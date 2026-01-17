El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, informó este viernes que al menos 47 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) perdieron la vida durante el ataque militar realizado por Estados Unidos contra el país el pasado 3 de enero. En un acto transmitido por Venezolana de Televisión (VTV), Padrino López detalló que entre los fallecidos se encuentran nueve mujeres.

"47 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, nueve mujeres entre ellas, que dieron su vida", expresó el ministro. Además, añadió que el saldo total de víctimas asciende a 83 fallecidos y más de 112 heridos. Esta agresión, que también resultó en la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, ha intensificado las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos.

Padrino López destacó el sacrificio de los miembros de la FANB en defensa de la soberanía nacional durante lo que calificó como un ataque directo a la estabilidad del país.

Un monumento por los "caídos" en la intervención de EE. UU.

Padrino López anunció que se levantará un monumento nacional en honor a los caídos. La decisión busca rendir homenaje a los 47 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) que perdieron la vida en defensa de la nación.

"Ya estamos trabajando en su mejor ubicación, locación y con toda la simbología que requiere un monumento de esta naturaleza, que recogerá una página de la historia donde se pretendió humillar a la patria", expresó el ministro, quien destacó la importancia de este homenaje como símbolo de resistencia y sacrificio.

Ciudadanos cubanos entre las víctimas

Además de los efectivos de la FANB, el ataque dejó 32 muertos entre los ciudadanos cubanos que formaban parte de la guardia personal del presidente Nicolás Maduro, en el marco de los acuerdos de cooperación entre Caracas y La Habana. Esta información fue confirmada por el propio ministro, quien también detalló que el total de víctimas asciende a 83 muertos y más de 112 heridos.

El ministro de Interior, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, había comunicado previamente que el saldo total de víctimas mortales asciende a 100 personas, aunque no especificó si estos números incluyen solo a militares o también a civiles.