técnicas de alto nivel. Gracias a estos convenios, los exportadores argentinos garantizan los estrictos estándares de salud y seguridad alimentaria que demanda el mercado chino. Esta apertura comercial posiciona al grano argentino como un producto competitivo capaz de satisfacer las exigencias del gigante asiático.

En conclusión, Argentina reafirma su papel como proveedor estratégico de trigo y otros productos vinculados frente a la evolución del comercio global. El dinamismo de estos flujos agrícolas permite al país diversificar sus destinos y reducir la dependencia de mercados tradicionales como Estados Unidos. De esta forma, la nación asegura un lugar privilegiado en el suministro de alimentos para Asia.

¿Cómo le fue a Argentina en la exportación de cereales a destinos clave?

Argentina consolidó su desempeño exportador en los primeros ocho meses de 2025 con un volumen de 38,4 millones de toneladas de cereales y derivados. Estas operaciones generaron ingresos por 8.621 millones de dólares, impulsadas por un crecimiento notable en productos específicos. El arroz lideró el repunte con un incremento del 91%, seguido por el trigo con un 40% y el sorgo con un 26% respecto al ciclo previo.

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, bajo estadísticas del INDEC, identificó una red de destinos globales de alta relevancia. China, Brasil y Vietnam encabezaron la demanda, junto a mercados estratégicos como Perú, Arabia Saudita, Argelia, Malasia, Chile, Egipto e Indonesia. Esta amplitud geográfica dotó de mayor resiliencia al comercio exterior frente a posibles cambios en mercados individuales.

La tendencia observada en 2025 mantiene la dinámica de años anteriores, donde China, Brasil y Vietnam ya ocupaban posiciones de liderazgo en el comercio internacional. La repetición de estos patrones de compra confirma la solidez de las relaciones comerciales de Argentina con los principales bloques económicos de Asia y América del Sur.

Hacia el cierre del año 2025, las exportaciones agroindustriales totales superaron los 50.500 millones de dólares. En este contexto, los cereales y sus derivados directos, especialmente el trigo y el arroz, resultaron piezas fundamentales para alcanzar estas cifras récord en el sector agropecuario nacional.

Medidas de Argentina para facilitar las exportaciones y el papel de China

Durante 2025, el Gobierno de Argentina aplicó diversas políticas para fomentar la exportación de cereales y optimizar su presencia en los mercados internacionales. Esta estrategia incluyó la eliminación de restricciones operativas y volúmenes de equilibrio. Asimismo, la administración suprimió las declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) y los derechos de exportación para el arroz, con el fin de reducir la carga burocrática y los costos del sector.

Las medidas también abarcaron la reducción de retenciones para granos y derivados, junto con la simplificación del acceso a sistemas regulatorios como el SISA y el RUCA. En paralelo, el país logró la apertura de nuevos mercados estratégicos, tales como el trigo hacia China y el arroz con cáscara hacia Panamá. Estas acciones buscaron elevar la competitividad externa de los productos nacionales y diversificar los destinos comerciales.

Para complementar este esquema, el Estado activó líneas de financiamiento destinadas a la prefinanciación de exportaciones y la compra de maquinaria. Además, el gobierno promovió mesas de inserción internacional para consolidar la cooperación público-privada. El objetivo central fue el aprovechamiento de la demanda en Asia, donde China aparece como un socio fundamental ante la expansión del consumo global de alimentos.

En la actualidad, estas políticas consolidan a Argentina como un proveedor de cereales de primer orden a escala mundial. China asume un rol protagónico en este nuevo panorama exportador, lo cual modifica la dependencia histórica hacia mercados tradicionales como Brasil o Estados Unidos. El resultado es una estructura de comercio exterior más robusta y adaptada a las necesidades del mercado asiático.