Mercosur y la Unión Europea firman histórico acuerdo de libre comercio tras más de 25 años de negociaciones
El tratado fue celebrado por los presidentes de Paraguay y Argentina, lo que marca un hito en las relaciones comerciales con el viejo continente.
Tras más de dos décadas de negociaciones, el Mercosur y la Unión Europea firmaron este sábado un histórico acuerdo de libre comercio en una ceremonia celebrada en el Gran Teatro José Asunción Flores, en Paraguay. El evento contó con la participación de los presidentes Yamandú Orsi (Uruguay), Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay), y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.
Esta alianza, que se concretó después de años de conversaciones, integra un mercado de 800 millones de personas, con un PIB conjunto que representa una cuarta parte del PIB mundial y una corriente comercial total de aproximadamente US$100.000 millones.
Noticia en desarrollo...