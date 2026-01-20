HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Trump afirma que salvó a la OTAN del “desván de la Historia” tras la respuesta europea a su ambición de anexionar Groenlandia

En el Foro Económico Mundial, Ursula von der Leyen advirtió que las acciones de Trump podrían deteriorar las relaciones con la Unión Europea.

Ursula von der Leyen, en el Foro Económico Mundial de Davos, advierte sobre el riesgo de una "espiral descendente" en relaciones con EE.UU. ante los aranceles propuestos por Trump.
Ursula von der Leyen, en el Foro Económico Mundial de Davos, advierte sobre el riesgo de una "espiral descendente" en relaciones con EE.UU. ante los aranceles propuestos por Trump. | Foto: AFP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes 20 de enero que la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) continúa existiendo gracias a él, después de que líderes europeos reunidos en el Foro Económico Mundial, celebrado en Davos, Suiza, prometieron una "respuesta firme" a sus amenazas de tomar Groenlandia.

"Ninguna persona o presidente ha hecho más por la OTAN que el presidente Donald J. Trump. Si yo no hubiera aparecido, ahora mismo ¡¡¡no existiría una OTAN!!! Estaría en el desván de la Historia. ¡¡¡Triste, pero es CIERTO!!!", escribió el republicano en su red Truth Social, mientras su ambición de anexionar el territorio ártico sacude a la alianza de defensa transatlántica.

Respuesta firme a las amenazas de Trump por Groenlandia

En su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, que se celebra cada año en la estación de esquí suiza, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advirtió que Trump podría acabar sumiendo en una "espiral descendente" las relaciones con la UE. "Los aranceles propuestos son un error, especialmente entre aliados de larga data", dijo Von der Leyen.

"Sumirnos en una espiral descendente solo ayudará a los adversarios que ambos estamos determinados a mantener al margen del panorama estratégico. Así que nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada", señaló.

Por su parte, el presidente francés Emmanuel Macron, que también está en Davos, instó a la UE a "usar" sus herramientas comerciales para responder y acusó a Estados Unidos de querer "debilitar y subordinar a Europa". Aunque jefe del Elíseo habría propuesto a Trump celebrar una cumbre del G7 el jueves en París, el mandatario dijo después que finalmente la cita no está prevista.

Canadá "apoya firmemente" a Groenlandia y Dinamarca, subrayó Mark Carney, el primer ministro del país, tras las continuas amenazas del líder republicano de querer hacerse con este territorio autónomo danés del Ártico.

"Canadá apoya firmemente a Groenlandia y Dinamarca, y apoya plenamente su derecho exclusivo a decidir el futuro de Groenlandia", declaró Carney en el Foro Económico Mundial que se celebra en Davos, Suiza.

