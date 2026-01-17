HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026
Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026     Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026     Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga continúan en carrera a las Elecciones 2026     
Mundo

Delcy Rodríguez indica que su régimen no tiene miedo de "asumir relaciones bilaterales con Estados Unidos"

La mandataria subrayó que Caracas busca negociar en igualdad, abordando temas de cooperación energética y económica, siempre priorizando el bienestar del pueblo venezolano.

La mandataria interina subrayó que Venezuela está consciente de la diferencia de poder entre ambos estados. Foto: AFP.
La mandataria interina subrayó que Venezuela está consciente de la diferencia de poder entre ambos estados. Foto: AFP.

Delcy Rodríguez reafirmó que Caracas no teme reconstruir relaciones bilaterales con Estados Unidos, pese a las tensiones entre ambos países y al fuerte poderío estadounidense. Rodríguez, en un acto con el Consejo Nacional de Economía Productiva, calificó esos vínculos como “históricos”, recordando que incluso el libertador Simón Bolívar mantuvo nexos diplomáticos con la potencia norteamericana, aunque marcados por “incomprensiones” políticas y económicas a lo largo del tiempo.

La mandataria interina subrayó que Venezuela está consciente de la diferencia de poder entre ambos estados —refiriéndose a Estados Unidos como una “potencia nuclear letal”—, pero insistió en que eso no limita la voluntad de Caracas de negociar “en pie de igualdad”. Para Rodríguez, la diplomacia y el diálogo político son las herramientas para resolver contradicciones históricas y avanzar en cooperación.

TE RECOMENDAMOS

EXPOLICÍA CONFIRMA INFILTRACIÓN DE TERNAS EN PROTESTAS CONTRA BOLUARTE EN JULIACA | FUERTE Y CLARO

"Hemos visto su expediente en la historia de la humanidad. Sabemos. Y no tenemos miedo de encarar diplomáticamente, a través del diálogo político, como corresponde y resolver, de una vez y para siempre, esta contradicción histórica", argumentó.

PUEDES VER: María Corina Machado afirmó que será presidenta de Venezuela "en el momento adecuado" tras reunión con Trump

lr.pe

"Abordando temas de cooperación"

Caracas y Washington están "abordando temas de cooperación" energética, comercial y económica, indicó Rodríguez, aunque subrayó que esos acuerdos deben priorizar el beneficio del pueblo venezolano conforme a las directrices establecidas por el exdictador Nicolás Maduro.

Aseguró que la estrategia económica que respalda —anclada en el programa de recuperación y crecimiento presentado por Maduro en 2018— ha sido clave para que Venezuela figure como un líder en crecimiento económico en la región, pese a la crisis prolongada que atraviesa el país. Reafirmó que el modelo de desarrollo se basa en la producción nacional de alimentos, manufacturas y medicamentos.

En ese sentido, recalcó que las nuevas inversiones que eventualmente lleguen a Venezuela deben enfocarse en impulsar la producción interna, evitando depender únicamente de importaciones o de capital extranjero sin contrapartidas claras. Señaló que este enfoque de soberanía productiva ha sido esencial para que el país pueda enfrentar lo que califica como un “bloqueo criminal” impuesto por EE. UU.

Rodríguez quita del gabinete de Venezuela a Alex Saab

La presidenta encargada también anunció un ajuste significativo en el gabinete al fusionar los ministerios de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional en una nueva cartera única bajo la dirección de Luis Antonio Villegas. Con esta reestructuración, Rodríguez retiró del gabinete al empresario Alex Saab, cercano al derrocado Maduro.

La fusión y el nuevo nombramiento fueron comunicados por Rodríguez a través de su cuenta de Telegram, donde también expresó su agradecimiento a Saab “por su labor al servicio de la patria” y señaló que “asumirá nuevas responsabilidades” dentro del gobierno.

Luis Antonio Villegas, hasta ahora ministro de Comercio Nacional desde febrero de 2024, fue designado al frente de la nueva cartera que unifica funciones industriales y comerciales, consolidando así su rol dentro del Ejecutivo. La decisión busca reorganizar áreas estratégicas del aparato productivo en un momento de transición política y económica para el país.

Notas relacionadas
Régimen de Delcy Rodríguez libera a presos políticos de 7 nacionalidades distintas en Venezuela

Régimen de Delcy Rodríguez libera a presos políticos de 7 nacionalidades distintas en Venezuela

LEER MÁS
Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Venezuela mientras Trump hablaba con Machado en la Casa Blanca

Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Venezuela mientras Trump hablaba con Machado en la Casa Blanca

LEER MÁS
Fernando Carrillo, actor de novelas, asegura que quiere reconquistar a Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, tras admitir romance: “Algún día”

Fernando Carrillo, actor de novelas, asegura que quiere reconquistar a Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, tras admitir romance: “Algún día”

LEER MÁS
Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026

LEER MÁS
Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

China supera a EE. UU. y realiza su primera compra histórica de 30.000 toneladas de harina de soja a un país de América Latina

LEER MÁS
¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

¿Por qué el Banco Mundial afirma que la economía de Ecuador tendrá uno de los crecimientos más bajos de América Latina en 2026?

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Mundo

Régimen de Irán exige hasta US$7.000 para entregar los cuerpos de los manifestantes muertos a sus familias, según la BBC

China firma acuerdo histórico con esta potencia regional para eliminar barreras comerciales y reducir aranceles

María Corina Machado dice que Delcy Rodríguez "está cumpliendo órdenes" de EE. UU. y confirma transición en Venezuela

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025