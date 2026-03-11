El ultraderechista José Antonio Kast asumió este miércoles 11 de marzo de 2026 la presidencia de Chile en una ceremonia de cambio de mando en el Congreso Nacional. El abogado de 60 años llega con la promesa de "mano dura" frente al crimen organizado y la inmigración irregular. Además, promete instaurar un "gobierno de emergencia" ante el aumento de la criminalidad.

El mandatario entrante aseveró que el nuevo gabinete enfrentará "una crisis nacional". En ese contexto, se informó que dos de sus futuros ministros fueron abogados de Augusto Pinochet, cuya dictadura dejó 3.200 muertos y desaparecidos, y decenas de miles de torturados y presos políticos.

TE RECOMENDAMOS SANACIONES ENERGÉTICAS: ¿MILAGRO ESPIRITUAL O PROCESO DE TRANSFORMACIÓN? | ASTROMOOD

Gabinete Ministerial de Kast

Claudio Alvarado : ministro del Interior

: ministro del Interior Jorge Quiroz : ministro de Hacienda

: ministro de Hacienda José García Ruminot : ministro de la Secretaría General de la Presidencia

: ministro de la Secretaría General de la Presidencia Mara Sedini Viancos : ministra de la Secretaría General de Gobierno

: ministra de la Secretaría General de Gobierno Francisco Pérez Mackenna : ministro de Relaciones Exteriores

: ministro de Relaciones Exteriores Fernando Rabat : ministro de Justicia

: ministro de Justicia Fernando Barros : ministro de Defensa

: ministro de Defensa Trinidad Steinert : ministra de Seguridad

: ministra de Seguridad Daniel Mas : ministro de Economía y Minería

: ministro de Economía y Minería May Chomalí : ministra de Salud

: ministra de Salud María Paz Arzola : ministra de Educación

: ministra de Educación Ximena Rincón : ministra de Energía

: ministra de Energía Martín Arrau : ministro de Obras Públicas

: ministro de Obras Públicas Tomás Rau : ministro del Trabajo

: ministro del Trabajo Louis de Grange : ministro de Transporte

: ministro de Transporte Jaime Campos : ministro de Agricultura

: ministro de Agricultura Iván Poduje : ministro de Vivienda

: ministro de Vivienda María Jesús Wulf : ministra de Desarrollo Social

: ministra de Desarrollo Social Judith Marin : ministra de la Mujer

: ministra de la Mujer Francisca Toledo : ministra de Medio Ambiente

: ministra de Medio Ambiente Ximena Lincolao : ministra de Ciencias

: ministra de Ciencias Catalina Parot : ministra de Bienes Nacionales

: ministra de Bienes Nacionales Natalia Ducó : ministra del Deporte

: ministra del Deporte Francisco Undurraga: ministro de las Culturas

Evaluación del gobierno

Gabriel Boric concluye su mandato con un 34% de aprobación, según los resultados de la última medición de la encuesta Criteria publicada a pocos días del cambio de gobierno. El sondeo muestra que un 58% de los encuestados desaprueba la conducción del mandatario, mientras que un 8% señaló no tener una opinión al respecto.

El estudio, realizado entre el 3 y el 5 de marzo, se difundió en la antesala del traspaso de mando programado para este 11 de marzo, fecha en la que Boric deja el cargo tras cuatro años al frente del Ejecutivo.

El sondeo también comparó la evaluación del gobierno con la de otros mandatarios que han liderado la nación del sur desde el retorno a la democracia en 1990. En ese ranking, la administración de Boric obtuvo la peor calificación promedio, con 3,4 puntos.

La lista es encabezada por Sebastián Piñera con 5,2, seguido por Patricio Aylwin con 4,3, Michelle Bachelet con 4,2, Eduardo Frei Ruiz-Tagle con 4,0, y Ricardo Lagos con 3,9.