Espectáculos

Magaly Medina muestra la ganancia en dólares que le da su pódcast en solo 1 mes: "Así vamos"

¿Millonaria? Magaly Medina impactó al confesar los miles dólares que gana en su podcast en solo un mes. La conductora mostró sus estadísticas y confirmó que su contenido superó los 2 millones de visualizaciones.

Magaly Medina anunció que abrirá su propio canal de streaming. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Magaly Medina anunció que abrirá su propio canal de streaming. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

La periodista Magaly Medina volvió a captar la atención de su audiencia, aunque esta vez no por alguna polémica televisiva, sino por el buen momento que atraviesa en el mundo digital. A través de sus redes sociales, la conductora de ATV mostró las cifras que registra su podcast en YouTube, un proyecto personal que ha logrado posicionarse rápidamente entre los contenidos más vistos.

La popular ‘Urraca’ compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla con las estadísticas de su canal, donde se aprecia que su podcast superó los 2 millones de visualizaciones en el último mes. Además del volumen de reproducciones, el dato que más sorprendió fue el monto que genera la monetización de su contenido dentro de la plataforma.

Magaly muestra cuánto factura con su podcast de YouTube.

Magaly muestra los miles de dólares que le genera su podcast.

PUEDES VER: Magaly Medina cuestiona "reality" de Samahara Lobatón y Youna en TikTok y recuerda su polémica ruptura: "Se acusaron de las cosas más atroces"

lr.pe

¿Cuánto gana Magaly Medina en solo 1 mes en su podcast?

Según la imagen publicada por Magaly Medina, el rendimiento de su canal en YouTube no solo se refleja en las visualizaciones. La captura también deja ver los ingresos aproximados que obtiene gracias a la monetización de su contenido. De acuerdo con las estadísticas mostradas, el podcast de Magaly Medina habría generado cerca de US$4.844 durante el último mes.

Si se toma en cuenta el tipo de cambio actual, esta cifra equivale aproximadamente a S/16.700, un monto que para muchos creadores de contenido representa una meta dentro del ecosistema digital. La revelación llamó la atención de los usuarios, quienes destacaron el crecimiento del proyecto en un periodo relativamente corto.

PUEDES VER: César Nakazaki le responde a Magaly Medina por cuestionar su trabajo como abogado: "Le debo mucho de mi carrera"

lr.pe

Magaly Medina anuncia que lanzará su propio canal de streaming

El viernes 6 de marzo, la conductora confirmó que lanzará su propio canal de streaming, una propuesta que comenzará con una producción sencilla. Durante sus declaraciones, la periodista explicó que esta iniciativa seguirá una lógica similar a la del podcast de Magaly Medina, es decir, un formato más casero y sin grandes inversiones iniciales.

“Yo lo hice sola. No lo hice con fulano ni con mengano. Lo hago modestamente, chiquito, avanzando”, señaló la conductora al referirse a su incursión en el mundo digital.

Medina también adelantó que no contará con un estudio profesional en esta primera etapa. Por el contrario, planea transmitir desde su propia vivienda utilizando los recursos que tiene disponibles.

“Voy a empezar a streamear en mi casa, con mis muebles viejos, con el fondo de mi jardín, porque no tengo escenografía. No hay plata para cámaras ni para escenografías rimbombantes”, comentó entre risas.

