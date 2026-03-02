HOYSuscripcion LR Focus

Zendaya y Tom Holland habrían contraído matrimonio, según Law Roach, famoso estilista de la actriz

Law Roach, estilista personal y amigo de Zendaya, declaró en los Actor Awards 2026 que la boda de los reconocidos actores ya se ha celebrado. La pareja se comprometió a finales de 2024. 

Actores Zendaya y Tom Hollland llevan una relación de 5 años. Foto: Composición LR
Zendaya y Tom Holland, una de las parejas más famosas de Hollywood, se habrían casado en una ceremonia privada. El encargado de dar a conocer la noticia fue Law Roach, estilista y amigo cercano de la actriz, a través de declaraciones en la alfombra roja de los Actor Awards 2026.

Roach, quien por años se ha encargado de brindarle los looks más icónicos a Zendaya, fue entrevistado por una reportera del medio Access Hollywood y señaló que ambos actores se dieron el 'sí, acepto'. "La boda ya se ha celebrado. Te la perdiste”, dijo el profesional de la moda acompañado de una sonrisa. Al ser nuevamente consultado por la veracidad de sus palabras, respondió: "Es totalmente verdad".

lr.pe

Estilista Law Roach revela boda de Zendaya y Tom Holland

Las declaraciones inéditas de Law Roach expondrían que los actores llevaron a cabo su matrimonio en estricto privado, lejos de las cámaras de Hollywood. Además, fue un rumor sonado meses atrás, pues como se conoce, Zendaya y Holland se comprometieron a finales del 2024 y en enero de 2025 la actriz lució su anillo de oro en los Globos de Oro.

Asimismo, durante otra entrevista en los Actor Awards 2026, esta vez hecha por el medio E! Entertainment, el famoso estilista volvió a indicar que la boda ya había sido realizada. La periodista preguntó cuál sería el look que le daría a la también cantante para el día de su boda, a lo que Roach sostuvo: "La boda ya se acabó, perdón".

A pesar de que los actores no asistieron a la gala de premiación, lo expuesto por Law Roach desató una serie expectativas entre los fanáticos de la actriz, pues es conocida la cercanía y los años de amistad que conservan.

¿Cómo se conocieron Zendaya y Tom Holland?

Zendaya y Tom Holland se conocieron en 2016 durante el rodaje de la película de Marvel 'Spiderman: De vuelta a casa'. Si bien es cierto que en 2017 ya tenían rumores de una relación amorosa, no fue hasta 2021, mucho después del estreno de 'Spiderman: Lejos de casa', que confirmaron su romance tras ser captados besándose dentro de un vehículo.

