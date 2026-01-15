HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

EE. UU. completa primera venta histórica de petróleo venezolano valorada en US$500 millones, según funcionario

La operación forma parte de un pacto más amplio de US$2.000 millones, donde se prevén nuevas ventas rápidamente, administradas bajo control de Estados Unidos.

Estados Unidos ha concretado la primera venta de petróleo venezolano y marca un cambio en las relaciones tras años de sanciones.
Estados Unidos ha concretado la primera venta de petróleo venezolano y marca un cambio en las relaciones tras años de sanciones. | Foto: AFP

Estados Unidos concretó la primera venta de petróleo venezolano como parte de un acuerdo energético alcanzado a inicios de enero con Caracas, por un monto aproximado de US$500 millones, confirmó un funcionario estadounidense a la agencia de noticias Reuters. La operación marca un giro relevante en la relación bilateral tras años de sanciones y restricciones al hidrocarburo del país sudamericano.

De acuerdo con la fuente, esta transacción inicial forma parte de un pacto más amplio valorado en US$2.000 millones, y se prevé que nuevas ventas se realicen en los próximos días y semanas, en el marco de una estrategia diseñada por Washington para colocar en el mercado millones de barriles del crudo venezolano bajo control estadounidense.

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Trump y Machado HOY, EN VIVO: reunión clave para el futuro de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro

Fondos bajo control de EE. UU. y cuenta clave en Qatar

Según detalló el funcionario a Reuters, los ingresos de esta primera venta permanecen depositados en cuentas bancarias controladas por el Gobierno de Estados Unidos, conforme a una orden emitida la semana pasada. El objetivo, explicó la administración, es evitar riesgos legales y garantizar la trazabilidad de los recursos obtenidos por la comercialización del crudo.

Una fuente del sector energético, familiarizada con el plan, indicó que la cuenta principal está ubicada en Qatar, país considerado un punto neutral para el movimiento de fondos, ya que permite transferencias con aprobación estadounidense sin riesgo de embargo. El medio Semafor fue el primero en informar que las ventas ya se habían completado.

PUEDES VER: Donald Trump y María Corina Machado se reúnen en la Casa Blanca: estos serían los puntos clave que se abordarían

Un acuerdo energético con impacto regional

Desde la Casa Blanca, la portavoz Taylor Rogers calificó la operación como un “acuerdo energético histórico con Venezuela”, negociado tras la detención del exdictador Nicolás Maduro. Señaló que el pacto busca beneficiar tanto a EE. UU. como al pueblo venezolano, y adelantó que el equipo del presidente republicano mantiene conversaciones con empresas petroleras estadounidenses interesadas en invertir para restaurar la infraestructura energética venezolana.

El jefe de la Casa Blanca ha afirmado que su administración planea vender entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano en colaboración con compañías estadounidenses. No obstante, ejecutivos del sector, como el director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, advirtieron que la nación caribeña seguirá siendo “ininvertible” si no se producen cambios profundos en su marco legal y comercial.

