HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Escándalo en Loreto: candidatos sentenciados mientras avanza crimen | Epicentro Electoral - Réplica

Sociedad

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

La manifestación, llamada "hombre-máquina", se desplazará desde la plaza 2 de Mayo hasta el Congreso y el Palacio de Gobierno, en protesta por el incremento de la inseguridad que golpea el sector.

La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú convoca una movilización el 5 de marzo para exigir la implementación de la Ley N.° 32490.
La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú convoca una movilización el 5 de marzo para exigir la implementación de la Ley N.° 32490. | composición LR

La Asociación de Transportistas del Servicio Urbano de Transporte del Perú (ATSUPER), que agrupa a más de 100 empresas formales de transporte público con cerca de 5.000 unidades, ha convocado una movilización para este jueves 5 de marzo. El propósito es exigir a las autoridades la aplicación efectiva de la Ley N.° 32490, la cual establece las medidas de protección y compensación para las familias de los conductores afectados por extorsiones y actos de violencia relacionados con el crimen organizado.

La concetración, conocida como “hombre-máquina”, iniciará en la plaza 2 de Mayo o San Martín. Desde allí, los participantes recorrerán las calles del Centro de Lima hasta llegar al Congreso de la República y al Palacio de Gobierno, como respuesta a la ola de atentados y asesinatos, además de la inacción de las autoridades para detener los ataques contra choferes y cobradores.

Paro de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo

20:21
4/3/2026

Instituto Carrión dará clases virtuales

El centro afirmó que sus actividades académicas en modalidad presencial se suspenderán en todas sus sedes, por motivo de la movilización.

19:47
4/3/2026

Suspenden actividades presenciales en Academia ADUNI y César Vallejo

La institución informó que, debido a la coyuntura del transporte, las clases y otras actividades se desarrollarán de manera virtual.

TE RECOMENDAMOS

¿CÁRCEL O CAMPAÑA? EL REGRESO DE DANIEL URRESTI | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Chofer de la empresa Acorsa, baleado en el Callao, fallece y transportistas bloquean un tramo de la av. Néstor Gambetta

Chofer de la empresa Acorsa, baleado en el Callao, fallece y transportistas bloquean un tramo de la av. Néstor Gambetta

LEER MÁS
Asesinan a dos transportistas en menos de 24 horas: dirigentes evalúan fecha del paro de transporte

Asesinan a dos transportistas en menos de 24 horas: dirigentes evalúan fecha del paro de transporte

LEER MÁS
Transportistas descartan paro y esperan reunión con el nuevo Ejecutivo: "Estamos en una racha muy agresiva"

Transportistas descartan paro y esperan reunión con el nuevo Ejecutivo: "Estamos en una racha muy agresiva"

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Transportistas anuncian marcha en Lima este jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones

Transportistas anuncian marcha en Lima este jueves 5 de marzo debido a falta de implementación de ley contra las extorsiones

LEER MÁS
Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

Migraciones interviene a más de 250 extranjeros en megaoperativo de Lima Metropolitana

LEER MÁS
Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

Aplazan audiencia de prisión preventiva para Adrián Villar: decisión final se conocerá este 4 de marzo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Marcha de transportistas EN VIVO, este 5 de marzo: medidas de los gremios, puntos de concentración y rutas afectadas

Jean Ferrari sobre el uso indebido del VAR en el partido Alianza Lima - UTC: “Siempre habrá error humano”

Canal de TV para ver Cienciano - Melgar por la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Sociedad

Patrullero policial atropella y mata a obrero que se dirigía a su trabajo en Puno: conductor habría intentado huir

Hallan cadáver de un hombre con aparentes signos de violencia en playa de Lambayeque

Delincuente sustrae arma de fuego a coronel PNP en su vivienda en Chiclayo

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

CAL: suspenden proceso electoral y retrasan designación de representante de los abogados ante el JNE

César Acuña y José Luna: magnates de la educación debatirán sobre el sector en la última fecha del debate presidencial

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025