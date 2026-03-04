Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas
La manifestación, llamada "hombre-máquina", se desplazará desde la plaza 2 de Mayo hasta el Congreso y el Palacio de Gobierno, en protesta por el incremento de la inseguridad que golpea el sector.
La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), que agrupa a más de 100 empresas formales de transporte público con cerca de 5.000 unidades, ha convocado una movilización para este jueves 5 de marzo. El propósito es exigir a las autoridades la aplicación efectiva de la Ley N.° 32490, la cual establece las medidas de protección y compensación para las familias de los conductores afectados por extorsiones y actos de violencia relacionados con el crimen organizado.
La concetración, conocida como “hombre-máquina”, iniciará en la plaza 2 de Mayo o San Martín. Desde allí, los participantes recorrerán las calles del Centro de Lima hasta llegar al Congreso de la República y al Palacio de Gobierno, como respuesta a la ola de atentados y asesinatos, además de la inacción de las autoridades para detener los ataques contra choferes y cobradores.
Paro de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo
Instituto Carrión dará clases virtuales
El centro afirmó que sus actividades académicas en modalidad presencial se suspenderán en todas sus sedes, por motivo de la movilización.
Suspenden actividades presenciales en Academia ADUNI y César Vallejo
La institución informó que, debido a la coyuntura del transporte, las clases y otras actividades se desarrollarán de manera virtual.
