Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     
Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán
Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán     Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán     Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, líder supremo de Irán     
Mundo

El jefe de Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, fue eliminado, según revela el ejercito de Israel

Israel presentó fotografías que respaldan las afirmaciones sobre las muertes de otras figuras clave, como Ali Shamkhani y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh, aunque Teherán no ha confirmado la noticia.

Tras la ratificación de la defunción de Pakpour, también se reveló el deceso del líder supremo iraní. Foto: AFP.
Tras la ratificación de la defunción de Pakpour, también se reveló el deceso del líder supremo iraní. Foto: AFP.

El ejército israelí afirmó haber matado a siete altos responsables iraníes, incluido el jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, en ataques realizados junto a Estados Unidos en Irán. Además, fueron confirmadas las muertes de Ali Shamkhani, asesor de Alí Jamenei, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh.

Aunque no hay confirmación oficial por parte de Teherán sobre la muerte, el portavoz militar de Israel, Effie Defrin, presentó fotografías de algunos de los fallecidos, lo que respalda las afirmaciones del ataque.

EE.UU. e Israel atacan Irán HOY, EN VIVO: cifra de muertos, imágenes y últimas noticias sobre la ofensiva

Caída del máximo representante

Tras la ratificación de la defunción de Pakpour, también se reveló el deceso del líder supremo iraní, según fuentes citadas por Reuters. La información asegura que habría sido hallado sin vida entre los escombros tras el bombardeo contra su sede en la capital al inicio de la ofensiva.

El informe se dio luego de que Benjamin Netanyahu comentara en un mensaje a la nación que “todo indica” que Jamenei falleció. Donald Trump confirmó los hechos mediante su cuenta de Truth Social momentos después de que en declaración para NBC mantuviera una posición más conservadora al momento de afirmar el tema.

"No quiero decir nada definitivo hasta que lo vea, pero creemos que así es. Y muchos de sus líderes han desaparecido", añadió el mandatario al medio estadounidense en primera instancia.

Desmentido

Previo a la ratificación del líder republicano, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, había hablado del estado del ayatolá en una entrevista, dejando un comentario dudoso sobre la actualidad de su condición: está vivo "que yo sepa".

Los nuevos detalles develados respaldaron lo dicho por un militar israelí, quien aseguró que altos cargos de Teherán habían fallecido durante los bombardeos. "Tres lugares donde se celebraban reuniones del régimen terrorista fueron atacados simultáneamente y varias figuras esenciales para la gestión de la campaña y el gobierno han sido eliminadas", explicó en un comunicado.

Irán responde al ataque con misiles a Israel y bases militares de EE.UU. en Medio Oriente: "Ahora estamos más preparados que nunca"

Irán responde al ataque con misiles a Israel y bases militares de EE.UU. en Medio Oriente: "Ahora estamos más preparados que nunca"

Autoridades en Irán confirman al menos 85 muertos en el ataque israelí a una escuela femenina en Minab

Autoridades en Irán confirman al menos 85 muertos en el ataque israelí a una escuela femenina en Minab

Canciller iraní genera dudas sobre el estado de Alí Jamenei, mientras Israel asegura que eliminó "figuras esenciales"

Canciller iraní genera dudas sobre el estado de Alí Jamenei, mientras Israel asegura que eliminó "figuras esenciales"

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo de Irán tras ataque de Israel

Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo de Irán tras ataque de Israel

EE. UU. e Israel atacan Irán HOY, EN VIVO: cifra de muertos, imágenes y últimas noticias sobre la ofensiva en Medio Oriente

EE. UU. e Israel atacan Irán HOY, EN VIVO: cifra de muertos, imágenes y últimas noticias sobre la ofensiva en Medio Oriente

China exige el "cese inmediato" mientras Rusia advierte una "catástrofe" ante las acciones en Irán

China exige el "cese inmediato" mientras Rusia advierte una "catástrofe" ante las acciones en Irán

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

EE. UU. e Israel atacan Irán HOY, EN VIVO: cifra de muertos, imágenes y últimas noticias sobre la ofensiva en Medio Oriente

Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo de Irán tras ataque de Israel

Mundo

EE. UU. e Israel atacan Irán HOY, EN VIVO: cifra de muertos, imágenes y últimas noticias sobre la ofensiva en Medio Oriente

Donald Trump confirma la muerte de Alí Jamenei, ayatolá y líder supremo de Irán tras ataque de Israel

Irán responde al ataque con misiles a Israel y bases militares de EE.UU. en Medio Oriente: "Ahora estamos más preparados que nunca"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ataque de EEUU e Israel a Irán: al menos 5.000 peruanos viven en esa zona de Medio Oriente en conflicto

Elecciones CAL 2026 EN VIVO: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros seis candidatos compiten por el decanato

Gobierno de José María Balcázar declara estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao por 30 días

