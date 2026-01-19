HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Javier Milei, Daniel Noboa y José Raúl Mulino, los únicos presidentes de América Latina presentes en el Foro de Davos

El Foro Económico Mundial 2026 abordará temas clave como la digitalización, la transición energética y la sostenibilidad.

El Foro Económico Mundial recibe a los principales presidentes de América Latina.
El Foro Económico Mundial recibe a los principales presidentes de América Latina. | Composición LR/AFP

El Foro Económico Mundial 2026 en Davos contará con la presencia de tres presidentes latinoamericanos: Javier Milei de Argentina, Daniel Noboa de Ecuador, y José Raúl Mulino de Panamá. Estos mandatarios, todos de gobiernos recién instalados y con visiones políticas conservadoras, tendrán la oportunidad de participar en los debates sobre la economía global, el cambio climático y la sostenibilidad. La presencia de estos tres líderes resalta la postura actual de la región, con un enfoque en políticas económicas orientadas al mercado y la reforma.

A pesar de su participación, la representación de América Latina será limitada, ya que no se espera la presencia de otros presidentes clave de la región, lo que genera un vacío en la voz regional en estos importantes diálogos internacionales. Las decisiones de los mandatarios de Colombia y México de no asistir dejan a la región con una menor visibilidad en el foro.

Las ausencias que marcan la diferencia

La ausencia más destacada es la de Gustavo Petro, presidente de Colombia, quien decidió no asistir al evento para priorizar una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Petro había sido una figura relevante en los debates sobre sostenibilidad y cambio climático, y su ausencia genera una reducción de la influencia de los países que tradicionalmente han estado alineados en estos temas dentro de la cumbre.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, también canceló su participación en Davos. En su lugar, la delegación mexicana estará encabezada por la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena. La no asistencia de estos líderes políticos resalta la falta de consenso en cuanto a la representación latinoamericana en el foro y limita la voz de los países con políticas más progresistas.

Los temas clave del Foro 2026

En su edición de 2026, el Foro Económico Mundial abordará temas como la digitalización de la economía, la transición energética y las tensiones geopolíticas globales. Los presidentes latinoamericanos presentes en el foro tendrán la oportunidad de posicionar sus países dentro de estos debates cruciales, con el fin de atraer inversión y fortalecer relaciones económicas internacionales.

Las discusiones sobre la sostenibilidad serán clave, especialmente en un momento de creciente preocupación por el cambio climático y los efectos de la globalización. Con el liderazgo de Milei, Noboa y Mulino, la región podrá discutir sus desafíos y propuestas, aunque las ausencias de Petro y Sheinbaum limitan la diversidad de puntos de vista que se presentarán.

