Un año de Donald Trump en la Casa Blanca: la economía de EE. UU. resiste, pero muestra señales de tensión
Estados Unidos ha registrado resultados mixtos en sus principales indicadores tras el regreso de Trump, cuya gestión estuvo marcada principalmente por la incertidumbre de sus políticas.
- El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa
- De la energía al litio: el giro estratégico de Arabia Saudita que puede cambiar la minería en Latinoamérica
A pesar del astronómico crecimiento de China en los últimos años, Estados Unidos conserva el título de la primera economía mundial. Sin embargo, la llegada de Donald Trump en enero de 2025 generó inquietud debido a las polémicas promesas que lanzó durante su campaña presidencial. La imposición de nuevos aranceles, la restrictiva política de inmigración y más propuestas fueron cuestionadas por un supuesto impacto negativo en el Producto Interno Bruto.
Para este año, las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que EE. UU. crezca un 2%. De este modo, el consenso destaca la resiliencia de la potencia norteamericana a pesar de los cambios y reformas del presidente republicano. Aun así, todavía presenta grietas que avivan riesgos para el futuro en el campo monetario, laboral y comercial.
TE RECOMENDAMOS
EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO
PUEDES VER: Los 8 destinos de América Latina a los que Estados Unidos recomienda no viajar por "riesgos que ponen en peligro la vida" desde 2025
La resistencia de EE. UU. tras un negativo inicio en 2025
La economía estadounidense no comenzó 2025 de la mejor manera, debido a que se contrajo 0,6% en términos reales en el primer trimestre, según la Bureau of Economic Analysis. Esto significó el peor dato en los últimos tres años. La caída se explicó por el debilitamiento del consumo privado, que representa alrededor del 70% del Producto Interno Bruto, y el gasto del gobierno federal (-5,6%).
Las familias gastaron menos debido al repunte de la inflación en los primeros tres meses, que vino en alza desde finales de 2024. Además, se registró un menor crecimiento de contrataciones, lo que expuso las primeras señales del enfriamiento en el mercado laboral. Pero, sobre todo, la política arancelaria de Trump, anunciada desde la campaña presidencial, elevó el déficit comercial, que ascendió a US$918.000 millones en 2024. En este plazo, las compras de productos extranjeros se incrementaron un 38%.
|Componente
|1T-2024
|2T-2024
|3T-2024
|4T-2024
|1T-2025
|2T-2025
|3T-2025
|PIB
|0,8%
|3,6%
|3,3%
|1,9%
|-0,6%
|3,8%
|4,3%
|Consumo privado
|1,7%
|3,9%
|4%
|3,9%
|0,6%
|2,5%
|3,5%
|Gasto gubernamental
|2,3
|2,3%
|5,4%
|3,3%
|-1%
|-0,1%
|2,2%
|Inversión
|-1,6%
|8,2%
|0,9%
|-6,8%
|23,3%
|-13,8%
|-0,3%
|Exportación
|4,6%
|0,7%
|8,9%
|-0,9%
|0,2%
|-1,8%
|8,8%
|Importación
|6,9%
|8,4%
|10,1%
|-0,2%
|38%
|-29,3%
|-4,7%
La situación tomó un giro en el segundo trimestre. La primera potencia del mundo sorprendió con un 3,8%. La recuperación se dio gracias al aporte del gasto de los consumidores (2,5%) y al descenso de las importaciones (-29,3%). En abril, entraron en vigencia los aranceles, los cuales alcanzaron doble dígito y se aplicaron a casi todos los países del mundo, incluidos aliados y socios comerciales. Así, se vieron afectados productos como el acero, el aluminio y los automóviles. Aunque cabe señalar que las exportaciones cayeron un 1,8%.
Para el tercer trimestre, las noticias continuaron mejorando, ya que el PIB se incrementó 4,3%. Los hogares continuaron sosteniendo el producto, aumentando (3,5%), y la Casa Blanca flexibilizó la política comercial. Destacó que el republicano de 79 años anunció la pausa de algunos aranceles, pero no detuvo una nueva caída de las importaciones (-4,7%). Igualmente, el empleo y la confianza del consumidor tendieron a la baja entre julio y septiembre.
"El motor también es un alto crecimiento de la inversión privada, motivado por la mayúscula inversión que hicieron las empresas en Estados Unidos para adoptar la inteligencia artificial", señaló Jorge González Izquierdo en una entrevista para La República. Las empresas tecnológicas contribuyeron porque construyeron infraestructura relacionada con la IA, como centros de datos. Destacan 'Los 7 magníficos', que agrupa a Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia y Tesla, los cuales han tenido un notable rendimiento en el mercado bursátil.
PUEDES VER: EE. UU. acelera una estrategia clave para dinamizar la economía de este país de América Latina y convertirla en una nueva potencia
Empleo, el otro indicador que ha resistido en 2025
Estados Unidos deslumbró con tasas de desempleo mínimas en 2023, que rondaron el 3% durante la administración de Joe Biden. No obstante, el endurecimiento de las políticas de inmigración de Trump provocó un shock negativo, lo que mermó la mano de obra que aportaban los trabajadores nacidos en el exterior.
Tasa de desempleo en 2025, según la Oficina de Estadísticas Laborales
- Enero: 4%
- Febrero: 4,2%
- Marzo: 4,2%
- Abril: 4,2%
- Mayo: 4,3%
- Junio: 4,1%
- Julio: 4,3%
- Agosto: 4,3%
- Septiembre: 4,4%
- Octubre: -
- Noviembre: 4,5%
- Diciembre: 4,4%
"La campaña antimigratoria, que es muy popular entre amplios sectores de la población, ha tenido un impacto importante sobre muchos sectores de producción de bienes y servicios", aseguró el economista Armando Mendoza para este medio. Sectores como la agricultura, la construcción y los servicios se vieron comprometidos por la falta de trabajadores, que en su mayoría eran de origen hispano. De esta manera, desde enero, el desempleo creció 40 puntos básicos hasta alcanzar 4,4% en diciembre
En particular, González Izquierdo resaltó que EE. UU. actualmente se rige bajo la siguiente frase: No hire, no fire. "Las empresas privadas no están empleando nuevo personal, pero tampoco están despidiendo. Es decir, es un mercado estable", subrayó. Un indicador clave son las nóminas no agrícolas, que representan alrededor del 80% de la fuerza laboral del país. A lo largo de 2025, el incremento de estas contrataciones no logró superar la barrera de los 200.000, a diferencia del año.
Aumento de nóminas no agrícolas en 2024 y 2025
|Mes
|2024
|2025
|Enero
|353.000
|143.000
|Febrero
|275.000
|151.000
|Marzo
|303.000
|228.000
|Abril
|175.000
|177.000
|Mayo
|272.000
|139.000
|Junio
|206.000
|147.000
|Julio
|114.000
|73.000
|Agosto
|142.000
|22.000
|Septiembre
|254.000
|119.000
|Octubre
|12.000
|-
|Noviembre
|227.000
|64.000
|Diciembre
|256.000
|50.000
Cabe señalar que no se cuenta con información de octubre de este año debido al conocido 'shutdown', que provocó el cierre del gobierno estadounidense. Entonces, la OCDE indicó que las tasas de contratación y deserción en la primera economía del mundo estuvieron en sus niveles más bajos en más de una década. Por su parte, el FMI calificó este fenómeno como un "precario equilibrio", con una tasa de desempleo prácticamente inalterada.
PUEDES VER: Así operan los 'buques fantasmas': su vínculo con el régimen de Venezuela y la cacería de Donald Trump en el Caribe
La inflación se modera pero se aviva la disputa entre la Fed y Trump
Trump comenzó su segundo mandato dentro de un contexto de ralentización de la inflación. La variación de los precios pasó de 3,4% en 2023 a 2,7% en el primer año de su retorno a la Casa Blanca. Sin embargo, el mérito se lo lleva la Reserva Federal (Fed), debido a que es la institución responsable de la política monetaria en EE. UU., así como de la promoción del empleo nacional.
Desde la campaña electoral del magnate en 2024, se estimó que la política comercial elevaría el índice de precios al consumidor, explicado por un supuesto encarecimiento de los productos importados. Aunque en enero se registró una variación de 0,5%, el aumento no se concretó. El efecto de la imposición de aranceles recién se materializaría ligeramente en los últimos meses de 2025, según la OCDE.
A lo largo del año, la Fed, a cargo de Jerome Powell, evaluó la evolución de los precios y solamente recortó la tasa de interés en tres oportunidades, que actualmente se ubica entre 3,50% y 3,75%. La flexibilización de la política monetaria también se explicó por el estancamiento del mercado laboral, por lo que era necesario bajar el precio del dinero para impulsar la actividad económica.
Inflación mensual en EE. UU. en 2024 y 2025
|Mes
|2024
|2025
|Enero
|0,3
|0,5
|Febrero
|0,4
|0,2
|Marzo
|0,4
|-0,1
|Abril
|0,3
|0,2
|Mayo
|0
|0,1
|Junio
|-0,1
|0,3
|Julio
|0,2
|0,2
|Agosto
|0,2
|0,4
|Septiembre
|0,2
|0,3
|Octubre
|0,2
|-
|Noviembre
|0,3
|-
|Diciembre
|0,4
|0,3
|Anual
|2,9%
|2,7%
De todas formas, Trump ha cuestionado la gestión de Powell, ya que consideró insuficiente la cantidad de recortes. El republicano exhortó en repetidas ocasiones a la reducción de los tipos para incentivar el crecimiento, aunque el ente monetario es una institución autónoma. El presidente de la Fed se negó porque advirtió que los recortes podrían avivar la inflación, la cual debe rondar el 2%.
"Si la economía está fuerte y las perspectivas son de que siga creciendo, ¿para qué está pidiendo que la Fed baje su tasa de interés? No lo necesita. El presidente está siendo incongruente con lo que dice la teoría monetaria", apuntó González Izquierdo. Las críticas escalaron hasta la total desconfianza del mandatario, quien trataría de colocar a un funcionario que se alinee con su administración.
"Trump ha pedido abiertamente que saquen a Powell. Tiene que ver con la lógica de Trump para generar crecimiento y mayor inversión. Pero al bajar las tasas, en realidad, lo que haces es devaluar el dólar y generar presiones inflacionarias", afirmó Mendoza. En enero de 2026, el presidente de la Fed enfrenta investigaciones por una declaración suya en el Senado el año pasado, informó el Departamento de Justicia de EE. UU.
Powell dio su testimonio sobre un proyecto de renovación de las oficinas del banco central, cuyo costo asciende a US$2.500 millones. "La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente", sostuvo.