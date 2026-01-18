HOYSuscripcion LR Focus

Estas 2 potencias globales firmaron nuevo acuerdo militar para producir misiles y evitar que China desate un conflicto bélico en Asia

Dos potencias globales desafían a China con un nuevo acuerdo militar que incluye la producción de misiles aire-aire. La alianza también busca frenar la presión de Beijing sobre Taiwán.

Estados Unidos y Japón unen fuerzas militares para evitar que China desate una guerra en Asia.
Estados Unidos y Japón unen fuerzas militares para evitar que China desate una guerra en Asia.

Dos potencias globales volvieron a sacudir el escenario geopolítico al firmar un nuevo acuerdo militar. La alianza castrense servirá para impulsar la producción conjunta de equipos de defensa, como misiles, ampliar la presencia militar en aguas internacionales y evitar que China desate un conflicto bélico en Asia.

El convenio de carácter "completamente inquebrantable" surge en un contexto marcado por el incremento de la presión de Beijing sobre Taiwán, una isla autogobernada que la potencia asiática considera parte del territorio chino. Sin embargo, la medida podría aumentar las tensiones en el Indo-Pacífico.

lr.pe

¿Cuáles son las 2 potencias globales que se unieron para producir misiles y evitar que China desate un conflicto bélico en Asia?

Estados Unidos y Japón son las dos potencias globales que se unieron para producir misiles aire-aire, realizar ejercicios militares conjuntos más sofisticados en las islas Nansei y evitar que China desate un conflicto bélico en Asia. Entre la producción conjunta de defensa también se incluyen los interceptores tierra-aire.

La alianza bilateral se concretó el viernes 16 de enero de 2026 en Washington, donde se reunieron el ministro de Defensa japonés Shinjiro Koizumi y el jefe del Pentágono, Pete Hegseth. La administración de Donald Trump aseguró que el convenio militar permitirá garantizar la paz y la estabilidad en la región del Indo-Pacífico "mediante el uso de la fuerza".

Actualmente, Tokio está atravesando una tensa disputa diplomática con Pekín, después de que la ministra japonesa Sanae Takaichi asegurara que la nación intervendría militarmente en caso de un ataque chino a Taiwán. En respuesta, el gobierno de Xi Jinping bloqueó las exportaciones a Japón de productos de doble uso con potencial aplicación militar. Esta medida generó preocupación en Japón por la posible interrupción del suministro de tierras raras.

Es importante mencionar que el 28 de octubre de 2025, Estados Unidos y Japón crearon "una nueva era dorada" al firmar un acuerdo sobre materias primas de importancia estratégica. La iniciativa representa un paso significativo para reducir la dependencia de China.

lr.pe

¿Por qué Estados Unidos y Japón se unieron para hacer ejercicios militares conjuntos en 2025?

Se conoció que Estados Unidos y Japón realizaron ejercicios militares conjuntos ('Resolute Dragon') en septiembre de 2025 en rutas comerciales y áreas consideradas estratégicas por Beijing. Las maniobras, calificadas por Pekín como una "amenaza", se produjeron después de que el presidente Xi Jinping mostrara a líderes autoritarios, como Vladímir Putin y Kim Jong Un, un desfile militar de 70 minutos que incluyó misiles hipersónicos y armamento con capacidad nuclear.

En el Resolute Dragon, Tokio desplegó el sistema Typhon (desarrollado tras la salida de Washington del Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio en 2019) para dejar en claro que está preparado para defender la región ante posibles amenazas chinas.

En ese contexto, la administración de Donald Trump reconoció que Estados Unidos mantiene "intereses vitales en el Asia-Pacífico" y busca demostrar que Washington dispone de capacidades ofensivas de alcance intermedio para responder ante un eventual conflicto.

