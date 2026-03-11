HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Acuña pierde ministerios y Vladimir Cerrón libre | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Irán bombardea dos embarcaciones en el estrecho de Ormuz y advierte con atacar centros económicos de EE.UU. pese a amenazas de Trump

Según el CGRI, los barcos Express Rome y Mayuree Naree fueron alcanzados por proyectiles tras ignorar avisos. Hecho ocurre en medio del duodécimo día del conflicto con Israel .

La Guardia Revolucionaria Islámica anunció ataques contra buques en el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores clave del comercio mundial. Foto: composición LR/ANI
La Guardia Revolucionaria Islámica anunció ataques contra buques en el Estrecho de Ormuz, uno de los corredores clave del comercio mundial. Foto: composición LR/ANI

La guerra en Irán se intensificó este miércoles después de que el Cuerpo de Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunciara ataques contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos estratégicos del comercio mundial. El cuerpo militar confirmó que dos buques fueron alcanzados por proyectiles tras ignorar advertencias y adelantó que cualquier nave que intente cruzar la zona deberá solicitar autorización, indicó el comandante Alireza Tangsir.

Según el comunicado difundido por el CGRI, el barco Express Rome, descrito como de propiedad israelí y con bandera liberiana, y el portacontenedores Mayuree Naree fueron interceptados y detenidos. El aviso se produce mientras el conflicto entra en su día 12

TE RECOMENDAMOS

SANACIONES ENERGÉTICAS: ¿MILAGRO ESPIRITUAL O PROCESO DE TRANSFORMACIÓN? | ASTROMOOD

PUEDES VER: La bolsa de EE.UU. sube y el precio del petróleo cae luego de que Trump anunciara que la guerra contra Irán está casi terminada.

lr.pe

Guardia Revolucionaria advierte ofensiva

El Cuartel General Khatam al-Anbiya, estructura que coordina operaciones en época de conflictos, lanzó una insinuación directa a los intereses económicos relacionados con Washington y Tel Aviv. Un portavoz afirmó que la acometida contra instalaciones financieras abrió la puerta a nuevas represalias.

“Los estadounidenses deben esperar nuestra contramedida y nuestra dolorosa respuesta”, señaló el portavoz citado por medios estatales. La misma fuente sostuvo que el ataque legitima acciones para con centros económicos vinculados a ambos países.

Las autoridades también alertaron a la población regional sobre posibles impactos en centros financieros: “Los habitantes de la región no deben permanecer a menos de un kilómetro de los bancos”, precisa el comunicado.

En paralelo, la agencia Tasnim, cercana al CGRI, publicó una lista de objetivos potenciales que incluye infraestructura tecnológica vinculada a empresas norteamericanas con presencia en Israel. Entre las compañías mencionadas figuran Google, Microsoft, Palantir, IBM, Nvidia y Oracle, cuyas plataformas digitales habrían sido utilizadas con fines militares.

PUEDES VER: Este país de América Latina rompe récord histórico en la producción de petróleo en medio de crisis energética por guerra entre EE.UU. e Irán

lr.pe

El nuevo líder supremo de Irán permanece herido, pero en lugar seguro

En medio de la escalada surgieron dudas sobre la situación del nuevo líder supremo Mojtaba Jamenei, designado tras la muerte de su padre, el ayatolá Alí Jamenei. Desde su nombramiento el domingo, no apareció en público.

Yousef Pezeshkian, hijo del presidente iraní Masoud Pezeshkian, aseveró que Jamenei se encuentra bien, pese a rumores.

“Pregunté a personas que estuvieron en contacto con él y dijeron que, gracias a Dios, está a salvo y no hay motivo de preocupación”, declaró según la agencia ISNA.

Fuentes citadas por medios internacionales comentaron que el dirigente habría sufrido lesiones en las piernas durante los primeros bombardeos del conflicto. Sin embargo, se encuentra en una ubicación de alta seguridad con comunicaciones limitadas.

Reivindican ataques

La Guardia Revolucionaria Islámica también aseguró haber lanzado misiles y drones con dirección a instalaciones militares de EE. UU. en el Golfo. De acuerdo con el comunicado difundido por Sepah News, impactaron en infraestructura clave de la base naval de Mina Salman, en Baréin, que alberga a la Quinta Flota estadounidense.

El cuerpo dijo que el contraataque causó “grandes daños” en Camp Patriot, una base ubicada en Kuwait que incluye hangares con equipamiento y zonas de alojamiento de soldados. Otra fue Camp Buehring, utilizada por tropas en ese país.

Las operaciones forman parte de una arremetida más amplia iniciada tras la guerra dentro del territorio iraní. Desde el comienzo del conflicto el 28 de febrero, autoridades de Teherán sostienen que miles de objetivos civiles han sido bombardeados.

Notas relacionadas
Irán promete combatir “el tiempo que sea necesario” y bloquear el suministro de petróleo: "Nosotros decidiremos el fin de la guerra"

Irán promete combatir “el tiempo que sea necesario” y bloquear el suministro de petróleo: "Nosotros decidiremos el fin de la guerra"

LEER MÁS
Trump revela la destrucción de buques minadores iraníes en Ormuz y el Ejercito confirma 16 objetivos alcanzados

Trump revela la destrucción de buques minadores iraníes en Ormuz y el Ejercito confirma 16 objetivos alcanzados

LEER MÁS
Jefe del Pentágono de EE. UU. advierte que este martes será el día “más intenso” de bombardeos contra Irán

Jefe del Pentágono de EE. UU. advierte que este martes será el día “más intenso” de bombardeos contra Irán

LEER MÁS
Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

Conflicto en Irán impulsa el precio del dólar: razones de su fortalecimiento, tipo de cambio, crisis energética y países beneficiados en América Latina

LEER MÁS
Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

Emmanuel Macron, presidente de Francia, anuncia aumento de ojivas nucleares "ante múltiples amenazas"

LEER MÁS
Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

Gobierno de Trump confirma que submarino de Estados Unidos hundió buque de guerra iraní en océano Índico

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Este país de América Latina rompe récord histórico en la producción de petróleo en medio de crisis energética por guerra entre EE.UU. e Irán

Este país de América Latina rompe récord histórico en la producción de petróleo en medio de crisis energética por guerra entre EE.UU. e Irán

LEER MÁS
La bolsa de EE.UU. sube y el precio del petróleo cae luego de que Trump anunciara que la guerra contra Irán está casi terminada

La bolsa de EE.UU. sube y el precio del petróleo cae luego de que Trump anunciara que la guerra contra Irán está casi terminada

LEER MÁS
Trump revela la destrucción de buques minadores iraníes en Ormuz y el Ejercito confirma 16 objetivos alcanzados

Trump revela la destrucción de buques minadores iraníes en Ormuz y el Ejercito confirma 16 objetivos alcanzados

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bus de la empresa Movil Bus con más de 50 pasajeros cae al río en Juanjui en San Martín

El ultraderechista José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con promesas de mano dura contra el crimen y control migratorio

Raqueteros al acecho: El 82.34% de peruanos considera que la delincuencia ha aumentado

Mundo

El ultraderechista José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con promesas de mano dura contra el crimen y control migratorio

Este país de América Latina rompe récord histórico en la producción de petróleo en medio de crisis energética por guerra entre EE.UU. e Irán

Cambio de mando en Chile 2026: ¿a qué hora asume Kast, qué presidentes asistirán y dónde ver la investidura en vivo?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Raqueteros al acecho: El 82.34% de peruanos considera que la delincuencia ha aumentado

Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre

Tomás Gálvez se reunió con José María Balcázar en Palacio de Gobierno: encuentro duró más de una hora

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025