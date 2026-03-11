HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Irán renuncia al Mundial 2026 por guerra contra Estados Unidos e Israel: "No tenemos ninguna posibilidad de participar"

La selección de Irán integraba el grupo G y sus partidos estaban programados en las ciudades de Los Ángeles y Seattle. El ministro de Deportes del país asiático se pronunció sobre el tema.

La FIFA tendrá que evaluar varios escenarios ante la decisión de Irán de no jugar el Mundial 2026. Foto: AFP
La FIFA tendrá que evaluar varios escenarios ante la decisión de Irán de no jugar el Mundial 2026. Foto: AFP

La selección de Irán descartó su participación del Mundial 2026. A menos de 100 días para el inicio del certamen, el ministro de Deportes del país asiático señaló que, debido a la guerra contra Estados Unidos e Israel, no existen las condiciones para su participación.

El conjunto iraní tenía programados sus partidos de fase de grupos en las ciudades estadounidenses de Los Ángeles y Seattle. Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda iban a ser sus rivales.

Irán no jugará el Mundial 2026

Ahmad Doyanmali, ministro de Deportes de Irán, señaló que el conflicto bélico que se desarrolla en Medio Oriente impide que su selección pueda acudir a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

Dado que este gobierno corrupto ha asesinado a nuestro líder, no existen condiciones para participar en la Copa del Mundo. A la vista de las medidas maliciosas adoptadas contra Irán, se nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y varios miles de nuestros ciudadanos han sido asesinados. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”, manifestó en diálogo con la agencia DPA.

¿Qué pasa si Irán no juega el Mundial?

Con esta decisión, de acuerdo al reglamento de FIFA, la selección de Irán se expone a una multa económica de 275.000 euros y, además, podría recibir sanciones deportivas que pueden impedirle participar en futuras competiciones.

¿Quién reemplazaría a Irán en el Mundial?

Ante la retira de Irán del Mundial 2026, la FIFA tendrá que reunirse a la brevedad para definir las medidas que se adoptarán. Si bien el reglamento le otorga potestad absoluta a la entidad para tomar una decisión, uno de los escenarios posibles es sustituir a la selección renunciante. El reemplazante vendría de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC).

