HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Las "versiones chinas" de Jerí y la audiencia contra Delia Espinoza | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

China alcanza un superávit comercial histórico: los 5 países de América Latina que más le compraron

China hizo historia comercial aumentando en un 20% sus exportaciones a América Latina, que ascendieron a US$ 271.680 millones.

China tiene una gran alianza comercial con América Latina.
China tiene una gran alianza comercial con América Latina. | Composición LR

En 2025, China alcanzó un superávit comercial histórico, con un crecimiento del 20% respecto al año anterior. Este resultado fue impulsado principalmente por el aumento de sus exportaciones hacia América Latina, que crecieron un 9,3%, alcanzando los US$ 271.680 millones entre enero y noviembre de 2025.

El comercio con la región se mantuvo sólido, a pesar de las tensiones con Estados Unidos por los aranceles. Esto consolidó a China como uno de los principales socios comerciales de la región, con un enfoque estratégico en sectores clave como tecnología, vehículos automotores e infraestructura.

TE RECOMENDAMOS

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

PUEDES VER: Descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en España deja al menos 39 muertos y 73 heridos, según actualización

lr.pe

Los países de México, Brasil, Argentina, Chile y Perú

Los países que más contribuyeron al superávit comercial de China en 2025 fueron México, Brasil, Argentina, Chile y Perú. Juntos sumaron US$ 271.680 millones en importaciones, con un aumento general del 9,3% respecto al año anterior.

  • México: US$ 109.394 millones en importaciones, con un aumento moderado del 1,4%.
  • Brasil: Registró una caída del 2% en sus compras, alcanzando un volumen menor que el de 2024.
  • Argentina: US$ 16.432 millones en compras, con un notable aumento del 57,1%.
  • Chile: US$ 26.435 millones, creciendo un 24,5% respecto al año anterior.
  • Perú: US$ 14.900 millones, con un incremento del 21%.

PUEDES VER: ¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

lr.pe

La estrategia de China para posicionarse en América Latina

China ha trabajado en posicionarse como un socio clave en América Latina a través de varias estrategias:

  • Acuerdos comerciales bilaterales y el fortalecimiento de relaciones diplomáticas.
  • Inversiones en infraestructura: puertos, ferrocarriles y zonas económicas en la región.
  • Diversificación de productos: desde tecnología hasta vehículos automotores, manteniendo una ventaja competitiva frente a otros actores globales.

Estas estrategias han sido respaldadas por iniciativas como la Franja y la Ruta, que buscan aumentar la integración económica regional.

PUEDES VER: A 65 metros bajo tierra: el país de Sudamérica que romperá récords con el metro más profundo de la región

lr.pe

Otros países de América Latina con mayores compras a China

Aparte de los cinco principales países, otros países de la región también incrementaron sus importaciones desde China:

  • Venezuela: aumento del 15% en sus compras, alcanzando los US$ 9.300 millones.
  • Paraguay: crecimiento del 18%, sumando US$ 4.800 millones.
  • Bolivia: aumento del 12%, totalizando US$ 5.200 millones.
  • Uruguay: crecimiento notable en sus importaciones, especialmente en productos industriales.

Estos países, aunque con menores volúmenes de compra, reflejan la creciente influencia de China en la región.

Notas relacionadas
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
Estas 2 potencias globales firmaron nuevo acuerdo militar para producir misiles y evitar que China desate un conflicto bélico en Asia

Estas 2 potencias globales firmaron nuevo acuerdo militar para producir misiles y evitar que China desate un conflicto bélico en Asia

LEER MÁS
Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

Estas 2 potencias globales se unen para evitar que China desate un conflicto militar en Asia

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

Multimillonario de EE. UU. hace donación histórica de islas a 2 países de América Latina, lo que fortalecerá sus economías

LEER MÁS
El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

El desierto de América Latina que se convirtió en una potencia agrícola: abastece a China, Estados Unidos y Europa

LEER MÁS
Argentina rompe un récord histórico y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

Argentina rompe un récord histórico y se convierte en el primer consumidor de huevos en el mundo junto a China: casi 400 por persona

LEER MÁS
Arabia Saudita no le teme a China y EE.UU. e invertiría millones de dólares en un país de América Latina para dominar el mundo del cobre y litio

Arabia Saudita no le teme a China y EE.UU. e invertiría millones de dólares en un país de América Latina para dominar el mundo del cobre y litio

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Atentan con explosivo a bus de la agrupación Armonía 10 de Walther Lozada durante presentación en Trujillo

Taxista esperaba a su esposa afuera de su trabajo y terminan robándole su auto recién comprado en Carabayllo: "Me apuntaron con un arma"

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Mundo

Argentina recibe advertencia de Irán tras nombrar a la Fuerza Quds como organización terrorista: “Inaceptable”

Javier Milei, Daniel Noboa y José Raúl Mulino, los únicos presidentes de América Latina presentes en el Foro de Davos

Trump envía carta a Noruega y advierte no estar en "la obligación de pensar en la paz" al no recibir Premio Nobel

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí y nueva reunión con empresario chino: captado con lentes oscuros y discutiendo por llamada

Los negocios secretos de Johnny Yang, amigo del presidente José Jerí

José Jerí asegura que fue a cenar con empresario chino junto con el ministro del Interior y su escolta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025