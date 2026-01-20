HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump confirma invitación a Vladímir Putin para integrar la Junta de Paz de alto al fuego en Gaza

Por otro lado, Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, afirmó que también fue invitado a formar parte de este consejo.

Cada miembro de esta Junta, encabezada por Trump, deberá contribuir con US$1.000 millones durante el primer año.
Cada miembro de esta Junta, encabezada por Trump, deberá contribuir con US$1.000 millones durante el primer año. | AFP | Andrew Caballero-Reynolds

Este martes 20 de enero de 2026, el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó que invitó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a formar parte de la Junta de Paz para lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza. De acuerdo con información difundida desde la Casa Blanca, cada miembro que integre este consejo deberá abonar US$1.000 millones durante el primer año de labor.

Otros de los nombres que figuran en las invitaciones para integrar esta comitiva, presidida por el mismo Trump, son Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, y su homólogo canadiense, Mark Carney.

Vladímir Putin fue invitado a integrar la Junta de Paz

Un día después de que el Kremlin informara sobre la invitación de Donald Trump a Putin a formar parte de la Junta de Paz, una comisión para "promover la estabilidad" mundial, Washington confirmó esta afirmación. "Sí, ha sido invitado", señaló el mandatario estadounidense a la prensa.

Por su lado, Moscú indicó que se encuentran analizando la propuesta y que pronto emitirán un juicio al respecto. "Efectivamente, el presidente Putin ha recibido por canales diplomáticos la propuesta de entrar a formar parte de la Junta de la paz. En estos momentos estudiamos todos los detalles de la propuesta", dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin.

Hasta el momento, no se tiene una respuesta oficial, la cual genera gran expectativa a nivel mundial, luego de que se confirmara, desde Ucrania, que el republicano también habría hecho llegar una invitación a su principal contrincante, Volodímir Zelenski.

"Recibimos la invitación; nuestros diplomáticos están trabajando en ello", señaló el presidente Zelenski, quien, tras conocer la propuesta realizada a Rusia, dijo que "le resulta muy difícil imaginar" trabajando junto a Putin en una mesa diplomática.

Un precio alto por la paz

"El Consejo de Paz es una organización internacional que busca promover la estabilidad, restablecer una gobernanza fiable y legítima, y garantizar una paz duradera en las regiones afectadas o amenazadas por conflictos", se lee en el preámbulo del consejo impulsado desde Estados Unidos para terminar con el conflicto en Gaza.

De acuerdo con Washington, los países miembros de esta junta deben pagar US$1.000 millones en efectivo durante el primer año de gestión, monto que aumentará dependiendo de cuántos años se mantengan en la mesa. "Cada Estado miembro ejercerá un mandato de no más de tres años a partir de la entrada en vigor de esta Carta, renovable por el presidente", se lee en las condiciones.

Este consejo funcionará como un ente regulador y fiscalizador que supervisará al Comité Nacional para la Administración de Gaza, el cual asumirá el poder interinamente tras lograrse la transición con Hamás, quienes se muestran abiertos a realizar el traspaso siempre y cuando se cumplan con los puntos pactados en la primera fase de la estrategia, como la reapertura del paso de Rafah, el ingreso de viviendas prefabricadas para el reasentamiento inmediato, el ingreso de ayuda y excavadoras, y "el fin de las violaciones del alto el fuego".

