HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso
EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      EN VIVO: Universitario vs Sport Boys se enfrentan en partido amistoso      
Mundo

Régimen revela que fueron 47 los militares venezolanos que murieron durante la intervención de Estados Unidos

Además de los fallecidos de la Fuerza Armada Nacional, el ataque dejó 32 civiles cubanos muertos, elevando la cifra total de víctimas a 83, con más de 112 heridos.

Padrino López anunció que se levantará un monumento nacional en honor a los caídos. Foto: AFP
Padrino López anunció que se levantará un monumento nacional en honor a los caídos. Foto: AFP

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este viernes que al menos 47 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) perdieron la vida durante el ataque militar realizado por Estados Unidos contra el país el pasado 3 de enero. En un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López detalló que entre los fallecidos se encuentran nueve mujeres.

"47 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nueve mujeres entre ellas, que dieron su vida", expresó el ministro. Además, añadió que el saldo total de víctimas asciende a 83 fallecidos y más de 112 heridos. Esta agresión, que también resultó en la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ha intensificado las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.

TE RECOMENDAMOS

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

Padrino López destacó el sacrificio de los miembros de la FANB en defensa de la soberanía nacional durante lo que calificó como un ataque directo a la estabilidad del país.

PUEDES VER: María Corina Machado asegura que será presidenta de Venezuela en el "momento adecuado" tras reunión con Trump

lr.pe

Un monumento por los "caídos" en la intervención de EE. UU.

Padrino López anunció que se levantará un monumento nacional en honor a los caídos. La decisión busca rendir homenaje a los 47 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que perdieron la vida en defensa de la nación.

"Ya estamos trabajando en su mejor ubicación, locación y con toda la simbología que requiere un monumento de esta naturaleza, que recogerá una página de la historia donde se pretendió humillar a la patria", expresó el ministro, quien destacó la importancia de este homenaje como símbolo de resistencia y sacrificio.

Ciudadanos cubanos entre las víctimas

Además de los efectivos de la FANB, el ataque dejó 32 muertos entre los ciudadanos cubanos que formaban parte de la guardia personal del presidente Nicolás Maduro, en el marco de los acuerdos de cooperación entre Caracas y La Habana. Esta información fue confirmada por el propio ministro, quien también detalló que el total de víctimas asciende a 83 muertos y más de 112 heridos.

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, había comunicado previamente que el saldo total de víctimas mortales asciende a 100 personas, aunque no especificó si estos números incluyen solo a militares o también a civiles.

Notas relacionadas
Delcy Rodríguez indica que su régimen no tiene miedo de "asumir relaciones bilaterales con Estados Unidos"

Delcy Rodríguez indica que su régimen no tiene miedo de "asumir relaciones bilaterales con Estados Unidos"

LEER MÁS
Reservas de Bitcoin: cuánto poseen El Salvador y Venezuela y su lugar en el top mundial

Reservas de Bitcoin: cuánto poseen El Salvador y Venezuela y su lugar en el top mundial

LEER MÁS
EE. UU. completa primera venta histórica de petróleo venezolano valorada en US$500 millones, según funcionario

EE. UU. completa primera venta histórica de petróleo venezolano valorada en US$500 millones, según funcionario

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
EE. UU. mantuvo conversaciones secretas con Diosdado Cabello meses antes de la operación contra Nicolás Maduro

EE. UU. mantuvo conversaciones secretas con Diosdado Cabello meses antes de la operación contra Nicolás Maduro

LEER MÁS
Arabia Saudita no le teme a China y EE.UU. e invertiría millones de dólares en un país de América Latina para dominar el mundo del cobre y litio

Arabia Saudita no le teme a China y EE.UU. e invertiría millones de dólares en un país de América Latina para dominar el mundo del cobre y litio

LEER MÁS
¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias intensas aíslan seis distritos en Pataz y exponen falta de prevención: autoridades exigen decretar estado de emergencia

Científicos revelan el método práctico y casero para eliminar los microplásticos del agua potable

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Mundo

Las 2 superpotencias más poderosas del mundo se unen por primera vez y realizan operaciones navales conjuntas

Más de 1.345 presos políticos en Venezuela: régimen detuvo a niños por celebrar la captura de Maduro, denuncia ONG

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Absalón Vásquez?: conoce al sentenciado exministro de Fujimori que postula al Senado con Renovación Popular

Presidenta de la Junta Nacional de Justicia plantea destituir a Delia Espinoza como fiscal suprema

Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga: JNE definirá candidaturas presidenciales para Elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025