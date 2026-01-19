China es el principal destino de la carne vacuna que Argentina exporta hasta la actualidad. | Composición LR/AFP/ChatGPT

China es el principal destino de la carne vacuna que Argentina exporta hasta la actualidad. | Composición LR/AFP/ChatGPT

China estableció en enero de 2026 un nuevo régimen de cuotas arancelarias para las importaciones de carne vacuna con el fin de proteger su industria ganadera local. Bajo la supervisión de la Administración General de Comercio china, este esquema fija un volumen anual por país; las compras dentro de dicho límite mantienen aranceles moderados, como el 12,5% aplicado a un país de América Latina. Sin embargo, cualquier excedente activa un adicional del 55%, una medida que busca frenar el ingreso masivo de productos extranjeros.

De acuerdo a Reuters, esta política de salvaguardias comerciales impone un tope agregado de 2,7 millones de toneladas para el año 2026 y altera el equilibrio geoeconómico global. Mientras el gobierno chino intenta estabilizar su producción doméstica, la medida beneficia a ciertos exportadores de manera selectiva. Simultáneamente, el mecanismo representa un desafío directo para los intereses comerciales de potencias ganaderas como Estados Unidos y la Unión Europea.

¿Cuál es el país de América Latina que llegó a un acuerdo histórico de carne vacuna con China?

Argentina destaca como el principal país latinoamericano con un acuerdo específico de exportación de carne vacuna hacia China. Bajo la normativa del Ministerio de Comercio chino, la nación sudamericana posee un cupo anual de 511.000 toneladas sujetas a un arancel del 12,5%. Cualquier volumen que supere este límite enfrenta una sobretasa del 55%, lo cual resalta la importancia de mantenerse dentro del margen pactado para asegurar la rentabilidad del sector.

Este régimen comercial incluye un incremento gradual del 2% anual, con una proyección cercana a las 532.000 toneladas para el año 2028. Según los representantes del sector exportador, esta cuota abarca casi la totalidad de las ventas tradicionales hacia dicho destino. Gracias a estas condiciones, los argentinos conservan su competitividad frente a otros proveedores globales y garantiza estabilidad para sus exportaciones cárnicas en el mercado asiático.

Demanda china de carne vacuna y relación con el acuerdo UE‑Mercosur

China mantiene su posición como el principal mercado de importación de carne vacuna a nivel mundial, con compras anuales superiores a los 2 millones de toneladas. Este crecimiento responde a una clase media que expande su consumo de proteínas de alto valor, lo cual consolida al gigante asiático como el destino fundamental para el sector, incluso ante ajustes en sus políticas comerciales.

En este contexto, la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea en enero de 2026 marca un hito tras décadas de negociación. El pacto prevé la eliminación de más del 90% de los aranceles para bienes industriales y agrícolas. Esta apertura beneficia directamente a los productos cárnicos bajo esquemas específicos, como la Cuota Hilton, al facilitar el acceso de cortes de alta calidad al territorio europeo.

Para el sector ganadero de Argentina, el tratado representa una oportunidad estratégica de potenciar sus ventas de alto valor, a pesar de que los volúmenes hacia la UE son menores que los enviados a China. Si bien la medida enfrenta protestas de sectores agrícolas europeos por temor a la competencia, analistas prevén que el flujo comercial no desestabilizará la producción local, sino que fortalecerá el comercio global de alimentos.

Proyecciones y desafíos ante el cupo argentino con China

Este convenio de cuotas y aranceles beneficia a Argentina en comparación con competidores como Brasil, Australia y Estados Unidos. Mientras estos exportadores enfrentan penalizaciones por sus excedentes, el país sudamericano tiene la oportunidad de consolidar su posición en el mercado de China bajo condiciones más competitivas dentro de un contexto de oferta global limitada.

No obstante, el sistema de salvaguardias impone retos operativos estrictos para evitar el gravamen del 55%. Los productores locales necesitan optimizar su logística, comercialización y certificación de calidad para cumplir con los cupos preferenciales. Al mismo tiempo, el éxito de esta estrategia depende de la evolución en la política agroindustrial y los hábitos de consumo en el gigante asiático.

Principales países exportadores de carne vacuna en el mundo

