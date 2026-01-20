HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Donald Trump filtra mensajes privados con Macron sobre la crisis en Groenlandia y el G-7: “No entiendo qué estás haciendo”

La filtración coincide con amenazas de Trump de imponer aranceles del 200% a productos franceses, lo que provoca una firme respuesta de París sobre las presiones comerciales.

Donald Trump genera controversia al difundir mensajes privados con el presidente francés Emmanuel Macron sobre Groenlandia y la cumbre del G-7.
Donald Trump genera controversia al difundir mensajes privados con el presidente francés Emmanuel Macron sobre Groenlandia y la cumbre del G-7.

Donald Trump volvió a sacudir la escena diplomática internacional al difundir mensajes privados intercambiados con el presidente francés, Emmanuel Macron. Las capturas de pantalla, publicadas en Truth Social, exponen conversaciones recientes en las que se aborda la crisis por Groenlandia, la posibilidad de una cumbre del G-7 en París y el futuro del orden internacional, en un nuevo episodio de tensión entre Estados Unidos y sus aliados europeos.

La filtración ocurre un día después de que el mandatario estadounidense hiciera públicas cartas privadas enviadas por el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en la que afirmaba que, al no haber recibido el premio Nobel de la Paz, ya no se sentía “obligado a pensar solo en la paz”.

El presidente francés envió un mensaje a Trump, el cual fue compartido por el estadounidense en su red social Truth. Foto: Realdonaldtrump

El presidente francés envió un mensaje a Trump, el cual fue compartido por el estadounidense en su red social Truth.

“No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia”

En los mensajes difundidos, Macron se dirige a Trump en un tono cordial, pero con un cuestionamiento directo a la postura estadounidense sobre la isla ártica. “Amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia”, escribió el presidente francés al mandatario estadounidense.

A continuación, Macron propone un giro diplomático significativo al sugerir la organización de una cumbre del G-7 en París esa misma semana, tras el Foro Económico Mundial de Davos. “Podemos organizar una reunión del G-7 en París el jueves por la tarde después de [la cumbre de] Davos”, plantea el dirigente francés, y añade que podría invitar “a los ucranios, a los daneses, a los sirios y a los rusos al margen”, en referencia a encuentros paralelos. Macron insiste además en un encuentro personal: “Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos”.

Desde el entorno del presidente francés señalaron que los mensajes “demuestran que el presidente francés, tanto en público como en privado, defiende la misma línea”. En relación con Groenlandia, subrayaron que “el respeto de la soberanía y de la integridad territorial de los Estados no es negociable, y nuestro compromiso como aliado de la OTAN con la seguridad en la región ártica permanece intacto”. Añadieron también que Francia está “decidida a hacer de nuestra Presidencia del G-7 este año un momento útil para contribuir al diálogo y a la cooperación”.

Trump quiere imponer aranceles a productos franceses

La filtración de los mensajes coincidió con un nuevo endurecimiento del discurso de Trump hacia Francia. El presidente estadounidense aseguró que quiere “imponer aranceles del 200% a los vinos y champanes franceses”. “Voy a hacerlo, y Macron se unirá a la Junta de Paz [para Gaza]”, declaró ante periodistas estadounidenses, según la agencia Reuters.

Desde París, el entorno del jefe del Estado respondió que han “tomado nota de las declaraciones de Trump sobre los vinos y los champanes”, pero recalcó que “como siempre hemos subrayado, las amenazas arancelarias para influir en nuestra política exterior son inaceptables e ineficaces”.

La amenaza de Trump surge tras la negativa de Francia a integrarse en la denominada Junta de Paz impulsada por la Casa Blanca para decidir el futuro de Gaza y tratar otros conflictos internacionales. París sostiene que este organismo podría debilitar el papel de Naciones Unidas. “La Carta va más allá del único marco de Gaza. Plantea cuestiones de gran calado, en particular en lo que respecta al respeto de los principios y de la estructura de las Naciones Unidas, que en ningún caso pueden ser puestos en entredicho”, respondió el entorno de Macron el lunes.

