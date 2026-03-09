Real Madrid - Manchester City: día, hora y canal de TV para ver el partido de octavos de final de la Champions League

Real Madrid y Manchester City se enfrentarán este miércoles 11 de marzo en la capital española. Foto: composición LR/UEFA

Real Madrid y Manchester City se enfrentarán este miércoles 11 de marzo en la capital española. Foto: composición LR/UEFA

Real Madrid y Manchester City escribirán un nuevo capítulo de su rivalidad. Ambos equipos protagonizarán lo que muchos consideran una final adelantada en los octavos de la Champions League. El gigante español tendrá que afrontar el inicio de la serie sin jugadores de la talla de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Rodrygo.

La última vez que las escuadras de Arbeloa y Guardiola se vieron las caras fue en diciembre del 2025; en aquella ocasión los ingleses se impusieron 2-1 con una gran actuación de Erling Haaland.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Manchester City?

El partido de ida entre Real Madrid y Manchester City se jugará este miércoles 11 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City?

En territorio peruano, el compromiso entre merengues y citizens por la ida de los octavos de final de la Champions League 2025-2026 empezará a las 3.00 p. m. Aquí te dejamos una guía de horarios para cada país.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿Dónde ver Real Madrid vs Manchester City?

Para seguir este duelo, podrás hacerlo por el canal ESPN y vía streaming por Disney Plus Premium. Además, La República Deportes te llevará la cobertura online de manera gratuita para que sigas el minuto a minuto del partido.

Alineaciones Real Madrid contra Manchester City: posibles formaciones

El elenco español tendrá hasta 8 bajas confirmadas, entre las que destacan Carreras, Mbappé, Bellingham, Rodrygo y Militao.

Real Madrid : Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior.

: Courtois; Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Camavinga; Gonzalo, Vinícius Júnior. Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Rúben Dias, Guéhi, O’Reilly: Rodri, Bernardo Silva; Cherki, Marmoush, Doku; Haaland.

Real Madrid vs Manchester City: historial

El historial entre Real Madrid y Manchester City se encuentra muy parejo en todos los sentidos (5 victorias por lado e igual cantidad de empates). Así quedaron los últimos 5 compromisos.

Real Madrid 1-2 Manchester City | Champions League 2025-26 (fase liga)

Real Madrid 3-1 Manchester City | Champions League 2024-25 (octavos de final)

Manchester City 2-3 Real Madrid | Champions League 2024-25 (octavos de final)

Manchester City 1-1 Real Madrid | Champions League 2023-24 (cuartos de final)

Real Madrid 3-3 Manchester City | Champions League 2023-24 (cuartos de final).