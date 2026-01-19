HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Unión Europea responde a Trump y amenaza con aranceles por US$93 mil millones a EE. UU. en plena disputa por Groenlandia

El fin de semana, Donald Trump anunció un arancel del 10% a importaciones desde Dinamarca, Suecia, Alemania y otros, con un aumento al 25% en junio, si no se logra un acuerdo sobre Groenlandia.

La Unión Europea amenaza con imponer aranceles por US$93 mil millones a EE. UU.
La Unión Europea amenaza con imponer aranceles por US$93 mil millones a EE. UU.

La Unión Europea viene analizando imponer aranceles de hasta US$93 mil millones de euros como represalia a productos estadounidenses. Esto ocurre tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de nuevos impuestos a las importaciones provenientes de ocho países miembros de la OTAN, en el marco de la disputa por Groenlandia.

Este sábado, Trump reveló que a partir del 1 de febrero, EE. UU. aplicará un arancel del 10% a las importaciones desde Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Además, indicó que esta tarifa aumentará al 25% el 1 de junio, a menos que se llegue a un acuerdo para la compra total de la isla.

La respuesta de la UE frente a los aranceles de Trump

Los líderes de la Unión Europea han calificado los aranceles impuestos por Trump como “inaceptables”. Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, expresó en redes sociales que los países del bloque están totalmente unidos en su apoyo a Dinamarca y Groenlandia, y reafirmaron su disposición a "defendernos contra cualquier forma de coacción".

Además, este domingo, el Reino Unido, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega y Suecia emitieron un comunicado conjunto, asegurando que "permanecerán unidos" en su respuesta a las amenazas. Los países firmantes mostraron su preocupación por el impacto de los aranceles, advirtiendo que estas medidas "socavan las relaciones transatlánticas".

El presidente francés Emmanuel Macron y la jefa del gobierno italiano Giorgia Meloni han condenado las amenazas, calificándolas de "incomprensibles" y "equivocadas". El mandatario ha anunciado su intención de activar el Instrumento Anticoerción de la Unión Europea, una herramienta que permite responder a las presiones económicas externas.

Las posibles consencuencias de las medidas de Trump

Hasta ahora, los inversionistas habían absorbido las tensiones geopolíticas sin mayores sobresaltos, y los mercados iniciaron la semana con caídas tras el anuncio de nuevos aranceles. “Las bolsas entraron al año al alza porque las disputas vinculadas a Groenlandia, Irán o Venezuela no habían involucrado a economías importantes o socios militares”, señaló Eric Freedman, CIO de Northern Trust Wealth Management, según la CNBC.

Sin embargo, este escenario podría estar cambiando: los principales índices de Estados Unidos terminaron la semana anterior con pérdidas antes incluso de conocerse el nuevo plan arancelario, reflejo de la preocupación de muchos inversionistas.

Según estimaciones de Bloomberg Economics, si Trump lleva a cabo su advertencia de aplicar plenamente un arancel del 25 %, las exportaciones hacia Estados Unidos de los países afectados podrían caer hasta en un 50 %, siendo Alemania, Suecia y Dinamarca especialmente vulnerables por el volumen de bienes que venden al mercado estadounidense. Además, la amenaza de Macron de usar el instrumento anti-coerción representaría una escalada masiva por parte de la UE.

Groenladia aplica medidas en medio de disputa

El último sábado, la policía de Groenlandia aprobó la creación de una zona militar temporal en las afueras de la capital, Nuuk, debido al creciente interés de Estados Unidos por adquirir el territorio. Esta área, situada en Qinngorput, se destinará al almacenamiento de equipos de las Fuerzas Armadas danesas.

En un comunicado oficial, las autoridades indicaron que se han instalado vallas y señales claras en el área para garantizar la seguridad y el orden. "El lugar estará bajo vigilancia continua y las personas no autorizadas no podrán acceder a la zona restringida", señalaron, destacando que se ha priorizado la seguridad de la comunidad local.

