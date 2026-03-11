Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre

El candidato presidencial de Perú Libre busca que el TC anule el pedido de prisión preventiva en su contra. Foto: composición LR

El Tribunal Constitucional (TC) evaluará este miércoles 11 de marzo el hábeas corpus presentado por la defensa de Vladimir Cerrón, recurso con el que el líder de Perú Libre busca que se anule el pedido de prisión preventiva por 24 meses dictada en su contra por el caso Los Dinámicos del Centro. La audiencia se realizará de forma virtual, donde los magistrados analizarán si corresponde dejar sin efecto la orden judicial que mantiene al exgobernador regional de Junín en condición de prófugo.

La sesión fue programada para las 9.30 a. m. y contará con la participación de la defensa de Cerrón y del procurador del Poder Judicial. El hábeas corpus presentado por el también candidato presidencial cuestiona las resoluciones judiciales que derivaron en la prisión preventiva y la orden de captura en su contra.

