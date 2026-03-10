HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Wolfgang Grozo contra Gorriti, Curwen y CIDH | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Política

Keiko Fujimori: sí está investigada por lavado junto con Joaquín Ramírez

La ruta del dinero. Con la venta del predio de Cieneguilla que pertenecía a un cómplice de Ramírez, la candidata de Fuerza Popular admitió que ganó US$80.000 y que con esa plata compró una camioneta Subaru del año por US$35.000.

Vínculos. Según la Fiscalía de Lavado de Activos, Keiko Fujimori aprovechó la relación política y personal con Joaquín Ramírez. Foto: difusión
Vínculos. Según la Fiscalía de Lavado de Activos, Keiko Fujimori aprovechó la relación política y personal con Joaquín Ramírez. Foto: difusión

Cuando una reportera de Latina Noticias preguntó a Keiko Fujimori sobre su implicación en el Caso Alas Peruanas, la candidata presidencial rechazó cualquier relación con la investigación en la que se encuentra sindicado el exsecretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez Gamarra. Fujimori dio a entender que no existía dicha investigación fiscal: “Es un refrito más. Eso ha sido investigado también en el Caso Cócteles. La verdad que no hubo venta de terreno. No tiene nada que ver el señor Joaquín Ramírez”, dijo.

Únete a nuestro canal de política y economía

Pero Keiko Fujimori no dijo la verdad.

TE RECOMENDAMOS

WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

El expediente del Caso Alas Peruanas está a cargo de la fiscal especializada en lavado de activos, Manuela Villar Ramírez; la investigación preparatoria ha concluido y lo que sigue es la formulación de la acusación; y, efectivamente, Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori se encuentran entre los principales imputados, confirmaron a La República fuentes del Ministerio Público.

El incidente más reciente del Caso Alas Peruanas es la solicitud que planteó la fiscal Villar para que el partido Fuerza Popular sea incorporado en la indagación. La jueza Margarita Salcedo Guevara resolvió a favor del requerimiento fiscal, y en el sustento de su decisión describió la responsabilidad de Keiko Fujimori.

De acuerdo con el fallo, Joaquín Ramírez desvió fondos de la Universidad Alas Peruanas (UAP), que manejaba su tío Fidel Ramírez Prado, para financiar con dinero y bienes la campaña presidencial de Keiko Fujimori. Además, Ramírez favoreció a la candidata con la venta simulada de un predio en Cieneguilla. También lo hizo en beneficio de otro dirigente fujimorista, Pier Figari Mendoza (actual candidato a diputado), pagándole falsas asesorías.

“El delito de lavado de activos se fundamenta en virtud del comportamiento realizado por Keiko Fujimori Higuchi y Pier Figari Mendoza, en su condición de presidenta y secretario nacional del partido Fuerza Popular, al haber insertado dinero de procedencia ilícita al sistema económico formal, producto de la actividad criminal previa de fraude en la administración de personas jurídicas (la UAP)”, señala la resolución judicial.

Se destaca que Keiko Fujimori fue partícipe del esquema de lavado de activos, puesto que ella “tenía una estrecha relación personal y política con Joaquín Ramírez Gamarra”, se indica.

Desfalcando los fondos de la UAP, Ramírez no solo adjudicó inmuebles y transfirió dinero a la campaña de Keiko Fujimori. También la benefició económicamente. Ella sabía de dónde salía todo, según la sentencia de la jueza Margarita Salcedo.

“Los indicios expuestos llevan a concluir que Keiko Fujimori conocía el origen ilícito del patrimonio de Joaquín Ramírez y que habría consentido, admitido u ordenado recibir sus aportes para solventar campañas políticas de su partido”, se explica.

El documento judicial confirma lo que La República reveló sobre la implicación de Keiko Fujimori en un caso específico: “Se imputa a Keiko Fujimori participación en el delito de Lavado de Activos por la compra y venta de un terreno ubicado en La Quebrada de Cieneguilla. Este bien fue adquirido el 3 de abril de 2013 por US$144.946 (mediante documento suscrito por Keiko Fujimori y Mark Vito Villanella). Luego, el 9 de julio de 2015, fue vendido al investigado Edmond Jordán Montes (testaferro de Joaquín Ramírez) por US$201.010, generando una ganancia de US$80.000, según su declaración indagatoria (de Keiko Fujimori). Esa ganancia fue posteriormente ocultada mediante la adquisición de un vehículo Subaru Forester 2017 por US$35.000, comprado con el dinero de dicha venta”, se lee en la sentencia.

Justamente en su Hoja de Vida para la campaña presidencial 2026, Keiko Fujimori consigna la propiedad de dicho vehículo que adquirió con el dinero que ganó con la compra-venta de un terreno que estaba en mano de un cómplice de Joaquín Ramírez, con quien dice “no tengo nada que ver”. ❖

Notas relacionadas
Es falso que Keiko Fujimori y César Acuña encabecen sondeo de opinión pública en Cajamarca

Es falso que Keiko Fujimori y César Acuña encabecen sondeo de opinión pública en Cajamarca

LEER MÁS
Keiko Fujimori: revelan que Fuerza Popular lleva a 28 sentenciados e investigados a las Elecciones 2026

Keiko Fujimori: revelan que Fuerza Popular lleva a 28 sentenciados e investigados a las Elecciones 2026

LEER MÁS
16 candidatos presidenciales omitieron información de sus empresas y sentencias en su hoja de vida

16 candidatos presidenciales omitieron información de sus empresas y sentencias en su hoja de vida

LEER MÁS
Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

Cronograma electoral 2026: fechas clave y todo lo que debes conocer sobre las Elecciones del 12/04

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

Dónde me toca votar en Elecciones 2026: link oficial de local de votación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026? Montos según distrito

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales 2026? Montos según distrito

LEER MÁS
TC cambia a audiencia virtual el habeas corpus de Vladimir Cerrón para anular su prisión preventiva

TC cambia a audiencia virtual el habeas corpus de Vladimir Cerrón para anular su prisión preventiva

LEER MÁS
Óscar Arriola convocó a abogados de la PNP para ponencia con Humberto Abanto a días de la segunda vuelta en el CAL

Óscar Arriola convocó a abogados de la PNP para ponencia con Humberto Abanto a días de la segunda vuelta en el CAL

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Urpi Gibbons: "La cultura viva ahora no le conviene a nadie que quiera el poder "

¿A qué hora juegan Barcelona vs Newcastle EN VIVO HOY por octavos de final de la Champions League?

RMP sobre Wolfgang Grozo: “Representa el mismo discurso que Rafael López Aliaga, sin el balbuceo ni la misoginia”

Política

Urpi Gibbons: "La cultura viva ahora no le conviene a nadie que quiera el poder "

RMP sobre Wolfgang Grozo: “Representa el mismo discurso que Rafael López Aliaga, sin el balbuceo ni la misoginia”

Juliana Oxenford sobre contrato de Suheyn Cipriani en Congreso: "Parece que Salhuana también es a toda máquina"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Urpi Gibbons: "La cultura viva ahora no le conviene a nadie que quiera el poder "

RMP sobre Wolfgang Grozo: “Representa el mismo discurso que Rafael López Aliaga, sin el balbuceo ni la misoginia”

Juliana Oxenford sobre contrato de Suheyn Cipriani en Congreso: "Parece que Salhuana también es a toda máquina"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025