Estados Unidos financiará a Perú con US$1.500 millones para equipar la base naval del Callao

Estados Unidos aprobó un acuerdo por US$1.500 millones para financiar el equipamiento y modernización de la base naval del Callao, principal instalación naval del país así lo informó el Departamento de Estado.

El Gobierno solicitó la compra de equipos y servicios militares como parte de un proceso de modernización de la base ubicada cerca del aeropuerto internacional Jorge Chávez. La operación fue autorizada por los mecanismos de cooperación en materia de seguridad entre ambos países.

El proyecto contempla que hasta 20 funcionarios del gobierno estadounidense o del sector privado puedan trasladarse al país por un periodo de hasta 10 años, con el objetivo de apoyar la implementación y operación del equipamiento adquirido.

Para el Departamento de Estado, la venta "mejorará la seguridad de un socio importante" y contribuirá a la estabilidad política, la paz y el progreso económico en Sudamérica. Washington recordó además que mantiene una asociación histórica en materia de seguridad con Perú, en cuyo marco el Congreso ha autorizado en anteriores oportunidades la presencia de personal militar norteamericano.

Cabe recordar que en 2024, el presidente chino Xi Jinping inauguró un puerto comercial financiado por China por US$3.500 millones, el cual es considerado el primer proyecto de ese tipo impulsado por Pekín en América Latina.

Ese mismo año, el puerto del Callao también anunció un acuerdo de US$400 millones con una empresa emiratí, destinado a incrementar en un 80% su capacidad operativa.