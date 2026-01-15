Estados Unidos ha concretado la primera venta de petróleo venezolano y marca un cambio en las relaciones tras años de sanciones. | Foto: AFP

Estados Unidos ha concretado la primera venta de petróleo venezolano y marca un cambio en las relaciones tras años de sanciones. | Foto: AFP

Estados Unidos concretó la primera venta de petróleo venezolano como parte de un acuerdo energético alcanzado a inicios de enero con Caracas, por un monto aproximado de US$500 millones, confirmó un funcionario estadounidense a la agencia de noticias Reuters. La operación marca un giro relevante en la relación bilateral tras años de sanciones y restricciones al hidrocarburo del país sudamericano.

De acuerdo con la fuente, esta transacción inicial forma parte de un pacto más amplio valorado en US$2.000 millones, y se prevé que nuevas ventas se realicen en los próximos días y semanas, en el marco de una estrategia diseñada por Washington para colocar en el mercado millones de barriles del crudo venezolano bajo control estadounidense.

Fondos bajo control de EE. UU. y cuenta clave en Qatar

Según detalló el funcionario a Reuters, los ingresos de esta primera venta permanecen depositados en cuentas bancarias controladas por el Gobierno de Estados Unidos, conforme a una orden emitida la semana pasada. El objetivo, explicó la administración, es evitar riesgos legales y garantizar la trazabilidad de los recursos obtenidos por la comercialización del crudo.

Una fuente del sector energético, familiarizada con el plan, indicó que la cuenta principal está ubicada en Qatar, país considerado un punto neutral para el movimiento de fondos, ya que permite transferencias con aprobación estadounidense sin riesgo de embargo. El medio Semafor fue el primero en informar que las ventas ya se habían completado.

Un acuerdo energético con impacto regional

Desde la Casa Blanca, la portavoz Taylor Rogers calificó la operación como un “acuerdo energético histórico con Venezuela”, negociado tras la detención del exdictador Nicolás Maduro. Señaló que el pacto busca beneficiar tanto a EE. UU. como al pueblo venezolano, y adelantó que el equipo del presidente republicano mantiene conversaciones con empresas petroleras estadounidenses interesadas en invertir para restaurar la infraestructura energética venezolana.

El jefe de la Casa Blanca ha afirmado que su administración planea vender entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano en colaboración con compañías estadounidenses. No obstante, ejecutivos del sector, como el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, advirtieron que la nación caribeña seguirá siendo “ininvertible” si no se producen cambios profundos en su marco legal y comercial.