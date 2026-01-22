Estados Unidos se uniría con esta potencia de Sudamérica para superar a China en la producción y suministro de tierras raras

Donald Trump quiere firmar un acuerdo con Brasil para que Estados Unidos supere a China en el suministro de tierras raras. | IA de LR

Estados Unidos podría firmar un acuerdo estratégico con una potencia de Sudamérica para superar a China en la producción y suministro de tierras raras. La unión entre Washington y ese país sudamericano redefiniría el mapa global de los minerales críticos y reconfiguraría la relación bilateral tras recientes tensiones políticas y comerciales.

La administración de Donald Trump quiere reforzar la seguridad del suministro ante el dominio recurrente de Pekín en la extracción y procesamiento de minerales ricos en propiedades físicas y químicas. Estos elementos metálicos son importantes para la fabricación de productos tecnológicos militares avanzados, como radares, misiles, drones, satélites, sensores de visión nocturna, entre otros.

¿Con qué país se uniría Estados Unidos para superar a China en la producción y suministro de tierras raras?

Estados Unidos podría unirse con Brasil para superar a China en la producción y suministro de tierras raras. Esta posible colaboración ocurre en un contexto marcado por la incertidumbre regional tras la intervención militar de Washington para capturar a Nicolás Maduro en Venezuela. Ambas naciones, según reportó The New York Times, mantienen conversaciones discretas sobre posibles alianzas, pero hasta el momento no han firmado un acuerdo estratégico para la extracción y procesamiento de minerales críticos.

Para cumplir la ambición de Donald Trump, el diplomático de mayor rango de Estados Unidos en Brasil, Gabriel Escobar, sostuvo una conversación con la Asociación Brasileña de la Industria Minera y con empresas mineras del país sudamericano. Asimismo, el Departamento de Comercio de Estados Unidos y el Ministerio de Comercio Brasileño intercambiaron palabras sobre las tierras raras. Sin embargo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva declaró que Brasil no será un "exportador de minerales críticos".

Washington desea convertir a Brasil en un socio clave para la extracción y procesamiento de minerales, luego de que Pekín restringiera las exportaciones de tierras raras debido a las políticas arancelarias impuestas por Trump desde que regresó a la Casa Blanca.

¿Por qué Estados Unidos necesitaría a Brasil para superar a China en la producción y suministro de tierras raras?

China mantiene una hegemonía sobresaliente en el mercado mundial de tierras raras, un conjunto de 17 elementos metálicos considerados esenciales para industrias de alta tecnología. Actualmente, Pekín controla cerca del 60% de la extracción global y más del 90% de la capacidad de procesamiento, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.

En cambio, Brasil posee la segunda mayor cantidad mundial de tierras raras, con el 23% de las reservas globales. A pesar de contar con vastos yacimientos, el país sudamericano enfrenta obstáculos debido a la falta de financiamiento global y prolongadas trabas burocráticas que dificultan el desarrollo pleno de estos recursos.

Por eso, la administración de Donald Trump estaría buscando los recursos estratégicos de Brasil, que posee vastas reservas de minerales como litio, grafito, niobio, cobre, manganeso, uranio y cobalto, para reducir la dependencia de China en la producción de tierras raras. Estados Unidos ya firmó acuerdos de suministro de estos minerales con países como Australia y la República Democrática del Congo.