Tras la ratificación de la defunción de Pakpour, también se reveló el deceso del líder supremo iraní. Foto: AFP.

Tras la ratificación de la defunción de Pakpour, también se reveló el deceso del líder supremo iraní. Foto: AFP.

El ejército israelí afirmó haber matado a siete altos responsables iraníes, incluido el jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, en ataques realizados junto a Estados Unidos en Irán. Además, fueron confirmadas las muertes de Ali Shamkhani, asesor de Alí Jamenei, y el ministro de Defensa, Aziz Nasirzadeh.

Aunque no hay confirmación oficial por parte de Teherán sobre la muerte, el portavoz militar de Israel, Effie Defrin, presentó fotografías de algunos de los fallecidos, lo que respalda las afirmaciones del ataque.

TE RECOMENDAMOS REIKI: QUÉ ES, CÓMO FUNCIONA Y SUS BENEFICIOS EN LA SANACIÓN ENERGÉTICA |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Caída del máximo representante

Tras la ratificación de la defunción de Pakpour, también se reveló el deceso del líder supremo iraní, según fuentes citadas por Reuters. La información asegura que habría sido hallado sin vida entre los escombros tras el bombardeo contra su sede en la capital al inicio de la ofensiva.

El informe se dio luego de que Benjamin Netanyahu comentara en un mensaje a la nación que “todo indica” que Jamenei falleció. Donald Trump confirmó los hechos mediante su cuenta de Truth Social momentos después de que en declaración para NBC mantuviera una posición más conservadora al momento de afirmar el tema.

"No quiero decir nada definitivo hasta que lo vea, pero creemos que así es. Y muchos de sus líderes han desaparecido", añadió el mandatario al medio estadounidense en primera instancia.

Desmentido

Previo a la ratificación del líder republicano, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, había hablado del estado del ayatolá en una entrevista, dejando un comentario dudoso sobre la actualidad de su condición: está vivo "que yo sepa".

Los nuevos detalles develados respaldaron lo dicho por un militar israelí, quien aseguró que altos cargos de Teherán habían fallecido durante los bombardeos. "Tres lugares donde se celebraban reuniones del régimen terrorista fueron atacados simultáneamente y varias figuras esenciales para la gestión de la campaña y el gobierno han sido eliminadas", explicó en un comunicado.