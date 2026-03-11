Es impreciso que la mitad de los niños del Perú sufra anemia, como afirmó Carlos Espá

LO IMPRECISO:

La mitad de los niños del Perú sufren anemia.

LO VERDADERO:

Según la publicación más reciente de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), elaborada por el INEI, el 29,8% de niños de 6 a 59 meses (menores de 5 años) y el 35,3% de niños de 6 a 35 meses (menores de 3 años) presentó anemia en 2024.

Además, según Margarita Aguilar Enciso, representante del Colegio de Nutricionistas del Perú, la medición de la ENDES es la más confiable y se concentra en infantes menores de 3 y menores de 5 años, por lo que no engloba a toda la población de niños del país, que según la legislación peruana comprende a las personas menores de 12 años.

De acuerdo con la especialista, las políticas públicas actualmente abarcan a niños menores de 36 meses, mientras que en el pasado incluían a menores de 60 meses. Por ello, las mediciones oficiales más recientes no incluyen a los niños que superan esas edades.

Consultado por Verificador de La República, el candidato respondió a través de su equipo que el dato correspondía a niños menores de 3 años en zonas rurales, con base en la ENDES 2023. Sin embargo, durante la entrevista no mencionó ese grupo etario ni hizo referencia a zonas rurales, sino que afirmó que la mitad de los niños del Perú tiene anemia.

El candidato presidencial Carlos Espá afirmó que "La mitad de niños del Perú sufre de anemia infantil" durante una entrevista en el programa Sin Medias Tintas de Latina Noticias, emitida el domingo 8 de marzo de 2026.

La declaración fue realizada mientras explicaba su propuesta de unificar en uno solo los programas del Gobierno peruano destinados a combatir la anemia infantil, con el objetivo de erradicar este problema al final de un eventual mandato.

Sin embargo, el dato brindado por el postulante a la presidencia es impreciso. De acuerdo con la publicación más reciente de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2024. Nacional y Departamental (ENDES), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 35,3% de niños de 6 a 35 meses presentó anemia en 2024. Este porcentaje no representa a todos los niños del país, ya que corresponde únicamente a un grupo etario de menores de 3 años.

Anemia infantil persiste en el Perú

Según la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 1, se define como "niño" a todo ser humano menor de 18 años. En el Perú, el Código de los Niños y Adolescentes, Ley 27337, precisa esta definición: considera "niño" a toda persona desde la concepción hasta los 12 años, y "adolescente" desde los 12 hasta los 18 años.

Ambas normas no se contradicen, sino que se complementan. Mientras la Convención establece un marco universal de protección para las personas menores de edad, la legislación peruana introduce esta subdivisión para fines operativos, como el diseño de políticas públicas, la definición de competencias judiciales y la prestación de servicios estatales en sectores como educación y salud.

En el ámbito de la salud pública, uno de los problemas que afecta a la población infantil es la anemia. La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar 2024. Nacional y Departamental (ENDES 2024) la define como la "condición en la cual la sangre carece de suficientes glóbulos rojos, o la concentración de hemoglobina es menor a los valores normales".

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hemoglobina es la proteína de los glóbulos rojos responsable de transportar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos del cuerpo. Cuando su concentración disminuye, la capacidad de la sangre para transportar oxígeno se reduce, lo que puede afectar el funcionamiento normal de los órganos. Asimismo, la OMS señala que la deficiencia de hierro es la causa más común de anemia a nivel mundial.

La edición de 2024, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), es una de las principales investigaciones sobre salud y demografía en el país. Aunque los datos corresponden a 2024, el informe fue publicado el 28 de mayo de 2025 y se basa en entrevistas realizadas en 36.760 viviendas seleccionadas, que constituyen una muestra representativa de la población nacional.

La publicación señala que la prueba de detección de anemia se realiza a través de una muestra de sangre capilar, que busca medir la hemoglobina, mediante el sistema HemoCue, que fue realizada a niños menores de 6 años y para las mujeres de entre 15 a 49 años de edad. Esta investigación muestra la anemia infantil a través de tres resultados:

El 29,8% de niños de 6 a 59 meses (menores de 5 años) residentes en el Perú presentó anemia en 2024. Esta medición se realizó con base en la nueva directriz de la OMS 2024, conforme a la Resolución Ministerial 251-2024-MINSA.

Anemia en niños de 6 a 35 meses (menores de 3 años) residentes en el Perú: el 35,3% presentó esta condición en 2024, según la misma directriz.

Anemia en niños de 6 a 59 meses (menores de 5 años) y en niños de 6 a 35 meses (menores de 3 años). Fuente: ENDES - INEI.

En consulta para Verificador de La República, Margarita Aguilar Enciso, representante del Colegio de Nutricionistas del Perú y con número de colegiatura 5126, señala que los informes de la ENDES son los más confiables para medir la anemia en el Perú, ya que "utilizan una guía metodológica para la medición y cuentan con personal capacitado para aplicarla y hacerla cumplir".

Además, la especialista explica que la medición de la anemia por parte de la ENDES se centra en niños menores de 3 y de 5 años, y no en toda la población infantil, ya que en estas edades ocurre la mayor parte del desarrollo cerebral. Asimismo, precisa que las políticas públicas actualmente priorizan a niños menores de 36 meses, mientras que en el pasado incluían a menores de 60 meses. Por ello, las mediciones oficiales más recientes no abarcan a los niños que superan esas edades.

El informe también detalla una segunda medición basada en la Resolución Ministerial 363-2022-MINSA, normativa que ya no se encuentra vigente, los resultados son los siguientes:

Anemia en niños de 6 a 59 meses (menores de 5 años) residentes en el Perú: el 33,7% presentó esta condición en 2024.

Anemia en niños de 6 a 35 meses (menores de 3 años) residentes en el Perú: el 43,7% presentó esta condición en 2024.

Anemia en niños de 6 a 59 meses (menores de 5 años) y en niños de 6 a 35 meses (menores de 3 años) con base en la Resolución Ministerial 363-2022-MINSA. Fuente: ENDES - INEI.

Es importante mencionar que la Resolución Ministerial 363-2022-MINSA fue modificada durante el gobierno de Dina Boluarte. Con la nueva metodología, los porcentajes de anemia disminuyeron; sin embargo, la tendencia al alza se mantuvo en ambas metodologías.

Al ser consultado a través del número de contacto publicado en la página oficial del partido Sí Creo, el candidato presidencial respondió, mediante su equipo, que las cifras mencionadas durante la entrevista corresponden a la ENDES, pero a los resultados de 2023. También indicaron que el porcentaje aludía a niños menores de 3 años en zonas rurales.

Anemia en niños de 6 a 35 meses de edad, según área de residencia de 2019 a 2023. Fuente: ENDES - INEI

Si bien el 50,3% de niños de 6 a 35 meses (menores de 3 años) presentó anemia en 2023, es importante precisar que durante su intervención Carlos Espá no mencionó un grupo etario específico ni señaló que se refería a menores de zonas rurales, sino que afirmó que la mitad de los niños del Perú tiene anemia. Además, para 2024, la prevalencia de esta condición en el mismo grupo ascendió a 51,9%.

Conclusión:

En síntesis, la afirmación del candidato presidencial Carlos Espá, quien sostuvo que “la mitad de niños del Perú sufre de anemia infantil”, es imprecisa. De acuerdo con la publicación más reciente de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), y bajo la metodología vigente establecida por la Resolución Ministerial 251-2024-MINSA, el 29,8% de los niños de 6 a 59 meses y el 35,3% de niños de 6 a 35 meses presentó anemia en 2024.

Incluso, si se consideran los resultados calculados con la normativa anterior —Resolución Ministerial 363-2022-MINSA—, el porcentaje más alto registrado es 43,7% en niños de 6 a 35 meses, cifra que corresponde únicamente a menores de 3 años y que no representa a todos los niños del país.

Además, según Margarita Aguilar Enciso, representante del Colegio de Nutricionistas del Perú, la ENDES es la medición más confiable para evaluar la anemia en el país. Sin embargo, esta encuesta se centra en niños menores de 3 y de 5 años, por lo que no abarca a toda la población infantil del Perú, que según la legislación comprende a las personas menores de 12 años. De acuerdo a la especialista, las mediciones oficiales más recientes no abarcan a los niños que superan esas edades.

Por lo tanto, la afirmación de Carlos Espá es imprecisa, ya que el dato que mencionó no corresponde a la información más reciente de la ENDES, sino a un año anterior. Además, no precisó que el dato correspondía específicamente a niños menores de 3 años con anemia en zonas rurales, sino que lo presentó como si se refiriera a todos los niños del Perú.

