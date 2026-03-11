Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre
El Tribunal Constitucional evaluará el hábeas corpus presentado por Vladimir Cerrón , quien busca dejar sin efecto la prisión preventiva y la orden de captura que pesan en su contra por el caso Los Dinámicos del Centro.
El Tribunal Constitucional (TC) evaluará este miércoles 11 de marzo el hábeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón, recurso con el que el líder de Perú Libre busca que se anule el pedido de prisión preventiva por 24 meses dictada en su contra por el caso Los Dinámicos del Centro. La audiencia se realizará de forma virtual, donde los magistrados analizarán si corresponde dejar sin efecto la orden judicial que mantiene al exgobernador regional de Junín en condición de prófugo.
La sesión fue programada para las 9.30 a. m. y contará con la participación de la defensa de Cerrón y del procurador del Poder Judicial. El hábeas corpus presentado por el también candidato presidencial cuestiona las resoluciones judiciales que derivaron en la prisión preventiva y la orden de captura en su contra.
Vladimir Cerrón ÚLTIMAS NOTICIAS
José María Balcázar sobre Vladimir Cerrón: “Me llevo muy bien con él”
El presidente José María Balcázar aseguró que mantiene una buena relación con Vladimir Cerrón luego de ser consultado por la prensa sobre la supuesta influencia del dirigente en su gobierno. El mandatario descartó un vínculo privilegiado y señaló que su trato con Cerrón no difiere del que sostiene con otros actores políticos. “Con él y con todos los líderes políticos”, afirmó, al responder preguntas sobre el papel que podría tener el fundador de Perú Libre en las decisiones de su actual gestión.
¿Por qué dictaron prisión preventiva en contra de Vladimir Cerrón?
El Poder Judicial dictó 24 meses de prisión preventiva contra Vladimir Cerrón por el caso Los Dinámicos del Centro. La Fiscalía sostiene que el líder de Perú Libre habría integrado una presunta red que operó en el Gobierno Regional de Junín para recaudar dinero de forma ilegal y financiar actividades políticas. Ante estos señalamientos y el riesgo de fuga, el juez ordenó la medida restrictiva mientras continúan las investigaciones en su contra.
Vladimir Cerrón: ¿a qué hora se realizará la audiencia del TC?
La audiencia del Tribunal Constitucional (TC) que evaluará el hábeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón se realizará este miércoles desde las 9.30 a. m. de manera virtual. En esta sesión, los magistrados analizarán el recurso que busca anular la prisión preventiva y la orden de captura dictadas contra el líder de Perú Libre, quien permanece en condición de no habido mientras continúa su proceso judicial.