La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), que agrupa a más de 100 empresas formales de transporte público con cerca de 5.000 unidades, ha convocado una movilización para este jueves 5 de marzo. El propósito es exigir a las autoridades la aplicación efectiva de la Ley N.° 32490, la cual establece las medidas de protección y compensación para las familias de los conductores afectados por extorsiones y actos de violencia relacionados con el crimen organizado.

La concetración, conocida como “hombre-máquina”, iniciará en la plaza 2 de Mayo o San Martín. Desde allí, los participantes recorrerán las calles del Centro de Lima hasta llegar al Congreso de la República y al Palacio de Gobierno, como respuesta a la ola de atentados y asesinatos, además de la inacción de las autoridades para detener los ataques contra choferes y cobradores.

Paro de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo 20:21 Instituto Carrión dará clases virtuales El centro afirmó que sus actividades académicas en modalidad presencial se suspenderán en todas sus sedes, por motivo de la movilización. 19:47 Suspenden actividades presenciales en Academia ADUNI y César Vallejo La institución informó que, debido a la coyuntura del transporte, las clases y otras actividades se desarrollarán de manera virtual.



