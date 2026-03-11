HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Acuña pierde ministerios y Vladimir Cerrón libre | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

El ultraderechista José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con promesas de mano dura contra el crimen y control migratorio

El nuevo mandatario promete instaurar un "gobierno de emergencia" ante el aumento de la criminalidad.

KAST ELIGE A DOS EXABOGADOS DE PINOCHET
KAST ELIGE A DOS EXABOGADOS DE PINOCHET | AFP

El ultraderechista José Antonio Kast asumió este miércoles 11 de marzo de 2026 la presidencia de Chile en una ceremonia de cambio de mando en el Congreso Nacional. El abogado de 60 años llega con la promesa de "mano dura" frente al crimen organizado y la inmigración irregular. Además, promete instaurar un "gobierno de emergencia" ante el aumento de la criminalidad.

El mandatario entrante aseveró que el nuevo gabinete enfrentará "una crisis nacional". En ese contexto, se informó que dos de sus futuros ministros fueron abogados de Augusto Pinochet, cuya dictadura dejó 3.200 muertos y desaparecidos, y decenas de miles de torturados y presos políticos.

TE RECOMENDAMOS

SANACIONES ENERGÉTICAS: ¿MILAGRO ESPIRITUAL O PROCESO DE TRANSFORMACIÓN? | ASTROMOOD

PUEDES VER: Irán bombardea dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz y advierte con atacar centros económicos de EE.UU. pese a amenazas de Trump

lr.pe

Gabinete Ministerial de Kast

  • Claudio Alvarado: ministro del Interior
  • Jorge Quiroz: ministro de Hacienda
  • José García Ruminot: ministro de la Secretaría General de la Presidencia
  • Mara Sedini Viancos: ministra de la Secretaría General de Gobierno
  • Francisco Pérez Mackenna: ministro de Relaciones Exteriores
  • Fernando Rabat: ministro de Justicia
  • Fernando Barros: ministro de Defensa
  • Trinidad Steinert: ministra de Seguridad
  • Daniel Mas: ministro de Economía y Minería
  • May Chomalí: ministra de Salud
  • María Paz Arzola: ministra de Educación
  • Ximena Rincón: ministra de Energía
  • Martín Arrau: ministro de Obras Públicas
  • Tomás Rau: ministro del Trabajo
  • Louis de Grange: ministro de Transporte
  • Jaime Campos: ministro de Agricultura
  • Iván Poduje: ministro de Vivienda
  • María Jesús Wulf: ministra de Desarrollo Social
  • Judith Marin: ministra de la Mujer
  • Francisca Toledo: ministra de Medio Ambiente
  • Ximena Lincolao: ministra de Ciencias
  • Catalina Parot: ministra de Bienes Nacionales
  • Natalia Ducó: ministra del Deporte
  • Francisco Undurraga: ministro de las Culturas

PUEDES VER: La bolsa de EE.UU. sube y el precio del petróleo cae luego de que Trump anunciara que la guerra contra Irán está casi terminada

lr.pe

Evaluación del gobierno

Gabriel Boric concluye su mandato con un 34% de aprobación, según los resultados de la última medición de la encuesta Criteria publicada a pocos días del cambio de gobierno. El sondeo muestra que un 58% de los encuestados desaprueba la conducción del mandatario, mientras que un 8% señaló no tener una opinión al respecto.

El estudio, realizado entre el 3 y el 5 de marzo, se difundió en la antesala del traspaso de mando programado para este 11 de marzo, fecha en la que Boric deja el cargo tras cuatro años al frente del Ejecutivo.

El sondeo también comparó la evaluación del gobierno con la de otros mandatarios que han liderado la nación del sur desde el retorno a la democracia en 1990. En ese ranking, la administración de Boric obtuvo la peor calificación promedio, con 3,4 puntos.

La lista es encabezada por Sebastián Piñera con 5,2, seguido por Patricio Aylwin con 4,3, Michelle Bachelet con 4,2, Eduardo Frei Ruiz-Tagle con 4,0, y Ricardo Lagos con 3,9.

Notas relacionadas
Cambio de mando en Chile 2026: ¿a qué hora asume Kast, qué presidentes asistirán y dónde ver la investidura en vivo?

Cambio de mando en Chile 2026: ¿a qué hora asume Kast, qué presidentes asistirán y dónde ver la investidura en vivo?

LEER MÁS
Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"

Fracasa la reunión entre Boric y Kast tras disputa por el cable submarino chino previo al cambio de poder: "Es una mala señal"

LEER MÁS
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Irán bombardea dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz y advierte con atacar centros económicos de EE.UU. pese a amenazas de Trump

Irán bombardea dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz y advierte con atacar centros económicos de EE.UU. pese a amenazas de Trump

LEER MÁS
Trump revela la destrucción de buques minadores iraníes en Ormuz y el Ejercito confirma 16 objetivos alcanzados

Trump revela la destrucción de buques minadores iraníes en Ormuz y el Ejercito confirma 16 objetivos alcanzados

LEER MÁS
Trump evalúa ofrecer una salida al régimen cubano para evitar una escalada con EE. UU., según The Telegraph

Trump evalúa ofrecer una salida al régimen cubano para evitar una escalada con EE. UU., según The Telegraph

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Precios en mercados HOY 11 de marzo: pollo, papa, limón, cebolla, huevos, arroz y otros de canasta básica en Perú

¿A qué hora juega Real Madrid vs Manchester City EN VIVO HOY por los octavos de final de la Champions League?

Paul Michael sorprende al anunciar el final de su relación con Pamela López tras poco más de 1 año de romance

Mundo

Irán bombardea dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz y advierte con atacar centros económicos de EE.UU. pese a amenazas de Trump

Este país de América Latina rompe récord histórico en la producción de petróleo en medio de crisis energética por guerra entre EE.UU. e Irán

Cambio de mando en Chile 2026: ¿a qué hora asume Kast, qué presidentes asistirán y dónde ver la investidura en vivo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre

Raqueteros al acecho: El 82.34% de peruanos considera que la delincuencia ha aumentado

Tomás Gálvez se reunió con José María Balcázar en Palacio de Gobierno: encuentro duró más de una hora

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025