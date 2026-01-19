China y este país de América Latina explorarán las profundidades del Océano Pacífico para buscar nuevas formas de vida

China y Chile también explorarán las profundidades del Océano Pacífico para estudiar la dinámica de los terremotos y tsunamis. | IA DE LR

Oportunidad histórica. China y un país de América Latina explorarán durante tres meses las profundidades inexploradas del Océano Pacífico oriental para buscar nuevas formas de vida y obtener más conocimientos geológicos sobre las causas de terremotos y tsunamis. La expedición cuenta con el respaldo del Programa Global de Exploración Hadal, una iniciativa liderada por el Instituto de Aguas Profundas y avalada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

La misión se desarrollará alrededor de la Fosa de Atacama, una de las zonas más profundas y menos exploradas del mundo. Los investigadores utilizarán el buque chino Tan Suo Yi Hao para recorrer 700 kilómetros (435 millas). Dicha embarcación tiene capacidad para 25 tripulantes y 35 investigadores. Además, está equipado con un cabrestante para operaciones en aguas profundas, equipo de sondeo, un dispositivo de recolección de sedimentos, un compresor de aire sísmico y maquinaria auxiliar, como un pórtico y una grúa.

¿Cuál es el país de América Latina que explorará junto a China las profundidades del Océano Pacífico?

El país de América Latina que explorará junto a China las profundidades del Océano Pacífico en busca de nuevas formas de vida será Chile. La expedición está dirigida por el Instituto de Ciencias e Ingeniería de Aguas Profundas de la Academia de Ciencias de China y el Instituto Milenio de Oceanografía de la Universidad de Concepción.

Según un comunicado emitido el 9 de enero de 2026, los científicos chilenos emplearán "herramientas que ningún otro país posee actualmente" para acelerar "años de investigación en una sola operación". La Universidad Católica de Chile, la Universidad Austral de Chile, la Universidad de Valparaíso y Sernageomin, el Servicio Geológico y Minero Nacional de Chile, también colaborarán en este proyecto.

Desde la ciudad portuaria de Valparaíso partirá el buque chino Tan Suo Yi Hao, con el objetivo de obtener más conocimientos geológicos sobre las causas de los terremotos y tsunamis. Este navío formó parte de la expedición a la Fosa de las Marianas en 2016, considera la primera misión china en alcanzar el punto más profundo del abismo, a 10,000 metros.

En 2020, el equipo estableció otro récord nacional con el sumergible Striver, uno de los más avanzados del mundo, capaz de alcanzar profundidades superiores a los 10,000 metros (32,800 pies). El Striver, con capacidad para tres tripulantes (un piloto y dos científicos), está equipado con brazos robóticos, cestas de muestras y cámaras de alta resolución.

En la expedición a la Fosa de las Kuriles de 2024, cerca de la península de Kamchatka, el sumergible descendió a más de 9,500 metros y reveló ecosistemas prósperos de moluscos bivalvos ancestrales y gusanos marinos, entre otros organismos, a profundidades inaccesibles para la luz del día.

¿Qué busca China y Chile en la Fosa de Atacama?

La Fosa de Atacama se encuentra a unos 160 km de las costas de Perú y Chile, con una extensión de unos 6.000 km y una superficie de aproximadamente 590.000 km² (228.000 millas cuadradas). A lo largo de la fosa, que tiene un ancho promedio de 64 km, las placas de Nazca y Sudamericana convergen para formar una de las zonas de subducción con mayor actividad sísmica de la Tierra. Esta potente interacción provoca terremotos frecuentes e intensa actividad sísmica.

En este escenario, la misión buscará moléculas quimiosintéticas de los ecosistemas hadales, que permiten que exista vida en profundidades sin sol al proporcionar una fuente de energía y carbono. También se espera encontrar nuevas moléculas potencialmente aplicables a la biomedicina, además de intentar comprender la mecánica de los terremotos y tsunamis que afectan al Pacífico.