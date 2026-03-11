La Guardia Revolucionaria Islámica anunció ataques contra buques en el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores clave del comercio mundial. Foto: composición LR/ANI

La guerra en Irán se intensificó este miércoles después de que el Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciara ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos estratégicos del comercio mundial. El cuerpo militar confirmó que dos buques fueron alcanzados por proyectiles tras ignorar advertencias y adelantó que cualquier nave que intente cruzar la zona deberá solicitar autorización, indicó el comandante Alireza Tangsir.

Según el comunicado difundido por el , el barco Express Rome, descrito como de propiedad israelí y con bandera liberiana, y el portacontenedores Mayuree Naree fueron interceptados y detenidos. El aviso se produce mientras el conflicto entra en su día 12

Guardia Revolucionaria advierte ofensiva

El Cuartel General Khatam al-Anbiya, estructura que coordina operaciones en época de conflictos, lanzó una insinuación directa a los intereses económicos relacionados con Washington y Tel Aviv. Un portavoz afirmó que la acometida contra instalaciones financieras abrió la puerta a nuevas represalias.

“Los estadounidenses deben esperar nuestra contramedida y nuestra dolorosa respuesta”, señaló el portavoz citado por medios estatales. La misma fuente sostuvo que el ataque legitima acciones para con centros económicos vinculados a ambos países.

Las autoridades también alertaron a la población regional sobre posibles impactos en centros financieros: “Los habitantes de la región no deben permanecer a menos de un kilómetro de los bancos”, precisa el comunicado.

En paralelo, la agencia Tasnim, cercana al CGRI, publicó una lista de objetivos potenciales que incluye infraestructura tecnológica vinculada a empresas norteamericanas con presencia en Israel. Entre las compañías mencionadas figuran Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia y Oracle, cuyas plataformas digitales habrían sido utilizadas con fines militares.

El nuevo líder supremo de Irán permanece herido, pero en lugar seguro

En medio de la escalada surgieron dudas sobre la situación del nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei, designado tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei. Desde su nombramiento el domingo, no apareció en público.

Yousef Pezeshkian, hijo del presidente iraní Masoud Pezeshkian, aseveró que Jamenei se encuentra bien, pese a rumores.

“Pregunté a personas que estuvieron en contacto con él y dijeron que, gracias a Dios, está a salvo y no hay motivo de preocupación”, declaró según la agencia ISNA.

Fuentes citadas por medios internacionales comentaron que el dirigente habría sufrido lesiones en las piernas durante los primeros bombardeos del conflicto. Sin embargo, se encuentra en una ubicación de alta seguridad con comunicaciones limitadas.

Reivindican ataques

La Guardia Revolucionaria Islámica también aseguró haber lanzado misiles y drones con dirección a instalaciones militares de EE. UU. en el Golfo. De acuerdo con el comunicado difundido por Sepah News, impactaron en infraestructura clave de la base naval de Mina Salman, en Baréin, que alberga a la Quinta Flota estadounidense.

El cuerpo dijo que el contraataque causó “grandes daños” en Camp Patriot, una base ubicada en Kuwait que incluye hangares con equipamiento y zonas de alojamiento de soldados. Otra fue Camp Buehring, utilizada por tropas en ese país.

Las operaciones forman parte de una arremetida más amplia iniciada tras la guerra dentro del territorio iraní. Desde el comienzo del conflicto el 28 de febrero, autoridades de Teherán sostienen que miles de objetivos civiles han sido bombardeados.