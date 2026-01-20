HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford      
Amistoso entre Universitario vs Melgar EN VIVO
Amistoso entre Universitario vs Melgar EN VIVO      Amistoso entre Universitario vs Melgar EN VIVO      Amistoso entre Universitario vs Melgar EN VIVO      
EN VIVO

José Jerí bajo fuego y la caída de Patricia Chirinos | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Javier Milei participará en la ceremonia de Firma del Consejo de Paz para Gaza impulsado por Donald Trump

El Consejo de Paz busca promover la estabilidad en regiones en conflicto, comenzando por la Franja de Gaza, y supervisará la reconstrucción tras la guerra.

Milei participará de la ceremonia de Firma del Consejo de Paz. Foto: AFP
Milei participará de la ceremonia de Firma del Consejo de Paz. Foto: AFP

La Casa Rosada confirmó este martes que el presidente Javier Milei participará en la ceremonia de firma del Consejo de Paz, una iniciativa impulsada por Donald Trump con el objetivo de promover un acuerdo para la Franja de Gaza. El mandatario argentino, quien se encuentra en Suiza para asistir al Foro Económico Mundial de Davos, aprovechará su visita para sumarse a este evento internacional.

Milei disertará el miércoles durante treinta minutos en el plenario del foro, en una jornada que también contará con la exposición previa de Trump. Durante su intervención, el presidente argentino buscará ratificar su alineamiento con Estados Unidos y presentar los resultados del programa económico que impulsa su administración.

TE RECOMENDAMOS

ATAQUE A ARMONÍA 10, PROHIBEN BAILES EN MIRAFLORES Y LÓPEZ ALIAGA VE A BADBUNNY | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

PUEDES VER: China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

lr.pe

Milei agradece participación en el Consejo de la Paz

Milei anunció este sábado que recibió la invitación para sumarse como miembro fundador del Consejo de Paz. El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva llegó después de que la Casa Blanca anunciara la fase dos del plan de paz que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme de Hamás.

"Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza", dijo Milei en su cuenta de X.

PUEDES VER: China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

lr.pe

El Consejo de la Paz de Donald Trump

El Consejo, presidido por Donald Trump, fue concebido originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza tras la guerra, aunque su estatuto no limita su accionar a esa región. Según el preámbulo del documento enviado a los países invitados, se trata de “una organización internacional que busca promover la estabilidad, restaurar un gobierno confiable y legítimo y asegurar una paz duradera en áreas afectadas o amenazadas por conflictos”.

El texto agrega que el Consejo “realizará funciones de construcción de paz de acuerdo con el derecho internacional”, lo que ha dado lugar a interpretaciones según las cuales podría asumir atribuciones tradicionalmente reservadas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Notas relacionadas
Trump justifica la presión a Groenlandia con no haber recibido el Nobel de la Paz en carta a Noruega: “No siento obligación”

Trump justifica la presión a Groenlandia con no haber recibido el Nobel de la Paz en carta a Noruega: “No siento obligación”

LEER MÁS
La televisión estatal de Irán es hackeada y muestra mensajes de Trump y el hijo exiliado del último sha

La televisión estatal de Irán es hackeada y muestra mensajes de Trump y el hijo exiliado del último sha

LEER MÁS
Así fue el descarrilamiento de los trenes de alta velocidad en España que acabó con la vida de 40 personas

Así fue el descarrilamiento de los trenes de alta velocidad en España que acabó con la vida de 40 personas

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

China enfrenta a EE.UU. y busca alianzas con este país de América Latina para inversiones en agua, infraestructura férrea y más proyectos desde 2026

LEER MÁS
EE.UU. desafía a China con el primer cable submarino para este país de América Latina por US$145 millones: no es Chile y operaría en 2028

EE.UU. desafía a China con el primer cable submarino para este país de América Latina por US$145 millones: no es Chile y operaría en 2028

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Transmisión Universitario vs Melgar EN VIVO HOY: ver el partido de la 'U' de pretemporada desde el Monumental

Gisela Valcárcel será la invitada en el aniversario de Explosión de Iquitos y usuarios hacen comparación: "Magaly era todo"

Trabajadores del sector público piden aumento salarial de S/700, aguinaldo completo y bono único desde S/600

Mundo

China desafía a EE.UU. con una compra histórica de carne vacuna de este país de América Latina: acordaron un cupo y arancel del 12,5%

Persecución a inmigrantes marca el primer año de Donald Trump como presidente en EE. UU.

Donald Trump confirma invitación a Vladímir Putin para integrar la Junta de Paz de alto al fuego en Gaza

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí al borde de la vacancia EN VIVO: congresistas, candidatos y otros políticos piden su salida por reuniones clandestinas

José Jerí: APP exige la renuncia del presidente tras revelarse sus reuniones con empresarios chinos

Historiadora Carmen McEvoy a la PCM sobre José Jerí: "Controlen a este adolescente, a este Peter Pan"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025