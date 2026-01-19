China alcanza un superávit comercial histórico: los 5 países de América Latina que más le compraron
China hizo historia comercial aumentando en un 20% sus exportaciones a América Latina, que ascendieron a US$ 271.680 millones.
En 2025, China alcanzó un superávit comercial histórico, con un crecimiento del 20% respecto al año anterior. Este resultado fue impulsado principalmente por el aumento de sus exportaciones hacia América Latina, que crecieron un 9,3%, alcanzando los US$ 271.680 millones entre enero y noviembre de 2025.
El comercio con la región se mantuvo sólido, a pesar de las tensiones con Estados Unidos por los aranceles. Esto consolidó a China como uno de los principales socios comerciales de la región, con un enfoque estratégico en sectores clave como tecnología, vehículos automotores e infraestructura.
Los países de México, Brasil, Argentina, Chile y Perú
Los países que más contribuyeron al superávit comercial de China en 2025 fueron México, Brasil, Argentina, Chile y Perú. Juntos sumaron US$ 271.680 millones en importaciones, con un aumento general del 9,3% respecto al año anterior.
- México: US$ 109.394 millones en importaciones, con un aumento moderado del 1,4%.
- Brasil: Registró una caída del 2% en sus compras, alcanzando un volumen menor que el de 2024.
- Argentina: US$ 16.432 millones en compras, con un notable aumento del 57,1%.
- Chile: US$ 26.435 millones, creciendo un 24,5% respecto al año anterior.
- Perú: US$ 14.900 millones, con un incremento del 21%.
La estrategia de China para posicionarse en América Latina
China ha trabajado en posicionarse como un socio clave en América Latina a través de varias estrategias:
- Acuerdos comerciales bilaterales y el fortalecimiento de relaciones diplomáticas.
- Inversiones en infraestructura: puertos, ferrocarriles y zonas económicas en la región.
- Diversificación de productos: desde tecnología hasta vehículos automotores, manteniendo una ventaja competitiva frente a otros actores globales.
Estas estrategias han sido respaldadas por iniciativas como la Franja y la Ruta, que buscan aumentar la integración económica regional.
Otros países de América Latina con mayores compras a China
Aparte de los cinco principales países, otros países de la región también incrementaron sus importaciones desde China:
- Venezuela: aumento del 15% en sus compras, alcanzando los US$ 9.300 millones.
- Paraguay: crecimiento del 18%, sumando US$ 4.800 millones.
- Bolivia: aumento del 12%, totalizando US$ 5.200 millones.
- Uruguay: crecimiento notable en sus importaciones, especialmente en productos industriales.
Estos países, aunque con menores volúmenes de compra, reflejan la creciente influencia de China en la región.