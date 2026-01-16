A pesar del astronómico crecimiento de China en los últimos años, Estados Unidos conserva el título de la primera economía mundial. Sin embargo, la llegada de Donald Trump en enero de 2025 generó inquietud debido a las polémicas promesas que lanzó durante su campaña presidencial. La imposición de nuevos aranceles, la restrictiva política de inmigración y más propuestas fueron cuestionadas por un supuesto impacto negativo en el Producto Interno Bruto.

Para este año, las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman que EE. UU. crezca un 2%. De este modo, el consenso destaca la resiliencia de la potencia norteamericana a pesar de los cambios y reformas del presidente republicano. Aun así, todavía presenta grietas que avivan riesgos para el futuro en el campo monetario, laboral y comercial.

TE RECOMENDAMOS EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

La resistencia de EE. UU. tras un negativo inicio en 2025

La economía estadounidense no comenzó 2025 de la mejor manera, debido a que se contrajo 0,6% en términos reales en el primer trimestre, según la Bureau of Economic Analysis. Esto significó el peor dato en los últimos tres años. La caída se explicó por el debilitamiento del consumo privado, que representa alrededor del 70% del Producto Interno Bruto, y el gasto del gobierno federal (-5,6%).

Las familias gastaron menos debido al repunte de la inflación en los primeros tres meses, que vino en alza desde finales de 2024. Además, se registró un menor crecimiento de contrataciones, lo que expuso las primeras señales del enfriamiento en el mercado laboral. Pero, sobre todo, la política arancelaria de Trump, anunciada desde la campaña presidencial, elevó el déficit comercial, que ascendió a US$918.000 millones en 2024. En este plazo, las compras de productos extranjeros se incrementaron un 38%.

Componente 1T-2024 2T-2024 3T-2024 4T-2024 1T-2025 2T-2025 3T-2025 PIB 0,8% 3,6% 3,3% 1,9% -0,6% 3,8% 4,3% Consumo privado 1,7% 3,9% 4% 3,9% 0,6% 2,5% 3,5% Gasto gubernamental 2,3 2,3% 5,4% 3,3% -1% -0,1% 2,2% Inversión -1,6% 8,2% 0,9% -6,8% 23,3% -13,8% -0,3% Exportación 4,6% 0,7% 8,9% -0,9% 0,2% -1,8% 8,8% Importación 6,9% 8,4% 10,1% -0,2% 38% -29,3% -4,7%

La situación tomó un giro en el segundo trimestre. La primera potencia del mundo sorprendió con un 3,8%. La recuperación se dio gracias al aporte del gasto de los consumidores (2,5%) y al descenso de las importaciones (-29,3%). En abril, entraron en vigencia los aranceles, los cuales alcanzaron doble dígito y se aplicaron a casi todos los países del mundo, incluidos aliados y socios comerciales. Así, se vieron afectados productos como el acero, el aluminio y los automóviles. Aunque cabe señalar que las exportaciones cayeron un 1,8%.

Para el tercer trimestre, las noticias continuaron mejorando, ya que el PIB se incrementó 4,3%. Los hogares continuaron sosteniendo el producto, aumentando (3,5%), y la Casa Blanca flexibilizó la política comercial. Destacó que el republicano de 79 años anunció la pausa de algunos aranceles, pero no detuvo una nueva caída de las importaciones (-4,7%). Igualmente, el empleo y la confianza del consumidor tendieron a la baja entre julio y septiembre.

"El motor también es un alto crecimiento de la inversión privada, motivado por la mayúscula inversión que hicieron las empresas en Estados Unidos para adoptar la inteligencia artificial", señaló Jorge González Izquierdo en una entrevista para La República. Las empresas tecnológicas contribuyeron porque construyeron infraestructura relacionada con la IA, como centros de datos. Destacan 'Los 7 magníficos', que agrupa a Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia y Tesla, los cuales han tenido un notable rendimiento en el mercado bursátil.

Empleo, el otro indicador que ha resistido en 2025

Estados Unidos deslumbró con tasas de desempleo mínimas en 2023, que rondaron el 3% durante la administración de Joe Biden. No obstante, el endurecimiento de las políticas de inmigración de Trump provocó un shock negativo, lo que mermó la mano de obra que aportaban los trabajadores nacidos en el exterior.

Tasa de desempleo en 2025, según la Oficina de Estadísticas Laborales

Enero: 4%

Febrero: 4,2%

Marzo: 4,2%

Abril: 4,2%

Mayo: 4,3%

Junio: 4,1%

Julio: 4,3%

Agosto: 4,3%

Septiembre: 4,4%

Octubre: -

Noviembre: 4,5%

Diciembre: 4,4%

"La campaña antimigratoria, que es muy popular entre amplios sectores de la población, ha tenido un impacto importante sobre muchos sectores de producción de bienes y servicios", aseguró el economista Armando Mendoza para este medio. Sectores como la agricultura, la construcción y los servicios se vieron comprometidos por la falta de trabajadores, que en su mayoría eran de origen hispano. De esta manera, desde enero, el desempleo creció 40 puntos básicos hasta alcanzar 4,4% en diciembre

En particular, González Izquierdo resaltó que EE. UU. actualmente se rige bajo la siguiente frase: No hire, no fire. "Las empresas privadas no están empleando nuevo personal, pero tampoco están despidiendo. Es decir, es un mercado estable", subrayó. Un indicador clave son las nóminas no agrícolas, que representan alrededor del 80% de la fuerza laboral del país. A lo largo de 2025, el incremento de estas contrataciones no logró superar la barrera de los 200.000, a diferencia del año.

Aumento de nóminas no agrícolas en 2024 y 2025

Mes 2024 2025 Enero 353.000 143.000 Febrero 275.000 151.000 Marzo 303.000 228.000 Abril 175.000 177.000 Mayo 272.000 139.000 Junio 206.000 147.000 Julio 114.000 73.000 Agosto 142.000 22.000 Septiembre 254.000 119.000 Octubre 12.000 - Noviembre 227.000 64.000 Diciembre 256.000 50.000

Cabe señalar que no se cuenta con información de octubre de este año debido al conocido 'shutdown', que provocó el cierre del gobierno estadounidense. Entonces, la OCDE indicó que las tasas de contratación y deserción en la primera economía del mundo estuvieron en sus niveles más bajos en más de una década. Por su parte, el FMI calificó este fenómeno como un "precario equilibrio", con una tasa de desempleo prácticamente inalterada.

La inflación se modera pero se aviva la disputa entre la Fed y Trump

Trump comenzó su segundo mandato dentro de un contexto de ralentización de la inflación. La variación de los precios pasó de 3,4% en 2023 a 2,7% en el primer año de su retorno a la Casa Blanca. Sin embargo, el mérito se lo lleva la Reserva Federal (Fed), debido a que es la institución responsable de la política monetaria en EE. UU., así como de la promoción del empleo nacional.

Desde la campaña electoral del magnate en 2024, se estimó que la política comercial elevaría el índice de precios al consumidor, explicado por un supuesto encarecimiento de los productos importados. Aunque en enero se registró una variación de 0,5%, el aumento no se concretó. El efecto de la imposición de aranceles recién se materializaría ligeramente en los últimos meses de 2025, según la OCDE.

A lo largo del año, la Fed, a cargo de Jerome Powell, evaluó la evolución de los precios y solamente recortó la tasa de interés en tres oportunidades, que actualmente se ubica entre 3,50% y 3,75%. La flexibilización de la política monetaria también se explicó por el estancamiento del mercado laboral, por lo que era necesario bajar el precio del dinero para impulsar la actividad económica.

Inflación mensual en EE. UU. en 2024 y 2025

Mes 2024 2025 Enero 0,3 0,5 Febrero 0,4 0,2 Marzo 0,4 -0,1 Abril 0,3 0,2 Mayo 0 0,1 Junio -0,1 0,3 Julio 0,2 0,2 Agosto 0,2 0,4 Septiembre 0,2 0,3 Octubre 0,2 - Noviembre 0,3 - Diciembre 0,4 0,3 Anual 2,9% 2,7%

De todas formas, Trump ha cuestionado la gestión de Powell, ya que consideró insuficiente la cantidad de recortes. El republicano exhortó en repetidas ocasiones a la reducción de los tipos para incentivar el crecimiento, aunque el ente monetario es una institución autónoma. El presidente de la Fed se negó porque advirtió que los recortes podrían avivar la inflación, la cual debe rondar el 2%.

"Si la economía está fuerte y las perspectivas son de que siga creciendo, ¿para qué está pidiendo que la Fed baje su tasa de interés? No lo necesita. El presidente está siendo incongruente con lo que dice la teoría monetaria", apuntó González Izquierdo. Las críticas escalaron hasta la total desconfianza del mandatario, quien trataría de colocar a un funcionario que se alinee con su administración.

"Trump ha pedido abiertamente que saquen a Powell. Tiene que ver con la lógica de Trump para generar crecimiento y mayor inversión. Pero al bajar las tasas, en realidad, lo que haces es devaluar el dólar y generar presiones inflacionarias", afirmó Mendoza. En enero de 2026, el presidente de la Fed enfrenta investigaciones por una declaración suya en el Senado el año pasado, informó el Departamento de Justicia de EE. UU.

Powell dio su testimonio sobre un proyecto de renovación de las oficinas del banco central, cuyo costo asciende a US$2.500 millones. "La amenaza de cargos penales es una consecuencia de que la Reserva Federal fije las tasas de interés basándose en nuestra mejor evaluación de lo que servirá al público, en lugar de seguir las preferencias del presidente", sostuvo.