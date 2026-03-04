HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas marcharán en Lima este jueves 5 de marzo
Transportistas marcharán en Lima este jueves 5 de marzo      Transportistas marcharán en Lima este jueves 5 de marzo      Transportistas marcharán en Lima este jueves 5 de marzo      
EN VIVO

🚨 AUDIENCIA EN VIVO | Juez decide HOY si ADRIÁN VILLAR IRÁ a PRISIÓN PREVENTIVA | #las10deldía

Mundo

Ecuador expulsa al embajador de Cuba y a toda su misión diplomática: les dan 48 horas para abandonar el país

La cancillería de Cuba calificó la decisión como un acto “arbitrario e injustificado” y sugirió que responde a presiones de Estados Unidos.

Daniel Noboa publicó un video que mostraría la quema de documentos en la embajada cubana en Quito. Foto: composición LR/AFP
Daniel Noboa publicó un video que mostraría la quema de documentos en la embajada cubana en Quito. Foto: composición LR/AFP

El gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez García, y ordenó la salida inmediata de toda la misión diplomática cubana acreditada en Quito. La cancillería fijó un plazo de 48 horas para abandonar el territorio nacional, una decisión que profundiza la crisis que mantienen ambos países.

La medida incluyó el retiro del embajador ecuatoriano en La Habana, José María Borja. Según explicaron en un comunicado oficial, la medida se sustenta en el artículo 9 de la Convención de Viena, que permite a un Estado declarar persona non grata a cualquier miembro del personal diplomático sin necesidad de justificar la medida.

TE RECOMENDAMOS

REGISTROS AKÁSHICOS Y VIDAS PASADAS: LOS SECRETOS QUE GUARDA TU ALMA | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La resolución fue adoptada por el presidente Daniel Noboa y se produce en un contexto de tensión regional. La orden afecta a todo el personal de la misión cubana, incluidos funcionarios consulares y administrativos. Entre los nombres mencionados figuran el ministro consejero Samuel Bibilonia Ballate, el cónsul Vladimir González Fernández y otros miembros del equipo diplomático acreditado.

La resolución constituye uno de los episodios más delicados en las relaciones Ecuador-Cuba en las últimas décadas. Analistas señalan que la expulsión masiva de una delegación completa representa un hecho poco frecuente en la política internacional de la nación sudamericana.

Denuncia acto “inamistoso” y culpa a presiones de EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano rechazó la orden, la cual tildó como un gesto “arbitrario e injustificado” que afecta sus vínculos, de acuerdo con un comunicado oficial publicado.

“Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones entre ambos países”, señaló el pronunciamiento difundido por La Habana.

El gobierno cubano vinculó la elección con la presión de Estados Unidos sobre varios países de la región. Según la nota diplomática, el contexto actual se caracteriza por un endurecimiento del bloqueo impulsado por la administración de Donald Trump.

“No parece casual que haya sido tomada en un momento marcado por el reforzamiento de la agresión de EE. UU. contra Cuba y por fuertes presiones a terceros Estados para sumarse a esa política”, indicó la cancillería de la isla.

La reacción cubana defendió el desempeño de sus connacionales. El comunicado afirmó que los funcionarios cumplieron con la Convención de Viena y respetaron las leyes del país anfitrión sin interferir en asuntos internos.

Video muestra supuesta quema de documentos

Horas después del anuncio oficial, Noboa publicó en su cuenta de X un video que generó nuevas interrogantes sobre el episodio diplomático. En las imágenes se observa a un sujeto en la terraza de la embajada de Cuba en Quito mientras introduce archivos en un asador.

El mandatario acompañó la publicación con un breve mensaje: “Parrillada de papeles”. El video muestra a un hombre que retira documentos de una bolsa negra antes de encenderlos en el fuego. Periodistas que se encontraban cerca de la sede diplomática reportaron presencia de militares y policías en los alrededores del edificio.

La difusión del material alimentó especulaciones sobre el destino de archivos diplomáticos dentro de la legación. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas no ofrecieron detalles adicionales sobre el contenido de los expedientes.

El alineamiento de Quito con Washington

La disposición se produce en un escenario de mayor cercanía política con Estados Unidos desde la llegada de Daniel Noboa al poder en 2023. Ambos países mantienen cooperación en seguridad e inteligencia para enfrentar el narcotráfico.

El distanciamiento con La Habana también coincide con una etapa de mayor presión estadounidense contra la isla. Washington la considera una amenaza para su seguridad nacional y ha impulsado nuevas medidas de presión política y económica.

Dentro de las relaciones exteriores de Ecuador, esta no es la primera decisión que refleja posiciones cercanas a Washington. En el pasado reciente se adoptaron posturas firmes frente a gobiernos cuestionados por la Casa Blanca.

La expulsión de la misión ocurre además a pocos días de una reunión convocada en Miami por Donald Trump, donde participarán varios líderes de América Latina, entre ellos el mandatario ecuatoriano.

Notas relacionadas
Fuerzas militares de Ecuador y Estados Unidos lanzan operaciones contra organizaciones narcoterroristas

Fuerzas militares de Ecuador y Estados Unidos lanzan operaciones contra organizaciones narcoterroristas

LEER MÁS
Nuevo ranking militar 2026: los 10 países de América Latina con las fuerzas armadas más poderosas, según Global Firepower

Nuevo ranking militar 2026: los 10 países de América Latina con las fuerzas armadas más poderosas, según Global Firepower

LEER MÁS
Daniel Noboa anuncia nuevo toque de queda en 4 provincias de Ecuador y refuerza respaldo con el Comando Sur de EE. UU.

Daniel Noboa anuncia nuevo toque de queda en 4 provincias de Ecuador y refuerza respaldo con el Comando Sur de EE. UU.

LEER MÁS
Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

Irán lanza una serie de misiles contra Tel Aviv, en Israel, y deja al menos 12 heridos en represalia por ataques de EE.UU.

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
El líder venezolano Edmundo González anuncia que será sometido a una intervención por un "hueso roto"

El líder venezolano Edmundo González anuncia que será sometido a una intervención por un "hueso roto"

LEER MÁS
Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, EN VIVO: israelíes atacan un objetivo de Hezbolá mientras España insiste en no apoyar la guerra

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, EN VIVO: israelíes atacan un objetivo de Hezbolá mientras España insiste en no apoyar la guerra

LEER MÁS
EE. UU. e Israel atacan edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán

EE. UU. e Israel atacan edificio del organismo encargado de elegir al nuevo líder supremo de Irán

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Miguel Trauco y Carlos Zambrano ficharían por Sport Boys, pero deberían aceptar "condiciones que protejan al club"

Sorteo de La Tinka HOY miércoles 4 de marzo de 2026: premios, jugada ganadora y Pozo Millonario

No hay GNV en Lima EN VIVO: últimas noticias sobre la emergencia por desabastecimiento de gas natural vehicular en grifos de Perú

Mundo

Régimen de Irán advierte que no negociará con EE. UU. y que están listos para “continuar la guerra” en Medio Oriente

Ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, EN VIVO: israelíes atacan un objetivo de Hezbolá mientras España insiste en no apoyar la guerra

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fuerza Popular y APP dominaron el Congreso en los últimos 10 años de crisis

Jorge Nieto sobre Keiko Fujimori: "La crisis política empezó en 2016 cuando dijo que iba a gobernar desde el Congreso"

¿Quién es Wolfgang Grozo, el candidato presidencial que empieza a subir en las encuestas?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025