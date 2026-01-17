La mandataria interina subrayó que Venezuela está consciente de la diferencia de poder entre ambos estados. Foto: AFP.

Delcy Rodríguez reafirmó que Caracas no teme reconstruir relaciones bilaterales con Estados Unidos, pese a las tensiones entre ambos países y al fuerte poderío estadounidense. Rodríguez, en un acto con el Consejo Nacional de Economía Productiva, calificó esos vínculos como “históricos”, recordando que incluso el libertador Simón Bolívar mantuvo nexos diplomáticos con la potencia norteamericana, aunque marcados por “incomprensiones” políticas y económicas a lo largo del tiempo.

La mandataria interina subrayó que Venezuela está consciente de la diferencia de poder entre ambos estados —refiriéndose a Estados Unidos como una “potencia nuclear letal”—, pero insistió en que eso no limita la voluntad de Caracas de negociar “en pie de igualdad”. Para Rodríguez, la diplomacia y el diálogo político son las herramientas para resolver contradicciones históricas y avanzar en cooperación.

"Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Sabemos. Y no tenemos miedo de encarar diplomáticamente, a través del diálogo político, como corresponde y resolver, de una vez y para siempre, esta contradicción histórica", argumentó.

"Abordando temas de cooperación"

Caracas y Washington están "abordando temas de cooperación" energética, comercial y económica, indicó Rodríguez, aunque subrayó que esos acuerdos deben priorizar el beneficio del pueblo venezolano conforme a las directrices establecidas por el exdictador Nicolás Maduro.

Aseguró que la estrategia económica que respalda —anclada en el programa de recuperación y crecimiento presentado por Maduro en 2018— ha sido clave para que Venezuela figure como un líder en crecimiento económico en la región, pese a la crisis prolongada que atraviesa el país. Reafirmó que el modelo de desarrollo se basa en la producción nacional de alimentos, manufacturas y medicamentos.

En ese sentido, recalcó que las nuevas inversiones que eventualmente lleguen a Venezuela deben enfocarse en impulsar la producción interna, evitando depender únicamente de importaciones o de capital extranjero sin contrapartidas claras. Señaló que este enfoque de soberanía productiva ha sido esencial para que el país pueda enfrentar lo que califica como un “bloqueo criminal” impuesto por EE. UU.

Rodríguez quita del gabinete de Venezuela a Alex Saab

La presidenta encargada también anunció un ajuste significativo en el gabinete al fusionar los ministerios de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional en una nueva cartera única bajo la dirección de Luis Antonio Villegas. Con esta reestructuración, Rodríguez retiró del gabinete al empresario Alex Saab, cercano al derrocado Maduro.

La fusión y el nuevo nombramiento fueron comunicados por Rodríguez a través de su cuenta de Telegram, donde también expresó su agradecimiento a Saab “por su labor al servicio de la patria” y señaló que “asumirá nuevas responsabilidades” dentro del gobierno.

Luis Antonio Villegas, hasta ahora ministro de Comercio Nacional desde febrero de 2024, fue designado al frente de la nueva cartera que unifica funciones industriales y comerciales, consolidando así su rol dentro del Ejecutivo. La decisión busca reorganizar áreas estratégicas del aparato productivo en un momento de transición política y económica para el país.