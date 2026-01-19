La transmisión satelital de la televisión estatal iraní fue hackeada el domingo por la noche, emitiendo brevemente imágenes del príncipe heredero exiliado de Irán y difundiendo su mensaje en el que instaba a la población a rebelarse contra el régimen de los ayatolás. En su discurso, también apeló a las fuerzas de seguridad para que no "apunten sus armas al pueblo". Este incidente ocurre en medio de las intensas protestas nacionales que han sacudido Irán, las más graves desde la Revolución Islámica de 1979.

En otra señal de la creciente debilidad del control gubernamental, también se mostraron discursos del presidente estadounidense Donald Trump, llamando a la revuelta, según aseguró Reuters. En paralelo, el país enfrenta una fuerte represión por parte de las autoridades que utilizó el corte de internet dentro del país en un intento de controlar la información.

TE RECOMENDAMOS EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

Sin embargo, según un miembro de alto rango del Parlamento iraní, el gobierno podría levantar el bloqueo en los próximos días. Esto marcaría un cambio en la estrategia del régimen, que intentó silenciar a los manifestantes y a la comunidad internacional mediante la censura.

"Este es un mensaje para el ejército"

En la transmisión se mostraron dos clips del heredero, junto con imágenes de las fuerzas de seguridad y lo que parecían ser agentes de la policía iraní. En sus intervenciones, Pahlavi afirmó sin pruebas que algunos miembros de las fuerzas de seguridad "habían dejado sus armas y jurado lealtad al pueblo".

El mensaje fue directo y claro: "Este es un mensaje para el ejército y las fuerzas de seguridad", aparecía en un gráfico. "No apunten sus armas al pueblo. Únanse a la nación por la libertad de Irán". El video, que se interrumpió brevemente en algunas áreas del país debido al hackeo, fue reconocido por la emisora estatal, que en un comunicado atribuyó la interrupción a una "fuente desconocida" pero evitó detallar el contenido.

El comunicado de la oficina de Pahlavi también abordó la interrupción de la transmisión, aunque evitó comentar sobre el hackeo específicamente. En su mensaje a las fuerzas armadas, insistió: "Ustedes son el ejército nacional de Irán, no el ejército de la República Islámica. Tienen el deber de proteger sus propias vidas. No les queda mucho tiempo. Únanse al pueblo lo antes posible".

Irán asegura que la red volverá cuando sea segura

Ebrahim Azizi, jefe del Comité de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento iraní, informó que los principales organismos de seguridad del país tomarán una decisión sobre la restauración del servicio de internet en los próximos días. Azizi aseguró que la reanudación de las comunicaciones digitales ocurriría "tan pronto como las condiciones de seguridad sean apropiadas".

Por otro lado, el miembro del Parlamento y defensor de la línea dura, Hamid Rasaei, expresó que las autoridades deberían haber prestado más atención a las preocupaciones previas del líder supremo, Ali Khamenei, sobre lo que calificó como un "ciberespacio laxo". Según Rasaei, la laxitud en el control de internet podría haber facilitado la organización de las recientes protestas, lo que subraya la creciente tensión entre el régimen y las nuevas formas de comunicación utilizadas por los manifestantes para eludir la censura.