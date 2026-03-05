Hermano de Lizeth Marzano tras prisión preventiva a Adrián Villar: "Que esto sea un precedente"

Luego de conocer que el Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar por el atropello y muerte de la campeona nacional de apnea, Lizeth Marzano, su hermano Gino Marzano brindó declaraciones para 'Magaly TV, la firme', donde expresó su sentir tras días de búsqueda de justicia para la deportista. Señaló encontrarse con una suma de sentimientos y agradeció al estudio de abogados, a la prensa, al equipo de Magaly Medina y a todos los que acompañaron en el proceso.

"La verdad que estoy muy emocionado, es mucha tensión que he venido cargando estos últimos días, independientemente de la que yo mismo me generaba. Creo que parcialmente vamos a darle la pena que se merece a este sujeto (Adrián Villar)", sostuvo el joven, considerando que se marcó un gran precedente en el caso del atropello de su hermana ocurrido el pasado 17 de febrero en San Isidro.

Gino Marzano dice que es un precedente en búsqueda de justicia

Durante la conversación, Marzano señaló que, a través del caso de la muerte por atropello de Lizeth, muchas otras personas le contaron sobre las injusticias que han sufrido por los casos que han quedado impunes de sus seres queridos. Aseguró que la prisión preventiva de nueve meses contra Adrián Villar significa también un precedente en la búsqueda de justicia para estas familias.

"Que esto sea un precedente y poder creer que se puede hacer justicia. (...) Que sea un gran paso para todos y que se pueda encontrar justicia y paz para todas las personas que han perdido un familiar en estas circunstancias que es sumamente dolorosa", dijo.

No obstante, sostuvo ser consciente de que el proceso no ha culminado y que lo que siente ahora es una "paz parcial". Gino Marzano fue claro en afirmar que lo dictado por el Poder Judicial este miércoles 4 de marzo es un primer paso y que aún queda un largo camino en su lucha. "Creo que es una de las primeras noches que voy a descansar", finalizó.

Dictan nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar

El juez Adolfo Farfán Calderón ordenó nueve meses de prisión preventiva contra Adrián Villar Chirinos, investigado por el atropello que provocó la muerte de la deportista Lizeth Marzano, hecho ocurrido el 17 de febrero en el distrito de San Isidro. La resolución fue emitida la noche del 4 de marzo luego de que el magistrado aceptara el pedido presentado por el Ministerio Público del Perú, entidad que argumentó la existencia de peligro de fuga y un posible riesgo de interferencia en el desarrollo del proceso penal.