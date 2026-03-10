Keiko Fujimori: sí está investigada por lavado junto con Joaquín Ramírez

Cuando una reportera de Latina Noticias preguntó a Keiko Fujimori sobre su implicación en el Caso Alas Peruanas, la candidata presidencial rechazó cualquier relación con la investigación en la que se encuentra sindicado el exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez Gamarra. Fujimori dio a entender que no existía dicha investigación fiscal: “Es un refrito más. Eso ha sido investigado también en el Caso Cócteles. La verdad que no hubo venta de terreno. No tiene nada que ver el señor Joaquín Ramírez”, dijo.

Pero Keiko Fujimori no dijo la verdad.

TE RECOMENDAMOS WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

El expediente del Caso Alas Peruanas está a cargo de la fiscal especializada en lavado de activos, Manuela Villar Ramírez; la investigación preparatoria ha concluido y lo que sigue es la formulación de la acusación; y, efectivamente, Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori se encuentran entre los principales imputados, confirmaron a La República fuentes del Ministerio Público.

El incidente más reciente del Caso Alas Peruanas es la solicitud que planteó la fiscal Villar para que el partido Fuerza Popular sea incorporado en la indagación. La jueza Margarita Salcedo Guevara resolvió a favor del requerimiento fiscal, y en el sustento de su decisión describió la responsabilidad de Keiko Fujimori.

De acuerdo con el fallo, Joaquín Ramírez desvió fondos de la Universidad Alas Peruanas (UAP), que manejaba su tío Fidel Ramírez Prado, para financiar con dinero y bienes la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Además, Ramírez favoreció a la candidata con la venta simulada de un predio en Cieneguilla. También lo hizo en beneficio de otro dirigente fujimorista, Pier Figari Mendoza (actual candidato a diputado), pagándole falsas asesorías.

“El delito de lavado de activos se fundamenta en virtud del comportamiento realizado por Keiko Fujimori Higuchi y Pier Figari Mendoza, en su condición de presidenta y secretario nacional del partido Fuerza Popular, al haber insertado dinero de procedencia ilícita al sistema económico formal, producto de la actividad criminal previa de fraude en la administración de personas jurídicas (la UAP)”, señala la resolución judicial.

Se destaca que Keiko Fujimori fue partícipe del esquema de lavado de activos, puesto que ella “tenía una estrecha relación personal y política con Joaquín Ramírez Gamarra”, se indica.

Desfalcando los fondos de la UAP, Ramírez no solo adjudicó inmuebles y transfirió dinero a la campaña de Keiko Fujimori. También la benefició económicamente. Ella sabía de dónde salía todo, según la sentencia de la jueza Margarita Salcedo.

“Los indicios expuestos llevan a concluir que Keiko Fujimori conocía el origen ilícito del patrimonio de Joaquín Ramírez y que habría consentido, admitido u ordenado recibir sus aportes para solventar campañas políticas de su partido”, se explica.

El documento judicial confirma lo que La República reveló sobre la implicación de Keiko Fujimori en un caso específico: “Se imputa a Keiko Fujimori participación en el delito de Lavado de Activos por la compra y venta de un terreno ubicado en La Quebrada de Cieneguilla. Este bien fue adquirido el 3 de abril de 2013 por US$144.946 (mediante documento suscrito por Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella). Luego, el 9 de julio de 2015, fue vendido al investigado Edmond Jordán Montes (testaferro de Joaquín Ramírez) por US$201.010, generando una ganancia de US$80.000, según su declaración indagatoria (de Keiko Fujimori). Esa ganancia fue posteriormente ocultada mediante la adquisición de un vehículo Subaru Forester 2017 por US$35.000, comprado con el dinero de dicha venta”, se lee en la sentencia.

Justamente en su Hoja de Vida para la campaña presidencial 2026, Keiko Fujimori consigna la propiedad de dicho vehículo que adquirió con el dinero que ganó con la compra-venta de un terreno que estaba en mano de un cómplice de Joaquín Ramírez, con quien dice “no tengo nada que ver”. ❖