HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio
Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio     Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio     Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio     
Mundo

Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio tras más de 25 años de negociaciones

El tratado fue celebrado por los presidentes de Paraguay y Argentina, lo que marca un hito en las relaciones comerciales con el viejo continente.

Mercosur y Unión Europea firman histórico acuerdo comercial
Mercosur y Unión Europea firman histórico acuerdo comercial | Foto: AFP

Tras más de dos décadas de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea firmaron este sábado un histórico acuerdo de libre comercio en una ceremonia celebrada en el Gran Teatro José Asunción Flores, en Paraguay. El evento contó con la participación de los presidentes Yamandú Orsi (Uruguay), Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Esta alianza, que se concretó después de años de conversaciones, integra un mercado de 800 millones de personas, con un PIB conjunto que representa una cuarta parte del PIB mundial y una corriente comercial total de aproximadamente US$100.000 millones.

TE RECOMENDAMOS

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Protestas masivas en Europa: agricultores de Bélgica y Francia rechazan el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

Protestas masivas en Europa: agricultores de Bélgica y Francia rechazan el acuerdo comercial entre la UE y Mercosur

LEER MÁS
Unión Europea aprueba pacto comercial con Mercosur tras más de 25 años de negociaciones: Francia sigue oponiéndose al acuerdo

Unión Europea aprueba pacto comercial con Mercosur tras más de 25 años de negociaciones: Francia sigue oponiéndose al acuerdo

LEER MÁS
Agricultores irrumpen en París dentro de tractores en protesta contra posible acuerdo entre la UE y el Mercosur

Agricultores irrumpen en París dentro de tractores en protesta contra posible acuerdo entre la UE y el Mercosur

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
EE. UU. mantuvo conversaciones secretas con Diosdado Cabello meses antes de la operación contra Nicolás Maduro

EE. UU. mantuvo conversaciones secretas con Diosdado Cabello meses antes de la operación contra Nicolás Maduro

LEER MÁS
¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Mundo

Régimen de Irán exige hasta US$7.000 para entregar los cuerpos de los manifestantes muertos a sus familias, según la BBC

China firma acuerdo histórico con esta potencia regional para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles

María Corina Machado dice que Delcy Rodríguez "está cumpliendo órdenes" de EE. UU. y confirma transición en Venezuela

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025