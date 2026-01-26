HOYSuscripcion LR Focus

Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con un millón de barriles de crudo pesado

Delcy Rodríguez impulsa la reforma de la Ley de Hidrocarburos para permitir que empresas extranjeras exploten, produzcan y comercialicen el petróleo venezolano con mayor independencia del gobierno.

El petrolero Gloria Maris transporta aproximadamente un millón de barriles de crudo Merey de Venezuela hacia Estados Unidos.
El petrolero Gloria Maris transporta aproximadamente un millón de barriles de crudo Merey de Venezuela hacia Estados Unidos.

La compañía Trafigura arrendó un buque para enviar alrededor de un millón de barriles de crudo pesado venezolano al Puerto Petrolero Offshore de Luisiana. El embarque, que forma parte del acuerdo de suministro de 50 millones de barriles pactado recientemente entre Caracas y Washington, representa el primer cargamento directo a Estados Unidos.

Este mes, las comercializadoras Vitol y Trafigura recibieron las primeras licencias estadounidenses para cargar y exportar petróleo venezolano. Además, tras obtener la autorización, ambas empresas comenzaron a enviar cargamentos a terminales de almacenamiento en el Caribe, desde donde comercializan y venden el crudo a refinerías internacionales.

Venezuela envía a Estados Unidos el primer buque con crudo pesado

Según datos y documentos comerciales difundidos por la agencia Reuters, el petrolero Gloria Maris, con bandera de Liberia, transporta aproximadamente un millón de barriles de crudo Merey de Venezuela. El medio señaló que el primer buque salió este domingo 25 de enero de 2026 desde el puerto venezolano de José, ubicado en el estado Anzoátegui.

Además del Gloria Maris, otro buque más pequeño, llamado Volans, con bandera de Barbados, zarpó con cerca de 450.000 barriles de crudo venezolano hacia la terminal de Bullen Bay, en Curazao. Hasta el momento, los comerciantes han enviado entre 10 y 11 millones de barriles de petróleo venezolano desde el inicio del acuerdo entre Caracas y Washington.

También se estima la exportación de fueloil, un combustible líquido pesado, oscuro y viscoso, derivado del petróleo crudo como residuo del proceso de destilación fraccionada. Cabe precisar que, antes de revertir los recortes de producción aplicados durante el bloqueo estadounidense, Venezuela debe reducir primero los más de 40 millones de barriles de crudo acumulados en almacenamiento desde el mes pasado.

Delcy Rodríguez impulsa reforma petrolera en Venezuela

La presidenta interina Delcy Rodríguez impulsa la reforma de la Ley de Hidrocarburos, una normativa que permitiría a empresas privadas, tanto locales como extranjeras, explotar, producir y comercializar el petróleo venezolano con mayor independencia del gobierno. La iniciativa también promete flexibilizar el régimen fiscal y eliminar obligaciones centrales del esquema chavista, como la participación mayoritaria de la Empresa Estatal de Petróleos de Venezuela (PDVSA) en todos los proyectos.

La medida de Rodríguez busca revertir los pilares de la legislación aprobada a mediados de los años 2000 bajo la dictadura de Hugo Chávez. Desde entonces, el chavismo concentró el control de la industria petrolera y obligó a los privados a operar exclusivamente a través de empresas mixtas controladas por PDVSA.

Venezuela, que cuenta con las mayores reservas certificadas del mundo, nacionalizó la industria petrolera en 1976. En la última década, la producción de crudo cayó de forma sostenida debido a la falta de inversión, la gestión estatal y el aislamiento internacional. Frente a ese escenario, la reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por Rodríguez busca revertir el deterioro mediante el desmantelamiento del modelo de control total establecido por el chavismo.

