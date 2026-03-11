HOYSuscripcion LR Focus

Raqueteros al acecho: El 82.34% de peruanos considera que la delincuencia ha aumentado

Policía atrapa a ‘los miserables del norte’ pero, sería bueno saber cuánto tiempo permanecerán detenidos. Mujeres y adultos mayores son blanco preferido de hampones de toda calaña. Lamentablemente, en no pocas dependencias policiales, en lugar de alentar a que se denuncien estos hechos, se disuade a las víctimas usando el nefasto argumento de que podrían llegar a ser objeto de represalias.

Banda de rfaqueteros desbaratada en El Agustino
Banda de rfaqueteros desbaratada en El Agustino

El número de motos que circulan por la ciudad ha ido creciendo a lo largo de los últimos años. A similar ritmo, lamentablemente, han crecido también los ataques perpetrados por 'raqueteros', muchos de ellos menores de edad. Pero no solo las motos son empleadas en ese delito, también automóviles nuevos.

La policía ya dio cuenta también de que estos episodios ocasionaron muertos, un drama de vidas que se apagan por un celular, una cartera, un bolso o el más impensado objeto. “Robo agravado y lesiones”, “robo seguido de muerte”, las situaciones se repiten hasta el cansancio.

WOLFGANG GROZO: ¿QUIÉN ES? Y CRISIS DEL GAS | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

Los delincuentes circulan fuertemente armados y sin el menor reparo eligen al 'vuelo' a sus víctimas: transeúntes, ciclistas, automovilistas, personas sentadas a una mesa de un restaurante o en la puerta de su casa, o retornando del trabajo como ocurrió en el jirón Maracaibo, en San Martín de Porres.

Una mujer joven y un trabajador que se dirigían a sus domicilios fueron reducidos a punta de pistolas y los despojaron de sus pertenencias, bajo amenazas de muerte.

Sin embargo, ‘Los miserables del norte’ fueron capturados en el jirón Las Retamas, urbanización Puente Nuevo, en El Agustino.

Se trata de Juan Aron Pumar Alva (20), Jean Pierre Campos Mariñas (26), Jimmy Posito Lozano (22), César Augusto Aguilar Ñahuincopa (27) y Brayan Zegarra Apuela (31). Este último confesó que “robaba por necesidad” porque tenía que “enviar dinero a su familia en Argentina” y porque “estaba muy endeudado”.

Se les encontró armas de fuego, municiones, 8 celulares, así como una motocicleta 1869-JC, reportada como robada, y un automóvil de placa CPQ-580, marca Toyota, usada en diversos delitos en el cono norte de Lima.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, Perú registró un índice de criminalidad de 66.84 puntos y un índice de seguridad de 33.16 a enero de 2026.

El 82.34% de los encuestados considera que la delincuencia ha aumentado en los últimos cinco años, con altos niveles de preocupación por robos, asaltos, tráfico de drogas y corrupción. Según Ipsos, el 82% de los limeños no se siente seguro en las calles de la capital.

Además, se han registrado casos de participación de organizaciones transnacionales como el Tren de Aragua en actividades de extorsión, delitos conexos y violencia en diversas regiones.

Ahora, sería bueno saber cuánto tiempo permanecerán detenidos los delincuentes. Informaciones periodísticas dan cuenta de crueles muertes de muchos a manos de estos inadaptados, pero poco sabemos qué ocurre con ellos luego de una eventual detención. La puerta giratoria sigue demasiado aceitada.

El delito, en tanto, no se detiene. En enero Martín Mamani Velásquez, de 19 años, fue asesinado tras resistirse al robo de su celular cuando se dirigía a su vivienda, luego de salir de su trabajo. El ataque ocurrió en la avenida La Capilla, en el distrito del Rímac, donde un delincuente le propinó una puñalada que acabó con su vida.

El joven estudiaba Ingeniería en Ciberseguridad y anhelaba incorporarse a la Policía para luchar contra la creciente inseguridad ciudadana.

En los últimos nueve años, el reporte de robos de celulares acumuló una caída de 38%, al pasar de un promedio de 6.456 equipos robados por día a 4.007 al cierre de 2025, según Osiptel.

Son los llamados celulares manchados con sangre que vuelven al circuito comercial para su reventa.

Los adultos mayores son también blanco preferido de delincuentes de toda calaña, muchas veces ‘raqueteros’ que actúan con violencia y que lesionan, cuando no matan, a sus desprevenidas víctimas, aprovechando su vulnerabilidad.

Lamentablemente, en no pocas dependencias policiales, en lugar de alentar a que se denuncien estos hechos, se disuade a las víctimas usando el nefasto argumento de que podrían llegar a ser objeto de represalias por parte de los delincuentes.

Bandas organizadas mixtas que actúan en combinación con otras, motos registradas a nombre de quienes no intervendrán en los asaltos para que puedan ser fácil y rápidamente recuperadas, precipitadas excarcelaciones e inimputabilidad de menores de edad son cuestiones repetidas que preocupan y estresan a los ciudadanos afectados por tanta inseguridad en un contexto socioeconómico que se agrava a diario.

