Daniel Noboa publicó un video que mostraría la quema de documentos en la embajada cubana en Quito. Foto: composición LR/AFP

El gobierno de Ecuador declaró persona non grata al embajador de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez García, y ordenó la salida inmediata de toda la misión diplomática cubana acreditada en Quito. La cancillería fijó un plazo de 48 horas para abandonar el territorio nacional, una decisión que profundiza la crisis que mantienen ambos países.

La medida incluyó el retiro del embajador ecuatoriano en La Habana, José María Borja. Según explicaron en un comunicado oficial, la medida se sustenta en el artículo 9 de la Convención de Viena, que permite a un Estado declarar persona non grata a cualquier miembro del personal diplomático sin necesidad de justificar la medida.

La resolución fue adoptada por el presidente Daniel Noboa y se produce en un contexto de tensión regional. La orden afecta a todo el personal de la misión cubana, incluidos funcionarios consulares y administrativos. Entre los nombres mencionados figuran el ministro consejero Samuel Bibilonia Ballate, el cónsul Vladimir González Fernández y otros miembros del equipo diplomático acreditado.

La resolución constituye uno de los episodios más delicados en las relaciones Ecuador-Cuba en las últimas décadas. Analistas señalan que la expulsión masiva de una delegación completa representa un hecho poco frecuente en la política internacional de la nación sudamericana.

Denuncia acto “inamistoso” y culpa a presiones de EE. UU.

El Ministerio de Relaciones Exteriores cubano rechazó la orden, la cual tildó como un gesto “arbitrario e injustificado” que afecta sus vínculos, de acuerdo con un comunicado oficial publicado.

“Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes, que daña significativamente las históricas relaciones entre ambos países”, señaló el pronunciamiento difundido por La Habana.

El gobierno cubano vinculó la elección con la presión de Estados Unidos sobre varios países de la región. Según la nota diplomática, el contexto actual se caracteriza por un endurecimiento del bloqueo impulsado por la administración de Donald Trump.

“No parece casual que haya sido tomada en un momento marcado por el reforzamiento de la agresión de EE. UU. contra Cuba y por fuertes presiones a terceros Estados para sumarse a esa política”, indicó la cancillería de la isla.

La reacción cubana defendió el desempeño de sus connacionales. El comunicado afirmó que los funcionarios cumplieron con la Convención de Viena y respetaron las leyes del país anfitrión sin interferir en asuntos internos.

Video muestra supuesta quema de documentos

Horas después del anuncio oficial, Noboa publicó en su cuenta de X un video que generó nuevas interrogantes sobre el episodio diplomático. En las imágenes se observa a un sujeto en la terraza de la embajada de Cuba en Quito mientras introduce archivos en un asador.

El mandatario acompañó la publicación con un breve mensaje: “Parrillada de papeles”. El video muestra a un hombre que retira documentos de una bolsa negra antes de encenderlos en el fuego. Periodistas que se encontraban cerca de la sede diplomática reportaron presencia de militares y policías en los alrededores del edificio.

La difusión del material alimentó especulaciones sobre el destino de archivos diplomáticos dentro de la legación. Sin embargo, las autoridades ecuatorianas no ofrecieron detalles adicionales sobre el contenido de los expedientes.

El alineamiento de Quito con Washington

La disposición se produce en un escenario de mayor cercanía política con Estados Unidos desde la llegada de Daniel Noboa al poder en 2023. Ambos países mantienen cooperación en seguridad e inteligencia para enfrentar el narcotráfico.

El distanciamiento con La Habana también coincide con una etapa de mayor presión estadounidense contra la isla. Washington la considera una amenaza para su seguridad nacional y ha impulsado nuevas medidas de presión política y económica.

Dentro de las relaciones exteriores de Ecuador, esta no es la primera decisión que refleja posiciones cercanas a Washington. En el pasado reciente se adoptaron posturas firmes frente a gobiernos cuestionados por la Casa Blanca.

La expulsión de la misión ocurre además a pocos días de una reunión convocada en Miami por Donald Trump, donde participarán varios líderes de América Latina, entre ellos el mandatario ecuatoriano.