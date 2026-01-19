HOYSuscripcion LR Focus

¿Qué es el instrumento anticoerción de la Unión Europea y cómo afectaría el poderío económico de Estados Unidos?

La Unión Europea se pone firme ante las amenazas arancelarias de Donald Trump por la oposición a la toma de Groenlandia. ¿Cuál sería el futuro económico de Estados Unidos ante la defensa?

La Unión Europea está en contra de las amenazas arancelarias de Trump.
La Unión Europea está en contra de las amenazas arancelarias de Trump. | Composición LR

La Unión Europea planea activar el instrumento anticoerción como respuesta a las amenazas de aranceles de Donald Trump. Este mecanismo le permite a Europa imponer tarifas adicionales sobre los productos estadounidenses si el gobierno norteamericano cumple con imponer aranceles comerciales del 10%, los cuales podrían subir a un 25% en junio, debido a la oposición del bloque por la toma de Groenlandia.

Según Armando Mendoza, economista peruano, el instrumento refleja la estrategia de respuesta del continente europeo: "tú me pones tarifas, yo te pongo tarifas, es una medida defensiva", comentó, señalando que es una forma de contrarrestar las políticas que Estados Unidos planea imponer, especialmente aquellas que afectan los productos europeos.

ATAQUE A ARMONÍA 10, PROHIBEN BAILES EN MIRAFLORES Y LÓPEZ ALIAGA VE A BADBUNNY | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Trump justifica la presión a Groenlandia con no haber recibido el Nobel de la Paz en carta a Noruega: “No siento obligación”

¿Cuál sería el impacto del instrumento anticoerción de la Unión Europea en la economía de Estados Unidos?

El instrumento anticoerción permite a Europa imponer aranceles adicionales sobre productos norteamericanos. Como explicó Armando Mendoza, esta medida sería una respuesta directa a las políticas comerciales de Trump. "Si Estados Unidos continúa imponiendo aranceles sin justificación, la Unión Europea no tendrá más opción que aplicar tarifas similares a sus productos. Es una reacción que busca equilibrar el impacto", comentó, destacando que este tipo de represalia afectaría la competitividad estadounidense en el mercado europeo.

Este tipo de tensión comercial podría tener un impacto directo en las exportaciones estadounidenses, especialmente en sectores como la automoción y la tecnología. Como mencionó Mendoza, los aranceles podrían reducir la demanda de productos de EE. UU. en Europa y disminuir las inversiones extranjeras, lo que afectaría a la economía estadounidense. "Los efectos no se limitan a Europa, también repercutirán en mercados emergentes como Perú, que dependen de un comercio internacional estable, lo que podría generar una caída en las exportaciones", alertó.

PUEDES VER: La televisión estatal de Irán es hackeada y muestra mensajes de Trump y el hijo exiliado del último sha

El futuro de la Unión Europea tras el conflicto con Estados Unidos

En la entrevista, Farid Kahhat se centró en el impacto geopolítico de las tensiones entre Europa y Estados Unidos, y cómo esta disputa podría redefinir el orden económico global. Según Kahhat, si la relación transatlántica sigue fracturándose, Europa podría empezar a buscar mayor autonomía y desvincularse de Estados Unidos: "La Unión Europea ya no se va a quedar de brazos cruzados, en especial si las políticas de Trump siguen siendo tan unilaterales. Europa va a tomar decisiones estratégicas de largo plazo para proteger sus propios intereses", indicó.

Además, Kahhat resaltó que la UE podría reducir su dependencia económica de Estados Unidos y tomar medidas como vender bonos del Tesoro estadounidense, lo que afectaría profundamente la capacidad de EE. UU. para financiar su deuda. "Si Europa empieza a vender sus bonos del Tesoro de EE. UU., eso tendría un impacto directo en la capacidad para financiar su déficit, y a nivel global, se generaría una crisis financiera de grandes dimensiones", sentenció.

