La Casa Rosada confirmó este martes que el presidente Javier Milei participará en la ceremonia de firma del Consejo de Paz, una iniciativa impulsada por Donald Trump con el objetivo de promover un acuerdo para la Franja de Gaza. El mandatario argentino, quien se encuentra en Suiza para asistir al Foro Económico Mundial de Davos, aprovechará su visita para sumarse a este evento internacional.

Milei disertará el miércoles durante treinta minutos en el plenario del foro, en una jornada que también contará con la exposición previa de Trump. Durante su intervención, el presidente argentino buscará ratificar su alineamiento con Estados Unidos y presentar los resultados del programa económico que impulsa su administración.

Milei agradece participación en el Consejo de la Paz

Milei anunció este sábado que recibió la invitación para sumarse como miembro fundador del Consejo de Paz. El anuncio de la composición de la Junta Ejecutiva llegó después de que la Casa Blanca anunciara la fase dos del plan de paz que pasa por la formación de un Gobierno de tecnócratas en la Franja y el desarme de Hamás.

"Es un honor para mí haber recibido esta noche la invitación para que la Argentina integre, como Miembro Fundador, el Board of Peace, una organización creada por el Presidente Trump para promover una paz duradera en regiones afectadas por conflictos, empezando por la Franja de Gaza", dijo Milei en su cuenta de X.

El Consejo de la Paz de Donald Trump

El Consejo, presidido por Donald Trump, fue concebido originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza tras la guerra, aunque su estatuto no limita su accionar a esa región. Según el preámbulo del documento enviado a los países invitados, se trata de “una organización internacional que busca promover la estabilidad, restaurar un gobierno confiable y legítimo y asegurar una paz duradera en áreas afectadas o amenazadas por conflictos”.

El texto agrega que el Consejo “realizará funciones de construcción de paz de acuerdo con el derecho internacional”, lo que ha dado lugar a interpretaciones según las cuales podría asumir atribuciones tradicionalmente reservadas a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).