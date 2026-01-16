Régimen de Delcy Rodríguez libera a presos políticos de 7 nacionalidades distintas en Venezuela

La ONG Foro Penal informó que hasta el momento el régimen chavista de Delcy Eloína Rodríguez Gómez liberó al menos 23 presos políticos extranjeros. Entre los liberados se encuentran el italiano Biagio Pilieri Gianninoto y la activista española Rocio del Carmen San Miguel Sosa, quien fue detenida injustamente el 9 de febrero de 2024 en El Helicoide, considerado uno de los centros de tortura más grandes del país.

Organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos criticaron al interinato por anunciar supuestas excarcelaciones masivas y pidieron "celeridad en los procesos". "Ha quedado demostrado que no puede haber transición en Venezuela si no hay libertad plena e incondicional de todos los presos políticos en el país", declaró el vocero de la institución Diego Casanova durante una rueda de prensa en la Universidad Central de Venezuela.

¿Quiénes son los presos políticos extranjeros que liberó el régimen de Delcy Rodríguez?

Foro Público, una organización que documenta desde hace años las detenciones por motivos políticos en Venezuela, precisó que el régimen chavista de Delcy Rodríguez liberó a presos políticos provenientes de España, Italia, Colombia, Israel, Cuba, Perú y Hungría. La ONG elaboró una lista con nombres, nacionalidad y fecha de detención de los excarcelados:

Rocio Del Carmen San Miguel Sosa : española detenida en El Helicoide desde el 9 de febrero de 2024.

: española detenida en El Helicoide desde el 9 de febrero de 2024. Miguel Moreno Dapena : español detenido desde el 24 de junio de 2025 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda).

: español detenido desde el 24 de junio de 2025 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda). Jose Maria Basoa Valdovinos : español detenido desde el 2 de septiembre de 2024 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda).

: español detenido desde el 2 de septiembre de 2024 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda). Andres Martínez Adasme : español detenido desde el 2 de septiembre de 2024 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda).

: español detenido desde el 2 de septiembre de 2024 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda). Ernesto Gorbe Cardona : español detenido desde el 22 de diciembre de 2024 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda).

: español detenido desde el 22 de diciembre de 2024 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda). Biagio Pilieri Gianninotto : italiano detenido desde el 28 de agosto de 2024 en El Helicoide.

: italiano detenido desde el 28 de agosto de 2024 en El Helicoide. Antonio Gerardo Buzzetta Pacheco : italiano detenido desde el 30 de septiembre de 2024 en SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional).

: italiano detenido desde el 30 de septiembre de 2024 en SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional). Luis Fernando Junior Sanchez Flores : colombiano detenido desde el 2 de agosto de 2024 en CICPC Los Teques.

: colombiano detenido desde el 2 de agosto de 2024 en CICPC Los Teques. Haray Yaacob Elahiu : israelí detenido desde el 13 de octubre de 2024 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda).

: israelí detenido desde el 13 de octubre de 2024 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda). Alejandro José González De Canales Plaza : español detenido desde el 9 de febrero de 2024 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda).

: español detenido desde el 9 de febrero de 2024 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda). Alberto Trentini : italiano detenido desde el 15 de noviembre de 2024 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda).

: italiano detenido desde el 15 de noviembre de 2024 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda). Mario Burlo : italiano detenido desde el 9 de noviembre de 2024 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda).

: italiano detenido desde el 9 de noviembre de 2024 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda). Dorensi Rojas Montes : colombiano detenido desde el 7 de septiembre de 2024 en Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I.

: colombiano detenido desde el 7 de septiembre de 2024 en Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I. Sofia Maria Sahagun Ortiz : española detenida desde el 23 de octubre de 2024 en Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I.

: española detenida desde el 23 de octubre de 2024 en Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I. Daniel Eduardo Varnagy Rado : húngaro detenido desde el 9 de marzo de 2025 en Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I.

: húngaro detenido desde el 9 de marzo de 2025 en Centro de Procesados y Penados Área Metropolitana de Caracas I. Marco Antonio Madrid Martínez : peruano detenido desde el 19 de diciembre de 2024 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda).

: peruano detenido desde el 19 de diciembre de 2024 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda). Aidel Suarez Medina: cubano detenido desde el 24 de diciembre de 2024 en Internado Judicial Rodeo I (Miranda).

Luego Foro Público reportó la excarcelación de los holandeses Willem Frederik de Roodes y Angelique Brigitte Corneille, quienes fueron detenidos arbitrariamente desde el 18 de junio de 2025. A estas liberaciones se sumaron las de Justin Van Der Randen y los alemanes Oleg Ziesmann, Gunter Sandau y Pascal Dominik Burton.

Cuestionan las cifras del régimen venezolano

Desde la sede del Ejecutivo, la presidenta interina Delcy Rodríguez detalló que hasta la fecha el régimen venezolano excarceló a 406 presos políticos. "El objetivo es abrir espacios políticos. Ese fue el propósito que marcó Maduro en diciembre de 2025, cuando se procedió a 194 liberaciones", remarcó.

Sin embargo, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos rechazó los números oficiales y advirtió que, entre el 8 y el 14 de enero, solo se concretaron alrededor de 90 excarcelaciones. "Exigimos información transparente, respeto a las víctimas y libertad inmediata e incondicional para todas y todos los presos políticos", escribió en la red social X. La ONG Foro Penal también cuestionó la cifra y afirmó que únicamente se produjeron 84 excarcelaciones de presos políticos.

Tras la captura de Nicolás Maduro, la líder opositora venezolana María Corina Machado escribió en X que la libertad de los presos políticos "es el primer paso en una genuina transición a la democracia". Y, desde el exilio, Edmundo González Urrutia aseveró que la "normalización" de Venezuela solo será posible "cuando se libere a todos los venezolanos privados de libertad por razones políticas" y cuando "se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada por el pueblo el 28 de julio de 2024".

Ese día, la oposición y organismos internacionales cuestionaron la transparencia del proceso e insistieron en que González había ganado las elecciones frente a Maduro, quien fue finalmente proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin que se publicaran los resultados detallados.